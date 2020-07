VIL HOLDE IGJEN: Dersom ikke Brasil forplikter seg til å følge avtalen i Amazonasfondet ønsker Haltbrekke at Norge skal velge å stoppe Mercosur-avtalen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vil true Brasil med å stoppe frihandelsavtale: – Må legge press på Bolsonaro

Norge mener Brasil har brutt avtalen, og har derfor har frosset pengene til Amazonasfondet. Nå mener SV at Mercosur-avtalen burde stoppes frem til Brasil følger kravene.

– Vi mener det er helt riktig å holde tilbake pengene. Men de kan ikke nøye seg med det, regjeringen må legge press på Bolsonaro i denne saken, sier miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, til VG.

Nå vil SV-politikeren at regjeringen skal nekte å bli med på frihandelsavtalen Mercosur, frem til Brasil følger avtalen Norge mener de har brutt i Amazonasfondet.

– Det kan gjøres ved å si at vi ikke kommer til å behandle og ratifisere Mercosur-avtalen før Bolsonaro kommer med en tydelig forpliktelse til å stoppe avskogingen.

Mercosur-avtalen Avtalen skal i utgangspunktet inngås mellom EFTA-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge og Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Avtalen sikrer tollfri markedsadgang for 99,3 prosent av norske varer innen 15 år etter avtalens ikrafttredelse.

Grunnet utbruddet av covid-19 har prosessen med teknisk og juridisk gjennomgang blitt forsinket.

Det er usikkert når signering av avtalen vil kunne finne sted, men det ventes at det, samt fremleggelse av en proposisjon til Stortinget, kan skje i løpet av 2020. Kilde: Regjeringen.no Vis mer

Tror det blir internt press

Haltbrekken tror ikke Brasils president vil gå vekk frihandelsavtalen, og dermed vil måtte følge Amazonasfond-avtalen.

– Jeg tror Brasil er tjent med å inngå avtalen. Det er i deres interesse, og vi tror et slikt pressmiddel vil være riktig og viktig.

Dersom Bolsonaro skulle velge å nok en gang gå bort fra Amazonasfond-avtalen tror Haltbrekken det ikke vil vare lenge.

– Da tror jeg det blir et internt press mot ham også dersom han ikke bevarer regnskogen. Vi ser også det bygger seg opp press fra andre hold. Storebrand har for eksempel vært ute og heftig kritisert Bolsonaros regnskogspolitikk i et åpent brev, sier han.

FORSVINNER: Avskogingen i Amazonas er noe norske myndigheter sammen med mange andre land jobber med å stoppe. Her fra september 2019, da store deler av regnskogen stod i flammer. Foto: Bruno Kelly / X03410

Viser til Frankrike og Irland

Utkastet til frihandelsavtalen ble godkjent av de involverte EFTA-landene og Mercosur-landene 23. august 2019. Men grunnet coronaviruset har det videre arbeidet med avtalen blitt utsatt.

– Det skulle være teknisk og juridisk gjennomgang i vår. Dette blir nå gjenopptatt, og Stortinget skal få den til ratifisering etter sommeren en gang. Der mener vi regjeringen ikke skal si klart og tydelig at Norge ikke vil ratifisere denne avtalen før vi har tydelige forpliktelser til å stoppe avskogingen, sier Haltbrekken.

Amazonasfondet Amazonasfondet ble opprettet i 2008 og forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Norge har vært største bidragsyter til fondet, med til sammen 8,3 milliarder kroner i perioden 2008–2018.

Amazonasfondet har hatt et betydelig etterslep i tildeling av midler, slik at en stor del av de norske utbetalingene står ubrukt.

Brasilianske myndigheter endret i 2019 styringsstrukturen for fondet, noe Norge mente var et avtalebrudd. Kilde: Bistandsaktuelt Vis mer

Han minner om at både Frankrike og Irland alt har varslet at de vil gå imot Mercosur-avtalen som EU har jobbet frem dersom Brasil ikke forplikter seg til å stoppe avskogingen.

– Vil kunne slå tilbake på Norge

Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet sier i en epost til VG at de ikke har brukt Mercosur-avtalen for å presse Brasils myndigheter da den ennå ikke undertegnet, men fortsatt gjenstand for teknisk og juridisk gjennomgang.

– Regjeringen mener at avtalen har meget gode og vidtrekkende bestemmelser på bærekraftig utvikling, miljø og klima, og den inneholder en egen bestemmelse om bærekraftig skogsdrift. Det er derfor en god avtale som vi vil bruke aktivt etter at den har kommet på plass blant annet for å påvirke Brasil til å stoppe avskogingen, sier Sunde-Eidem videre.

– Norge har med gode grunner ikke har tradisjon for å bruke handelsavtaler som pressmiddel, for eksempel ved å nekte å undertegne dem etter at de er ferdig forhandlet. Det er et meget sterkt virkemiddel, som vil kunne slå tilbake på Norge.

– Hvilke følger kan det få hvis Norge går såpass langt for å få Brasil til å følge avtalen?

– Hvis Norge, etter å ha undertegnet avtalen skulle nekte å ratifisere den, ville det sende et galt signal om at Norge ikke holder avtaler som er ferdigforhandlet. Det vil ikke gi positive effekter for regnskogen i Brasil og skade Norges omdømme.

