BEGRENSNINGER: Kjendislege og professor i sexologi, Esben Esther Pirelli Benestad må praktisere under veiledning fremover.

Nytt Benestad-vedtak: Må jobbe under veiledning

I et nytt vedtak stiller Helsetilsynet en rekke krav for at Esben Esther Pirelli (74) skal kunne praktisere som lege.

Kortversjonen Esben Esther Pirelli Benestad (74) mistet tidligere i år autorisasjonen som lege. Vedtaket ble delvis reversert 14. juni.

Nå har Helsetilsynet vedtatt flere vilkår for at hen skal kunne praktisere som lege. Blant annet at hen må jobbe under veiledning av en spesialist i allmennmedisin.

Benestad kommer til å klage på vedtaket. Vis mer

Tidligere i år fratok Helsetilsynet Benestad retten til å praktisere som lege. Statens helsetilsyn begrunnet konklusjonen med «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd» fra Benestad.

Dette ble delvis omgjort av Statens helsepersonellnemnd 14. juni.

26. juni fattet Helsetilsynet et nytt vedtak som fastsetter vilkårene for Benestad sin legeautorisasjon.

Info Esben Esther Pirelli Benestad (73) En av Norges mest kjente transpersoner og LHBTQ+-forkjempere.

Allmennlege utdannet ved Universitetet i Oslo. Fikk legeautorisasjon i 1978. I februar ble hen fratatt legeautorisasjonen, men nå får hen deler av den tilbake.

Spesialist i klinisk sexologi og professor i feltet ved Universitetet i Agder. Benestad har også jobbet som familieterapeut. Vis mer

OMKAMP: Benestad skal klage på det nye vedtaket.

Må få veiledning

I det nye vedtaket, som VG har fått innsyn i, kreves det at Benestad må jobbe under veiledning av en godkjent spesialist i allmennmedisin. Veiledningen må ta sikte på kompetanseheving på følgende områder:

Journalføring, utredning og oppfølging av pasienter, meldeplikten i førerkortsaker og rekvirering av vanedannende legemidler.

Veileder må rapportere til Statens helsetilsyn hver sjette måned, står det i vedtaket. Rapporten skal oppsummere den faglige oppdateringen og veiledningen Benestad har mottatt. Hen har selv ansvar for å finne et arbeidsforhold som tilfredsstiller kravene fra vedtaket.

– Vedtaket viser at de vil ha meg av veien så fort som mulig, sier Benestad til VG.

Hen varsler allerede omkamp:

– Jeg kommer til å klage på det.

VG har prøvd å få kontakt med Benestads advokat, foreløpig uten hell.

Info Vilkårene i det nye vedtaket 1. Du kan ikke rekvirere legemidler i gruppe A eller B. 2. Du må arbeide som underordnet lege i et arbeidstagerforhold i offentlig

virksomhet som har godkjent spesialist som overordnet lege. Dette innebærer

at du ikke kan arbeide selvstendig i allmennpraksis eller delta i

legevaktordning. 3. Du må arbeide under veiledning av godkjent spesialist i allmennmedisin. Du må i samarbeid med din veileder lage en plan for innholdet i veiledningen og for din faglige oppdatering. Veiledningen må blant annet ta sikte på

kompetanseheving på journalføring, utredning og oppfølging av pasienter,

meldeplikten i førerkortsaker og rekvirering av vanedannende legemidler. 4. Din veileder må rapportere til Statens helsetilsyn hver 6. måned. Rapporten skal oppsummere den faglige oppdateringen og veiledningen du har mottatt. Rapporten skal signeres av deg og din veileder. 5. Din arbeidsgiver og veileder må skriftlig bekrefte at de har lest sladdede

versjoner av vårt vedtak av 27. januar 2023 og nemndas vedtak av 14. juni

2023. 6. Din arbeidsgiver og veileder må forplikte seg til å umiddelbart rapportere til Statens helsetilsyn ved eventuelle uregelmessigheter i din yrkesutøvelse. 7. Du må informere Statens helsetilsyn om hvem som er din arbeidsgiver, og

Statens helsetilsyn må godkjenne arbeidsforholdet før tiltredelse. 8. Du og din arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn ved endringer i

arbeidsforholdet eller ved opphør.

Kilde: Vedtak fra Helsetilsynet mot Esben Esther Pirelli Benestad Vis mer

INNSKRENKET: Legen får ikke lenger delta i legevaktordningen.

Får ikke drive selvstendig

Vedtaket stiller også krav til at Benestad må arbeide som underordnet lege i et arbeidstagerforhold i offentlig virksomhet. Virksomheten må ha en godkjent spesialist som overordnet lege. Hen får heller ikke rekvirere A- A-Sterkt vanedannende medisiner. eller B-preparater B-preparaterVanedannende medisiner, svakere enn A-preparater.

Det presiseres i vedtaket at Benestad ikke kan arbeide selvstendig i allmennpraksis eller delta i legevaktordningen.

VG spurte Helsetilsynet om vedtaket. Avdelingsdirektør Toril Sagen svarte via e-post:

– Statens helsetilsyn begrenser Espen Esther Pirelli Benestads autorisasjon som lege. Dette er i tråd med Statens helsepersonellnemnda vedtak av 14. juni. Nemnda kom til at fullt tilbakekall av autorisasjon ikke er forholdsmessig i denne saken. Det er tilstrekkelig å tilbakekalle hens rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, samt å begrense hens autorisasjon.

Fikk store reaksjoner

Da det tidligere i år ble klart at Benestad mistet autorisasjonen sin som lege vekket det store reaksjoner i det norske LHBTQ+-miljøet. Det ble blant annet arrangert demonstrasjonstog i flere norske byer.

Benestad har i 37 år behandlet pasienter med kjønnsinkongruens. kjønnsinkongruens.Kjønnsinkongruens betyr at ens kjønnsidentitet ikke samsvarer med kjønnet en har fra fødsel. Dette innebærer blant annet kjønnsbekreftende kjønnsbekreftendeKjønnsbekreftende behandling blir som oftest brukt om medisinsk behandling for å bekrefte kjønnsidentitet. hormonell behandling. Disse hormonene er ikke A- eller B-preparater, som betyr at Benestad fortsatt kan rekvirere dem.