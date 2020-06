Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i stortingssalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap godtar regjeringens iskant

Ap går god for regjeringens forslag til ny grense for oljeaktivitet i nord, men vil i tillegg ha sterkere vern et stykke lenger sør.

NTB-Johan Falnes

For mindre enn 10 minutter siden

Det er klart etter et møte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag.

Regjeringen foreslo tidligere i år å flytte den såkalte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april. I områdene nord for dette skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet.

Denne grensa for petroleumsvirksomhet får nå støtte fra Ap. Dermed har forslaget i utgangspunktet flertall på Stortinget.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Samtidig bygger vi på ny og oppdatert kunnskap om iskantsonens viktige betydning for livet i havet, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Legger inn forbehold

Men Arbeiderpartiet legger til at også området sør for den nye iskanten – helt til der det i snitt er is kun 0,5 prosent av dagene i april – må anses som et verdifullt område der det må tas særlige hensyn til naturmangfoldet.

Bakteppet er at miljøfaglige instanser som Miljøtilsynet, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet alle har argumentert for en slik definisjon.

Ap viser til at deler av dette området allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet

«Eventuell ytterligere åpning av områder for petroleumsleting i beltet mellom 0.5 % og 15 % isfrekvens må vedtas gjennom en egen åpningsmelding som behandles i Stortinget», krever partiet.

Håper på bredt flertall

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som er medlem i sentralstyret i Ap, gir tommel opp for vedtaket.

– Vi er positive til at Arbeiderpartiet i dag har gjort et godt vedtak som sikrer bred politisk støtte på Stortinget til en endelig grense på 15 prosent, sier Eggum.

De tre regjeringspartiene Venstre, Høyre og KrF har i første omgang forhandlet med Frp om saken.

Men saksordfører Ketil Kjenseth (V), som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener det er gledelig med vedtaket Ap nå har gjort.

– En iskantsone som blir respektert og som står seg, er viktig, sier Kjenseth.

– Jeg håper flere partier følger etter, så vi får et bredest mulig flertall, sier han.

Miljøkritikk

Støtten er likevel ikke unison. Naturvernforbundet kaller den nye definisjonen uansvarlig.

– At Arbeiderpartiet nå sikrer flertallet for et forslag uten faglig forankring, viser at partiet fortsatt er langt fra å ta klima og natur på alvor, sier leder Silje Ask Lundberg.

– Dette er nok en mørk dag for norsk havforvaltning, sier hun.

Også SVs Lars Haltbrekken er skuffet. Han mener grensa for oljeaktivitet bør settes ved 0,5 prosent.

– Her blir det tut og kjør for oljeselskapene i de mest sårbar havområdene vi har med Aps velsignelse til tross for at de vet og anerkjenner hvor sårbart området er, sier Haltbrekken.

– SV kommer til å fortsette kampen for å holde oljeselskapene unna disse områdene, sier han.

Publisert: 03.06.20 kl. 22:11

