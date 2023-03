GLADE I Å FESTE: Bilde av venninnegjengen på forrige klubbkveld november 2022. Fra venstre Solveig Blomvik, Ida Agathe Hidle, Thea A. L Thorkildsen og Lea Alstad.

Følte seg utrygge – skapte unikt festkonsept

Venninnene vil bare ha det gøy på byen. Nå har de skapt eget festkonsept for kvinner for å føle seg trygge.

De fire unge kvinnene Lea Alstad, Ida Agathe Hidle, Solveig Blomvik og Thea A. L Thorkildsen har sett seg lei av utelivskulturen i Norge. Selv sier de at de har de hatt mange ubehagelig opplevelser på byen.

De mener dette skjer for ofte, og bør bli tatt mer på alvor.

– Det har vært mye tafsing, og folk som blir sure om jeg sier nei, sier Solveig Blomvik (24).

– Det har vært mange kvelder som bare ender med at jeg drar hjem, for sånne ubehagelige hendelser gjør at det ikke blir gøy mer, sier Ida Agathe Hidle (22).

PÅ KVINNEDAGEN: Den 8. mars inviterer jentene til ny fest i Storgata 26 i Oslo.

«Girls just want to have fun»

For å gjøre noe med problemet startet gjengen en bedrift ved navn «Sunshine kollektiv». Nå inviterer de til arrangementer ment for grupper som føler seg utrygge på byen.

– Det skal være et sted du skal kunne ha det gøy, og føle deg trygg, sier Hidle.

Jentene forteller at de har latt seg inspirere av det engelske eventbyrået «LICK» som etter dopingbølgen i England startet «Women only nightclub».

– God til å feste

Bedriften ble opprettet i forbindelse med et eksamensprosjekt på studiet «prosjektledelse, kunst og kreativ næring» ved Høyskolen Kristiania i Oslo, der venninnene nå går siste året.

– Vi spurte oss selv «ok, hva er det vi er gode på?» også kom vi frem til at det er jo å feste, sier de lattermildt.

Per nå er ikke dette noe de tjener penger på, men etter bacheloroppgaven er levert, har de som mål å utvikle konseptet.

Kvinnelige aktører

Overskuddet gjengen har fått til nå går nemlig til neste arrangement. For disse kveldene er mer enn en vanlig fest, forteller de.

– Dette er et initiativ med innslag fra kvinnelige kulturaktører som fortjener å bli sett, og ikke minst bli betalt, sier Hidle.

Blant det som skal gjøre kvelden ekstra spesiell er DJ, tatovører, dansegruppe og sminkør.

KREATIV KVELD: Målet er å gjøre kveldene til mer enn en fest. Jentene har planlagt mange kreative aktiviteter og innslag.

Mye interesse

Fra de som møtte opp på deres første klubbkveld november 2022, har tilbakemeldingene vært svært positive. «Sunshine kollektiv» kan fortelle at deres neste arrangement «Girls just want to have fun» har solgt mange billetter allerede.

– Folk var lettet over at de kunne kle seg som de ville, danse fritt, og gå fra drikken sin uten å være redde, sier Lea Alstad (22).

– De misforstår

Selv om det har vært en overvekt av hyggelige tilbakemeldinger har konseptet også fått kritikk. De unge kvinnene er tydelige på at målet ikke er full segregering på byen, ei heller utestenging.

– Dette er laget for de som trenger et sted å føle seg trygge. Vi vil jo bare ha det dritgøy, sier Alstad.

Gjengen er overbevist om at de som mener konseptet er diskriminerende har misforstått det de prøver å oppnå.

– Dette er ikke diskriminering, målgruppen vår er kvinner, ikke-binære og transpersoner, men alle er velkommen, sier Hidle.

– Sosial inkompetanse

Bente Træen er professor i helsepsykologi ved UiO, og forsker på seksualvaner. Hun mener at det etter #MeToo ble færre og færre hendelser som jentene beskriver.

– Det å klå å på kvinner på byen i dag er et tegn på sosial inkompetanse, sier Træen.

MER OPPLYST: Træen mener menn har blitt mer og mer oppmerksom på hvordan de kan ta initiativ på en respektfull måte.

Træen understreker at hun forstå at hendelser som dette kan oppleves ubehagelig for jenter, og peker på alkoholen som en utløsende handlingsfaktor.

– Alkoholen gjør nok at ting som ellers ikke er ansett greit, blir gjort likevel, sier hun.

Når det er sagt ønsker hun også å gi kjønnsrollene og forventningene som følger med, et annet perspektiv.

– Det har seg nok også sånn at gutter opplever ubehagelig og uønsket oppmerksomhet på byen, men at de ikke ser på det som like krenkende som jentene gjør.

«DRINKING BELT»: Sandberg peker på at Norge er en del av verden som inntar mye alkohol ved få anledninger, heller enn å spre det utover uken.

Orientert mot beruselse

Sveinung Sandberg er professor i kriminologi, og har forsket på norsk festkultur. Han mener det er to hovedårsaker til at uønskede hendelser ofte forekommer på byen.

– Den ene er den fysiske effekten alkoholen har der man blir mer impulsiv og tenker mindre gjennom ting. Men det er også den sosiale effekten der man går inn i et rom hvor man kan forvente og tillate seg annen oppførsel enn andre steder, sier han.

Sandberg forteller også om drikkekulturen generelt i landet, og peker på at Norge har en festkultur orientert mot beruselse.

– Her er det ikke så mye skam knyttet til å det å bli full, det er heller målet med kvelden, og noe man gjerne skryter av også, sier Sandberg.

Professoren forteller at forskning viser at kvinner opplever ubehagelige hendelser på byen.

– Utelivet og festkulturen er en av de få stedene der de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene lever videre, det er ulik forventning om hvordan man skal oppføre seg.

Avslutningsvis legger han til at dette er et nyansert bilde, der det er viktig å få frem at uavhengig av kjønn, har de fleste gode assosiasjoner til fest og uteliv.

– Det er jo en grunn til at unge oppsøker dette igjen og igjen, sier Sandberg.

