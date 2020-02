KRAFTIG VIND: Gjesten Erlend Eggestad forsøkte søndag å kose seg med solbærtoddy på Haukeli fjellstue, men mesteparten havnet i snøen. Foto: Håkon Aarthun

Slik blir været i resten av vinterferien

Dagen i dag ser ut til å bli den fineste dagen i vinterferien flere steder i landet. Så kommer det en ny runde med vind, regn og sludd!

Denne uken har 3,5 millioner innbyggere vinterferie: Oslo og store deler av Østlandet, Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark. Til helgen vil fjellheimer og hytteområder bli fylt opp ytterligere, da de resterende stedene i landet også starter sin ferie.

Mens mange forbinder vinterferien med kalde, solfylte skiturer, bål og afterski, er det i år kanskje noen som blir litt skuffet. Med mindre brettspill og peis er favoritten, da.

Værkaos i fjellet har de siste dagene resultert i stengte fjelloverganger både i Nord- og Sør-Norge. Og vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød sier at fjellfolket må belage seg på kortvarig vær-lykke:

For mens onsdagen byr på sol og oppholdsvær stort sett i hele landet, så ser det mørkere ut inn mot helgen:

– Et lavtrykk brer seg innover i landet og gir en ny runde med nedbør, sier han til VG.

Lavtrykket, som kommer fra Nordsjøen, vil først treffe Sørlandet med nedbør og sterk kuling, og deretter bevege seg nordover.

– I indre og høyere strøk vil nedbøren komme som sludd og snø. Over de høyeste fjellovergangene vil det komme snøfokk.

På fredag vil været skifte igjen, og man kan få perioder med sol på Østlandet. Lenger nord vil helgen fortsette å bli preget av lavtrykket og man vil få vind og regn, opplyser meteorologen.







50 gjester har vært innesnødd på Haukeliseter fjellstue siden søndag.

Se opp for snøskavler!

Tirsdag ble det observert flere store snøskred i Gudvangen og Odda, og Bergensbanen åpner tidligst onsdag etter et snøras som gikk mellom Myrdal og Hallingskeid.

Skredvarslingstjenesten til NVE, varsom.no, melder om stor snøskredfare på Sunnmøre, i indre deler av Vestland fylke, Hallingdal, Vest-Telemark, Ryfylkeheiane og Bykleheiane.

Årsaken er mye snø og kraftig vind, forklarer Tommy Skårholen, vaktleder i Snøskredvarslingen.

– Når snøen blåser i områdene som ligger i le for vinden, bygger det seg opp mye ustabil fokksnø. Om belastningen blir for stor, vil det løsne skred naturlig, forklarer han.

Han oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet til å holde seg unna snøskredterreng til situasjonen har roet seg og snøen har stabilisert seg.

Onsdag er det meldt roligere vær og dermed vil skredfaren bli mindre. Men når det torsdag kommer en ny runde med dårlig vær, vil skredfaren stige igjen, forteller Skårholen.

Også Røde Kors advarer mot naturlige snøskred som følge av mildværet.

– Man får snøskred som er litt annerledes, men det er egentlig fint mulig å unngå hvis man holder seg unna de sidene der snøskavlene henger ut, sier landrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

SNØSTORM: Mandag kveld ble det holdt både quiz og snøhuledisko med DJ på Haukeliseter Fjellstue. Foto: Håkon Aarthun

Løvik er samtidig opptatt av ikke å skremme folk fra å ferdes i naturen.

– Selv om du går en tur som ikke blir like lang, fordi du må snu før, at du blir sliten eller at været endrer seg, så er det viktigere at man faktisk kommer seg ut og nyter naturen.

– Det er mye farligere å sitte stille i sofaen enn å bevege seg ute i norsk natur, sier hun.

Innesnødd siden søndag

På Haukeliseter fjellstue har 50 gjester vært innesperret siden søndag på grunn av uværet. Mandag ble flesteparten av gjestene transportert ut av fjellet i kolonnekjøring, men 15 av dem er fortsatt værende for å unngå en stor omvei.

Daglig leder Håkon Aarthun, som selv er til stede på fjellstuen, beskrev stemningen blant de innesperrede som god, da VG snakket med han tirsdag kveld.

SNØHULEDISKO: Dj n0ll aka Gringo Jesus spilte i den improviserte DJ-båsen som ble satt opp i snøhulen utenfor Haukeli fjellstue mandag kveld. Foto: Felix Haglund

Onsdag er det varslet sol og lite vind, noe som gjør ham optimistisk til at det vil være mulig å sende de innesperrede gjestene hjem, og ta imot nye.

Trafikkoperatør Anne Lande i Vegtrafikksentralen sør sa i går kveld at det fortsatt var usikkert om Europavei 134 ville åpnes i dag.

– Det er masse snøskavler som skal ryddes opp, og det kan fort være fare for ras. De har et stort arbeid foran seg, sier hun.

