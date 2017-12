FLERE LAG: – Mange har sagt: Før «Farmen» tålte jeg ikke trynet ditt, men du er faktisk en kul fyr, som står på, sier Petter Pilgaard. De trodde jeg bare var en fyr som tenker på meg selv, og på festing. Det har jeg latt folk tro, også. Men alle har forskjellig lag. Det du ser er ikke nødvendigvis det du får. Foto: LINE MØLLER, VG

VG Helgs beste portretter fra 2017

Cicilie S. Andersen

Krister Sørbø

Publisert: 30.12.17 20:43 Oppdatert: 30.12.17 21:25

NYHETER 2017-12-30T19:43:05Z

Hvert år portretteres 52 ulike mennesker i VG Helg. En hver uke. Ut av utallige bilder, velges og redigeres de beste til en plass på VG Helgs stjernehimmel. Her er noen av årets beste.

Petter Stordalen

GOD MORGEN: Petter løper sin faste runde på Bygdøy i Oslo hver morgen klokken seks. Er han ute og reiser, løper han runden et annet sted, og han hilser alltid på de han møter. Det tok et par år før joggerne på Bygdøy begynte å hilse tilbake.

Olaf Thommessen

OMDISKUTERT: Det har stormet rundt Bedrifsforbundets leder Olaf Thommessen denne høsten. – Jeg ble ansatt for å rydde opp, sier han. – Å gjøre den ryddejobben er ikke noe man nødvendigvis blir populær av.

Kristin Solberg

FRONTLINJEN: Kristin Solberg (34) kjenner nøyaktig lukten av sin egen frykt. Hun vet hva som skjer med henne etter å ha stått til kne i råtnende lik. Men på jobb i Midtøsten kan NRKs krigsreporter dele de sterke følelsene med fotograf-kjæresten.

Simen Staalnacke

HAR STORMET: De siste årene har Simen jobbet hardt for å redde Moods of Norway. 20. september var det likevel kroken på døra for selskapet. Sønnen Alaska kom til verden mens det pågikk full krisehåndtering i Moods of Norway - hvor 200 ansatte måtte gå. Klesgründer Simen Staalnacke (40) mener at timingen var veldig bra.

Trine Rein

FRYKTLØS: Trine Rein (47) er verken redd for døden eller livet. Møtet med Gud har gjort henne fryktløs.

Vebjørn Sand

MODEN KUNSTNER: Da Vebjørn Sand (50) smalt rett i bakken på julaften, flyttet han tilbake på gutterommet hos mor og far. Fra mammas kjøkken snakker han om penger, kjærlighet – og konfliktene med broren Aune.

Anneli Drecker

SKJØR SJEL: Da forrige album kom ut, hadde Anneli Drecker nettopp mistet moren. Mens det nyeste ble til, måtte hun ta farvel med sin far. Nå er dødsangsten byttet ut med fascinasjon for hva som kommer etterpå.

Ingvard Wilhelmsen

LYKKELIGE: I stedet for å se for seg alle sykdommer og ulykker som kan ramme oss, vil hypokonder-ekspert Ingvard Wilhelmsen (68) at vi skal leve livet fullt ut. Selv opplevde han å bli lam i løpet av åtte timer. Her med kona Rhoda. Foto: LINE MØLLER, VG

Haddy Njie

HADDYS MØRKE: – Sammenlignet med livet der ute, hvor det er masse lys på og ting skjer, kan det være trygt å gå inn i et mørkt rom som du etter hvert kjenner godt.

Ole Gunnar Solskjær

ON THE ROAD: Om morgenen kjører Ole Gunnar Solskjær ungene til skolen i Kristiansund, før han fortsetter over fjellet til Molde. Da han ble Manchester United-spiller som 23-åring erklærte han at han aldri skulle kjøre noe annet enn Golf. Han ville ikke bli en sånn som flottet seg med dyre biler. – Det prinsippet gikk etter hvert han bort ifra – til stor glede for lagkameratene som likte å erte ham med det.

Petter «uteligger»

EN VARM BJØRN: Før han ble landskjent og folkekjær som Petter Uteligger, taklet Petter Nyquist (38) sin ADHD-diagnose med eventyrlige polar-ekspedisjoner. Men det som gjør sterkest inntrykk, er når de rusavhengige lager gaver til barna hans. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN, VG

Svein-Erik Edvartsen

RØDT KORT: Toppdommer i fotball Svein-Erik Edvartsen (38) ble utestengt fra å dømme kamper i 2017 på grunn av beskyldninger om mobbing.

Edvald Boasson Hagen

HUMØRFYLT: Det ble mye latter og moro da VG skulle få Edvald Boasson Hagen til å sykle «på vannet». VM-favoritten gikk inn for oppgaven med liv og sjel, selv om han ble skikkelig våt i løpet av fotoseansen.

Elisabeth Andreassen

MISTET MANNEN: Tårene har rent nesten hver dag i ett år. Elisabeth Andreassen (59) synes det godt å bære sorgen etter sin Tor også på utsiden.

Daniel Kvammen

PLAGET AV JAGET: Han trodde aldri han skulle skrive låter om samlivsbruddet. Nå kjenner pop-kometen Daniel Kvammen (29) på livets usikkerhet , kontrollbehov - og frykten for at tiden løper fra ham.

Shabana Rehman Gaarder

AKTIVISTEN: Drapstrusler, vold, konkurs - og en aldri så liten åpenbaring. 20 år etter at hun ble en offentlig stemme, er Shabana Rehman Gaarder tilbake der hun startet.

Triana Iglesias

TRIANAS NYE PARDIS: Paradise Hotel-dronningen Triana Iglesias (35) levde et tilsynelatende perfekt liv. Samtidig opplevde hun at hun plutselig kunne våkne av at hun ikke klarte å puste. Gråte uten forvarsel. – Jeg skjønte at noe var galt, og jeg måtte gjøre noe med det.

Terje Søviknes

ANGEREN: Den ferske statsrådens evige anger er én ting. Mye tyngre er tanken på alle de andre som Terje Søviknes (47) har rammet: Jenta. Familiene. Og sine egne barn.

Cecilie Steinmann Neess

SE MEG, ELSK MEG: Cecilie Steinmann Neess (29). Så lenge hun var klassens klovn, var hun i alle fall ikke mobbeofferet.

Tale Maria Krohn Engvik

FRELSESØSTER: Hun kaller seg «Helsesista», og sier pikk istedenfor penis. Helsesøster Tale Maria Krohn Engvik (38) hjelper usikre ungdommer på Snapchat – og elsker å sjokkere med budskapet sitt.

Inge Solheim

NATUR OG MANNDOM: Han omgås sjeiker og rockestjerner og er en nær venn av prins Harry. Men ­aller best trives ­eventyrer og ­polfarer Inge Solheim (44) med sine barske ­gleder - helt alene i 30 minusgrader.

Hilde Skovdahl

FARGERIKT FYRVERKERI: Hilde Skovdahl har 20.000 Facebook-venner, men ingen å ringe dersom det skulle skje noe alvorlig. – Det føltes som jeg ikke eksisterte lenger. Ingen telefoner, null besøk.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!