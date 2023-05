De kom i finstasen

til landsmøte-festen Noen kom i blomsterkjolen,

Jørn Eggum viste frem dansefoten Disse to

hadde festens

største smil

Her kommer Ap-toppene

FOLKETS HUS (VG) Ap-toppene samlet troppene til fest på Folkets Hus fredag kveld. Men de måtte klare seg uten rød løper.

Mannen med kanskje det bredeste gliset denne kvelden, var statsminister Jonas Gahr Støre. Han stilte på landsmøte-festen ulastelig antrukket i blå dress.

Kunnskapsminister og nybakt Ap-nestleder Tonje Brenna, Pål Sture Nilsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det er enkelt å være mann i vår selskapsverden. Det er blå dress og Arbeiderparti-slips, smiler han i det han ankommer partyet i følge med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Hun i lakserød kjole med puffermer.

– Hvor har du kjøpt den?

– I en butikk i Oslo, sier hun før noen andre skal forevige utenriksministeren og vi dermed går glipp av et fyllestgjørende svar.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, innrømmer at han har fått påtrykk av konen for å kle seg ordentlig denne landsmøte-kvelden.

– I dag har jeg valgt mitt offisielle antrekk. Jeg er glad i T-skjorter og dongeribukser. Men er du på fest, kler du deg festlig, sier han med glimt i øyet.

Kjersti Stenseng og Ingunn Trosholmen

– Det er egentlig konen min som har vært opptatt av at jeg ikke skal se shabby ut. For stort sett ser hun meg på nyhetene etter at jeg har forhandlet i 48 timer; da ser jeg skjegget, svett og litt sliten ut med snus mellom tennene. Dette er Jørn som passer inn, sier han muntert og viser frem den hvite dansefoten.

Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti, med kona Ragnhild Aasen Jacobsen.

Kjersti Stenseng, som fikk fortsette som Arbeiderpartiets partisekretær etter at Helga Pedersen trakk sitt kandidatur, hadde tatt på seg lykkekjolen.

– Denne kjolen kjøpte jeg til valgvaken i 2021 og da brakte den jo lykke. Så da fant jeg ut at den passet godt å ha i dag, sier hun til VG.

Ordførerkandidat i Gjerdrum, Anna Sandman.

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, hadde krøpet inn i den blå stortingsdressen som han matchet med et rødt slips.

– Den kjøpte jeg da jeg kom på Stortinget for halvannet år siden. Det er stortingsdressen, blådressen. Arbeidstøyet. Det er enkelt for oss menn.

