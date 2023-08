Butikksenter evakuert og stengt etter flommen

LILLEHAMMER (VG) – På grunn av uvær og flom har det nyoppussede Strandtorget på Lillehammer måttet stenge ned hele senteret.

Men så langt er det bare parkeringsplassen utenfor senteret som er oversvømmet.

– Inne på selve senteret er det tørt og som normalt foreløpig. Men prognosen tilsier at det skal komme mer vann, sier senterleder Erik C. Skjellerud til VG.

Det var GD som talte denne saken først – og ifølge avisen kan senteret i verste fall bli stengt i flere måneder.

Skjellerud forteller at leietagerne fikk beskjed torsdag om at senteret ble stengt og at de måtte tømme butikkene og sikre varelagrenes så fort som mulig. I hele natt og utover formiddagen fredag har de butikkansatte jobbet på harde livet for begrense de økonomiske skadene mest mulig.

TESLA: Sokkelene til disse Tesla-laderne er dekket vann.

– Slik det er nå stiger vannet cirka en centimeter i timen. Vi gjør alt vi kan, men hvordan dette går, handler om vannmengde og varighet. Det er ventet at flomtoppen kommer i løpet av lørdagen.

Strandtorget er nylig blitt pusset opp for 100 millioner kroner og siste del er ikke ferdigstilt ennå.

– Stopper det nå er vi berget, sier Skjellerud.

Men GD skriver fredag at inne på senteret har vannet begynt å sige opp på de laveste punktene. Geir Henning Aaløkken eier to butikker, Clan og The Lounge på Strandtorget.

TOMT: Innvendig er Strandtorget nesten helt forlatt, med unntak av de siste som jobber med å sikre verdiene.

– Det går veldig dårlig. Begge butikkene kommer til å stå under vann innen veldig kort tid. Her kommer vannet opp fra grunnen av, sier Aaløkken til GD.

Skjellerud bekrefter overfor VG at det er et lite område i den nordre delen av senteret hvor det er kommet inn noe vann.

– Men 99 prosent av senteret er foreløpig tørt, sier han men understreker at situasjonen er usikker.

