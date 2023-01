Tidligere leder i Wagner-gruppen, Andrej Medvedev, flyktet over den norsk-russiske grensen natt til fredag

Rømt Wagner-topp: − Jeg er klar til å fortelle om det jeg har sett

I et videoklipp forteller Andrej Medvedev, tidligere leder i den omstridte i Wagner-gruppen, om den dramatiske flukten til Norge. Han sier han har vært vitne til massedrap, og at han vil vitne mot «Putins kokk».

Medvedev ble pågrepet av politiet i Finnmark på fredag, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over grensen.

Søndag bekreftet Medvedevs advokat til VG at han har flyktet til Norge og søkt asyl.

Han er en tidligere leder i Wagner-gruppen – en privat militær organisasjon som ble grunnlagt av mannen som ofte kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin. Hans soldater har de siste dagene vært svært sentrale i de blodige kampene om byen Soledar i Ukraina.

– Han skjønte veldig tidlig at han hadde vervet seg på feil premisser, og at det foregikk ting i krigen som han ikke kunne være med på. Han ville slutte, og fikk en forståelse av at det i realiteten var umulig. Så han så ikke noen annen mulighet enn å rømme, sier Brynjulf Risnes, som har tatt over som Medvedevs advokat, til VG søndag kveld.

Medvedev har selv åpnet opp om sin rolle i Wagner-gruppen og bakgrunnen for at han flyktet til Norge i flere videointervjuer med den troverdige russiske nettsiden gulagu.net.

I et videoklipp de har publisert fra etter at han flyktet til Norge, sier han at han er klar til å fortelle om sine erfaringer.

– Jeg er klar til å vitne mot Wagner-gruppen og Prigozjin. Selvfølgelig er jeg det, sier han.

Unik sak

Karen Philippa Larsen ved Danish institute for international studies er ekspert på Wagner-gruppen. Hun sier det er to ting som gjør Medvedevs sak unik:

Allerede for en måned siden var han ute med kritiske uttalelser om hvordan Wagner-gruppen opererer.

I motsetning til andre som har gjort det, og som har flyktet, har han vært i en lederstilling.

– Når man er i en ansvarspost får man et helt annen kjennskap rundt hvordan gruppen fungerer. Jeg vil si at han potensielt kan være et rett verdifullt vitne, sier hun til VG.

Hun mener Medvedev har en velbegrunnet frykt for sitt liv.

– Det er en historikk for at de som har rømt fra Wagner-gruppen blir overlevert til dem hvis de kommer i russisk varetekt. Vi har jo sett videoer av hva de kan gjøre, og han har selv uttalt seg om hva de gjør med folk som har desertert eller uttalt seg kritisk.

Advokat Risnes snakket med sin klient søndag kveld. Han sier til VG at Medvedev sitter på informasjon som kan få stor betydning for å dokumentere krigsforbrytelser.

Dette tror han myndighetene i Norge, men også blant annet straffedomstolen i Haag, vil være interessert i.

– Det er klart at han også vil bli undersøkt både i forhold til om han snakker sant, og om han kan ha gjort noe som er ulovlig. Han mener selv klart at han ikke har gjort det - at han bare har utført ordre, og ikke har hatt noen kontakt med sivile i forbindelse med krigshandlingene.

– De kom til å drepe meg

Det første videointervjuet gulagu publiserte med Medvedev er fra en måned siden.

Der hevder han at han startet i gruppen med en kontrakt på fire måneder i juli. Men da han hadde fullført kontrakten og skulle dra tilbake til Russland som en fri mann, fikk han beskjed om at kontrakten skulle utvides i seks nye måneder – og deretter i åtte måneder.

Medvedev sier at han ble kastet ned i et hull da han nektet, men at enheten hans hjalp ham å rømme til Russland.

I det siste videoklippet fra etter flukten, sier han at han rømte fra Russland etter at han hadde vært med på flere intervjuer.

– Jeg måtte flykte av hensyn til sikkerhet, at de kom til å drepe meg.

Han blir spurt om han har sett massedrap av de som nektet å krige eller ikke fulgte ordre.

– Ja, jeg så det. Jeg så alt godt.

Når han blir spurt om han kan vise på kart hvor alt dette skjedde, svarer han.

– Jeg er klar til å fortelle om det jeg har sett.

«KOKKEN»: Leder av Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin er fotografert den 24. desember 2022 i forbindelse med en begravelse av en Wagner-soldat.

Dramatisk flukt

Medvedev forteller også om en dramatisk flukt over grensen etter at han fikk hjelp av en kamerat i Murmansk til å flykte via Nikel.

Da han kom ut på isen på veien over sier han at han hørte hunder og lys, og at det ble skutt mot ham.

– Jeg løp 2-2,5 kilometer, sier han.

Over grensen kom han seg til det første hus han så lys i, der han fant en kvinne og klarte å forklare henne at hun skulle ringe politiet.

– Så kom norske grensevakter og norsk politi. Jeg forklarte hva som hadde skjedd. Så sendte de meg med fly til Oslo, så nå er jeg der.

Risnes sier hans klient har opplevd at han «har vært i en helt umulig situasjon».

– Nå er han fryktelig sliten. Ikke bare har han hatt en veldig farlig og anstrengende tur fra Russland til Norge, men han har i realiteten vært på flukt og gått og vært redd i rundt to måneder før det, sier han.

– Viktig å få informasjon

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sier til VG at det er flere soldater som har tidligere rømt fra Wagner-gruppen – noen av dem tilbake til Russland, og enkelte til utlandet.

– Deres håp er at når de forteller hva de har vært på, selv når det er kriminelle handlinger, krig og drap, så får de bedre behandling utenfor Russland. For der har de ikke et valg sier hun.

Hun understreker at russere flest ikke ønsker denne krigen, og viser til at det er mange som har rømt landet etter massemobiliseringen – både for å komme seg unna, og i en form for protest.

– Det kan også komme noen over grensen som har vært med på krig. Men det er også viktig å få informasjon som dokumenterer overgrep, for på sikt blir det viktig å straffeforfølge alle som har vært med på denne krigen. Da må vi ha fullstendig informasjon, sier hun, og legger til:

STOR RISIKO: Inna Sangadzhieva mener sannsynligheten for at Medvedev blir likvidert om han vender tilbake til Russland er stor.

Brutal gruppe

Wagner-gruppen kjent for å være svært brutale. De har tidligere gjennomført private oppdrag blant annet i Syria og Mali.

Mannen kjent som «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin, innrømmet at han sto bak gruppen i september. Det var etter at det kom ut en rekke videoer der han var i fengsler og straffeleirer og rekrutterte soldater til krigen.

I videoene blir fanger blant annet lovet amnesti his de overlever i seks måneder. Men ifølge Sangadzhieva er balansen mellom pisk og gulrot skjev.

– Vi snakker om en type slavesoldater. De blir truet internt og gjennomgår en form for hjernevask der de blir vist voldelige bilder og videoer av henrettelser, sier Sangadzhieva

Medvedev har tidligere hevdet i et intervju med Insider hevdet at han sitter på en video av to soldater som blir henrettet i Luhansk fordi de nektet å kjempe i krigen.