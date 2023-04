DØDSDRAMA: Brann- og redningsmannskaper evakuerte innesperrede gjester i brannen i en restaurant i Madrid fredag. to omkom og 12 ble skadet.

Flambert pizza skal ha utløst dødelig restaurantbrann

Restaurantgjester ble fanget i røyk og flammer da det brøt ut en voldsom brann i restauranten etter et mislykket forsøk på å flambere en pizza.

To mennesker omkom i brannen i en restaurant i den spanske hovedstaden Madrid sent fredag kveld. 12 andre ble skadet i ulykken.

– Det ser ut til at brannen startet da en flambert pizza ble servert og satte fyr på dekorasjonene i restauranten, sier Madrids borgermester Jose Luis Martinez Almeida til Spanias statlige TV, TVE lørdag.

Spanske medier rapporterte at en spesialitet på restauranten var en pizza i flambert stil – en tilberedningsprosedyre hvor brennevin helles på maten og tennes på en kort stund.

– Brannvesenet fortalte meg at det var en voldsom brann i måten den startet på og røyken den genererte, og hvis ikke brannstasjonen bare hadde vært 100 meter unna, kunne antallet omkomne vært høyere, sier Almeida i intervjuet med TVE.

– Hvis det hadde gått noen minutter til, hadde det utvilsomt blitt flere ofre, sier han.

DØDSFELLE: Restauranten i utkanten av Madrids eksklusive Salamanca-nabolag ble en dødsfelle.

Så flere mennesker bli brent

Brannvesenet var raskt på stedet ved brannen, men klarte ikke å forhindre tragedien. To personer ble drept, en av dem var en kelner, skriver El País. Ti personer ble skadet, seks av dem alvorlig.

– Jeg så flere bli brent og ropte «jeg kommer til å dø». Noen knuste vinduene med paraplyene og prøvde å hjelpe dem med å komme seg ut, sier vitnet Miguel til avisen El Pais og fortsetter:

Noen ropte at kokkene fortsatt var der inne fordi kjøkkenet er på baksiden av lokalet.

En talsperson for redningstjenesten sa at brannen brøt ut like ved inngangen, som gjorde det vanskelig å evakuere restauranten.

– Fullstendig fanget

Carlos Marin, innsatsleder for brannvesenet i Madrid, sa at restauranten «bare hadde én utgang, og siden brannen var veldig nær døren, gikk folk tilbake til baksiden av restauranten, og de ble fullstendig fanget,» i videoer som ble tvitret av Madrids nødetater.

Brannen ble raskt slukket. Brannvesenet trakk 12 skadede personer fra restauranten, og seks av dem ble fraktet til sykehus, i tillegg til de to omkomne.

Restauranten ligger på Plaza de Manuel Becerra, i utkanten av den spanske hovedstadens eksklusive Salamanca-nabolag.

Restauranten har lagt ut en uttalelse på Instagram hvor de sier at de er sjokkert over dødsfallene og uttrykker sine kondolanser til ofrenes familier.

Spansk politi har varslet at de vil etterforske brannen.

