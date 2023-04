Det første

Neste år reiser mennesker til månen for første gang siden 1972. Nå er det klart hvem som legger ut på ferden.

Disse skal på historisk måneferd

NASA NASANASA står for «National Aeroneutics and Space Administration», og er USAs romfartsorganisasjon. NASA ble opprettet i 1958 og forsker på romvirksomhet. håper å utforske månens overflate mer enn vi noen gang har gjort.

Men denne gangen skal ingen mennesker sette sine bein på den hvite, ostelignende kulen 384 000 kilometer unna oss.

De fire astronautene blir likevel historiske når romfartøyet Orion skytes opp fra amerikansk grunn i 2024.

Dét er det flere grunner til.

Astronautene Christina Koch (f.v.), Reid Wiseman, Victor Glover og Jeremy Hansen er håndplukket av NASA.

De fire astronautene skal ikke lande på månen, men reise rundt den som del av Artemis-programmet Artemis-programmetArtemis er NASAs program for bemannet utforskning av verdensrommet..

Den banen vil være ekstremt høy:

NASA skriver at teamet vil reise omtrent 10 300 kilometer forbi månens bakside.

Dermed kan de fire bli menneskene som har vært lengst unna jordens overflate noen gang.

Herfra får astronautene en spektakulær utsikt:

Gjennom vinduene på Orion vil de kunne se månen med jorden i bakgrunnen – over 400 000 kilometer unna.

Etter å ha sirklet rundt månen, vil romfartøyet returnere til jorden.

Når de nærmer seg, skyter astronautene opp fallskjermer og lander et eller annet sted i Stillehavet. Der hentes de opp av et ventende team.

Turen vil ta omtrent ti dager totalt.

Teamet ble offentliggjort under en pressekonferanse i Houston, Texas, mandag kveld norsk tid.

Disse er de nøye utvalgte astronautene, opplyser NASA:

Reid Wieseman (47) skal lede ekspedisjonen. Dette blir hans andre tur i verdensrommet – hvor han til sammen har tilbrakt 165 dager.

Victor Glover (46) legger også ut på sin andre romferd etter å ha vært en av de første på romfartøyet Dragon fra SpaceX. Glover blir den første fargede personen som reiser til månen.

Christina Koch (44) er også en erfaren astronaut – og blir den første kvinnen som drar til månen. Hun har tidligere besøkt Den internasjonale romstasjonen.

Jeremy Roger Hansen (47) er fra Canadas romfartsorganisasjon og drar på sin første romferd. Han tidligere jagerpilot og én av fire aktive kanadiske astronauter – og blir den første av dem i verdensrommet.

– Jeg kunne ikke vært stoltere over at disse fire modige menneskene vil kickstarte våre reiser til månen og forbi, sier Norm Knight i NASA.

Knight er direktør for flyoperasjoner. Han understreker at oppdraget vil bli utfordrende:

– Vi vil teste grensene våre mens vi forberedes oss på å sette fremtidige astronauter på månen. Med Reid, Victor, Christina og Jeremy bak spakene, er jeg ikke i tvil om at vi klarer å møte utfordringene på vår vei, sier Knight.

I 2019 ble denne testversjonen av Orion-romfartøyet skutt opp fra NASA-basen i Florida.

Mennesket gikk på månen for første gang 20. juli 1969.

NASA-astronautene Michael Collins, Buzz Aldrin og Neil Armstrong ble verdenskjente da de plantet flagget – og da sistnevnte ytret de berømte ordene:

«That’s one small step for man, one giant leap for mankind.»

På høyden av den kalde krigen den kalde krigenDen kalde krigen oppstod mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1945-1991. Begrepet betegner den intense politiske konfrontasjonen mellom de to supermaktene. Den kalde krigen førte til massiv militæropprustning på begge sider og folk levde i frykt for atomkrig over hele verden. symboliserte måneferden en enorm teknologisk triumf for USA.

Amerikanerne gjennomførte seks bemannede måneferder mellom 1969 og 1972. Til sammen tolv mennesker har satt sine bein på månen.

Denne romferden blir del av NASAs Artemis-program, som håper å lande mennesker på månen i løpet av de neste årene.

Derimot stopper ikke NASAs ambisjoner der:

Med kunnskapen og erfaringene de tilegner seg gjennom Artemis-programmet, håper NASA å komme nærmere målet om å sende de første menneskene til Mars MarsMars er den fjerde planeten regnet fra Sola og den syvende største planeten i solsystemet. Den har litt over halvparten så stor omkrets som jorden. – og i fremtiden enda lengre.

– Dette er så mye mer enn fire annonserte navn, sa Glover under kunngjøringen mandag.

– Det er det neste steget på reisen som vil få menneskeheten til Mars.