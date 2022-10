ULYKKESSTEDET: Kun én person var involvert i ulykken.

Én livstruende skadet i ulykke i tunnelen i Horten

E18 i Horten var mandag kveld helt stengt etter en ulykke inne i Flårtunnelen. En mann er livstruende skadet.

– Det er kun én mann involvert i ulykken, og han har blitt kastet ut av kjøretøyet inne i tunnelen, tvitrer politiet klokken 18.07.

Sent mandag melder politiet at mannen er fløyet til Ullevål sykehus for behandling for livstruende skader.

LANGE KØER: Bilder fra Statens vegvesen sitt webkamera viser at det er lange køer ved Flårtunnelen.

Mistenkte påkjørsel

Sør-Øst politidistrikt tvitret innledningsvis at personen muligens hadde blitt påkjørt inne i tunnelen. Men inne i tunnelen lå det også en bil på taket.

– Vi er på stedet for å skaffe oss oversikt, og en teori om hendelsesforløpet, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen klokken 17.30.

Politiet visste på dette tidspunktet ikke om den skadede personen ble kastet ut av bilen, eller om vedkommende gikk ut av den og ble påkjørt.

E18 stengt

Tunnelen var mandag kveld helt stengt i påvente av åstedsundersøkelser med krimteknikere og Statens ulykkesgruppe.

Klokken 22.21 melder Vegtrafikksentralen sør at veien er åpen for trafikk igjen.

Vestfold Interkommunale Brannvesen la i kveld ut en oppdatering på Twitter.

– Brannmannskapene sikret bilen og skadestedet, og returnerte så til brannstasjonen. Ambulanser var første nødetat på stedet og hadde allerede tatt hånd om den skadede. De forlot tunnelen i det vi ankom, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen.