Gjenåpner Colosseum i Roma

Den berømte turistattraksjonen Colosseum i Italias hovedstad Roma gjenåpnes etter å ha vært stengt i nesten tre måneder.

– Dette er et symbolsk øyeblikk for Roma og for Italia, sier Colosseum-direktør Alfonsina Russo.

Turistattraksjonen ble stengt tidlig i mars da Italia ble hardt rammet av coronapandemien. Russo sier at gjenåpningen av Colosseum viser at Italia er på bedringens vei.

Til vanlig har Colosseum rundt 20.000 besøkende om dagen, men det begrenses med det første til mellom 1.000 og 1.600.

Den siste måneden har Italia sakte, men sikkert blitt gjenåpnet. Landet var lenge virusets episenter i verden, men den siste tiden har landet opplevd mindre smitte og langt færre dødsfall enn tidligere.

Til sammen har landet registrert over 33.000 dødsfall blant personer med coronasmitte.

Reiseråd for ferien

15. mai kom regjeringens nye reiseråd for ferien, hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder frem til 20. august. Et unntak gjøres fra Danmark fra og med 15. juni.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide understreket under pressekonferansen 15. mai at regjeringen imidlertid ser på muligheten for å gjøre unntak og lette på restriksjonene. Innen 15. juni skal regjeringen også vurdere om man kan ta fritidsreiser innad i Norden. Innen 20. juli vurderer de om det også skal åpnes for enkelte nærliggende europeiske land.

