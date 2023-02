OVER: Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har vi kommet oss over den store vinterbølgen.

Nakstad: − Vi har kommet over den store vinterbølgen nå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror ikke vi får en ny stor smittebølge denne vinteren.

– Vi har kommet over den store vinterbølgen nå, både for corona-, influensa- og RS-virus. Både sykehusene og kommunene rapporterer om en kraftig nedgang i pasienter med luftveisinfeksjoner sammenlignet med i desember og januar, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

I forrige ukesrapport skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen hadde avtatt betydelig i løpet av januar.

Coronabølgen ble av FHI regnet som over, men helsemyndighetene har advart om en ny bølge i løpet av vinteren.

Klokken 13.00 publiserer FHI ukesrapporten for foregående uke.

– Vi ser at registrerte sykehusinnleggelser nå er like lavt som på forsommeren 2022, det har faktisk ikke ligget så lavt på åtte måneder, og vi håper den trenden holder seg ut vinteren, forteller Nakstad.

SNUR: Det skal en relativt kraftig smitteøkning til for at det skal komme en ny bølge av innleggelser, sier Nakstad.

Han understreker at smitteovervåkningen til FHI har vist jevnt fallende tall siden nyttår, både for påviste corona-, influensa- og RS-virus.

– Selv om nedgangen har flatet litt ut de siste ukene, er det fortsatt lave tall sammenlignet med tidligere. Det viser to ting: at immuniteten i befolkningen mot luftveisvirus nå er sterkere enn den var før jul, og at folk har vært flinke til å følge rådet om å være hjemme ved sykdom, sier Nakstad.

Stadig færre sykehus er i grønn beredskap og kommunene melder om et lavere press enn i desember og januar, opplyser han.

– Det er vi glade for. Vi håper trenden vedvarer resten av vinteren, slik at alle som jobber i helsetjenesten får et pusterom etter en veldig krevende periode.

Og foreløpig er det ingen tegn til en ny bølge av innleggelser:

– Det skal en relativt kraftig smitteøkning til for at det skal skje. Jeg tror ikke vi får en ny stor smittebølge denne vinteren, selv om smittetallene kanskje går litt opp igjen frem mot påske, sier Nakstad.

Likevel understreker han at det fortsatt er lurt å holde seg hjemme når man er syk. For alle over 65 år som på grunn av underliggende sykdommer kan ha nytte av tablettbehandling, er det lurt å ha selvtester tilgjengelig hjemme.

– Vanlige hygieneråd er det viktigste, også når det ikke er pandemi, sier Nakstad.