BØTELAGT: Danskebåten til DFDS fikk bot etter et besøk fra det danske mattilsynet.

Danske mattilsynet med «sinnafjes» til danskebåten

Det ble blant annet gjort funn av mugg i kjøleskapet og fluer i oppvasken.

12. juli tok det danske mattilsynet, Fødevarestyrelsen, turen til danskebåten – eller Oslo-båten, som danskene kaller den – MS «Pearl Seaways».

Cruisekiper eies av DFDS.

Tilsynet skjedde etter et anonymt forbrukertips, ifølge rapporten.

Den danske avisen Ekstra Bladet omtalte saken først.

Ifølge tilsynsrapporten ble det gjort funn av mugg i kjøleskap for drikkevarer. Det var mugg i skuffene, bak skinner, på sider og kanter og i bunn av kjøleskapet.

I tillegg fant Fødevarestyrelsen fluer i oppvasken.

Totalt sett førte det til et «sinnafjes» for danskebåten.

«Sinnafjes» er det dårligste av tre mulige resultat etter tilsyn og innebærer for eksempel bøter, politianmeldelse eller karantene.

Danskebåtens fikk en bot på 15.000 danske kroner er tilstrekkelig. Det er i underkant av 23.000 norske kroner.

Route Director ved DFDS, Kim Heiberg, skriver i et skriftlig svar til avisen at tilsynsresultatet «dypt beklagelig og helt uakseptabelt».

– Vi rettet opp situasjonen umiddelbart og jobber med å innføre ytterligere kontrollprosesser for å sikre at det aldri skjer igjen. Vi regner derfor med å komme tilbake med et smilefjes igjen etter det kommende kontrollbesøket, skriver han videre.

