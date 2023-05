MIL ETTER MIL: Bodil og Allan Lyngsø. Her ved traktoren som skal ta dem fra Odense i Danmark til Nordkapp.

Fra Danmark til Norge i traktor: − Veldig bekvemt å sitte i

For de aller fleste er det kanskje mest nærliggende å sette seg godt til rette i et flysete om man skal ta turen fra Danmark til Norge. Men ikke for Allan og Bodil Lyngsø.

Søndag startet ekteparet på den 2500 kilometer lange turen fra Odense til Nordkapp.

Men over til det de aller fleste nok lurer på:

– Hvorfor traktor?

– Vi liker veldig godt å kjøre traktor! Også er det veldig bekvemt å sitte i, svarer Bodil Lyngsø (70).

I tillegg er mannen hennes Allan (69) godt kjent med kjøretøyet. Han lærte å kjøre traktor da han var liten gutt, og har jobbet som bonde i en årrekke.

Det var tv2fyn.dk som først omtalte turen til ekteparet.

PÅ PLASS: Allen og Bodil i traktoren rett før avreise.

Lang tur

Med et kjøretøy med toppfart på 40 kilometer i timen, tar turen naturligvis litt tid.

Ekteparet regner derfor med å være fremme i Nordkapp på søndag eller mandag.

– Vi regner med å bruke rundt en uke til ti dager, men det er vanskelig å si nøyaktig når vi kommer frem, sier Bodil.

Da VG snakket med henne over telefon tirsdag ettermiddag, var pensjonistparet i Mora i Sverige.

De skal også innom Finland før de kommer seg 71 grader nord.

DANSKE FLAGG: Fremst på traktoren har paret festet to danske flagg.

Flere turer med traktoren

Turen til Nordkapp er langt fra første gangen de tar traktoren fatt på ferie.

– Vi har vært på ferie med traktor mange ganger i Danmark, blant annet i Skagen og Bornholm. Men dette er første gangen vi reiser utenfor Danmark med traktor, sier Bodil.

BAK: Bakpå campingvognen har paret hengt på et skilt som informerer andre om hvor de er på vei.

Når de er på tur er det Allan som er sjåfør, mens Bodil er kartleser.

– Jeg er ganske god på å finne frem. Og det er veldig greit å kunne bruke GPS også, ler Bodil.

– Hvor sover dere?

– Vi har en campingvogn som er hektet på traktoren, hvor vi sover, spiser og har alle tingene våre. På ettermiddagen finner vi en rasteplass eller en campingplass og sover der, sier Bodil.

KONGEN AV CAMPINGPLASSEN: Pensjonistparet fra Danmark velger traktor og campingvogn for å ta seg rundt på ferie.

Når de er på tur pleier ekteparet å begynne å kjøre klokken 09–10 på formiddagen. Rundt klokken 19 pleier de å parkere traktoren for dagen og trekke inn i campingvognen.

– Vi kjører ganske langt hver dag, og det blir mange timer i traktor. Vi kjente det skikkelig i dag, at vi var trøtte. Men det pleier å gå veldig bra å kjøre så mye og så langt som vi gjør.

– Hva skal dere gjøre når dere kommer frem?

– Vi kommer jo som turister, så det blir spennende å bare se området.

– Planen er å bli i Nordkapp et par dager, også kjører ned igjen til Danmark, sier Bodil.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post