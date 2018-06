RYTME-SJEFEN: Hans Christian Gabrielsen bak trommene. Foto: Helge Mikalsen

LO-sjefens siste kveld med Zappa-bandet

Publisert: 09.06.18 23:29

At Hans Chr. Gabrielsen er LO-sjef vet mange. At han er trommis i et Zappa tributeband, er det færre som vet. Lørdag kveld spilte han (trolig) sin siste konsert med gjengen ...

Gabrielsen er født, oppvokst og bor fortsatt på Slemmestad i Røyken kommune. Ifølge et VG-intervju i forbindelse med at han tok over jobben som LO -sjef kom det frem at han også er Norges ukjente grillkonge med en megagrill på terrassen.

Men, altså det er Zappa som får LO-hjertet hans til å slå. Og bandet heter ZAPPA Times.

– Hvorfor Zappa?

– Jeg har vært fan av Zappa siden slutten av 70-tallet og Terje, (bassisten i bandet) og jeg har spilt mye opp igjennom åra sammen i musikals (...) For mange år siden satt vi og pratet litt om at vi skulle øve inn noe som er vanskelig, som vi syntes er morsomt og som vi kan fremføre flere ganger. Så det var starten, sier han til VG før konserten.

– Siste konserten?

Gabrielsen forteller at bandet består av folk fra Slemmestad, Hurum, Drammen, Asker og Bærum. Åtte stykker som har kjent hverandre lenge.

Han sier de har holdt på og spilt konserter sammen i rundt 8 år.

– Det ryktes at dette er siste konserten?

– Nja, det er i hvert fall foreløpig siste. Det er dessverre sånn at en av gutta har litt problemer med hånden. Det er litt sånn at musikere får man alltids tak i, men dette handler om at det er en fin gjeng – en godtsammensveiset kameratgjeng, sier han.

51-årige Gabrielsen levde i «sanntid» med Zappa på 70-tallet og husker han var på tre konserter i Norge. Blant annet Drammenshallen og i Skedsmohallen i 1988 – den siste konserten.

– Hva gjorde du 4. desember 1993?

– Det var en trist dag, sier Gabrielsen og tilkjennegir derved at han kjenner til Zappas dødsdag.

Dette er favorittlåten

Men da vi spør om hans favoritt-Zappalåt går det nesten helt i ball for LO-sjefen. Han kan i hvert fall bekrefte at det ikke er «Bobby Brown» ...

– Nei ... Dette spørsmålet skulle du sendt over i går ... La meg tenke. Favorittlåtene min er på Over-Nite Sensation, Apostrophe og One Size fits All.

Han lander til slutt på låten «Montana» som favoritt.

– Hva er ditt all time favoritt Zappa-album.

– Det er Over-Nite Sensation eller Roxy & Elsewhere – live-en. Men det varierer litt etter dagsform og humør. Og det er det som er så fint med Zappa. Det er alt fra Bebop, rock, klassisk og country.

Klassiske album

Ifølge ZAPPA Times Facebook-side fokuserer bandet på det de mener er den mest spennende perioden til Frank Zappa , nemlig 70-tallet. Perioden inneholder klassiske album som Chungas’s Revenge (1970), Just Another Band from LA (1972), Over-Nite Sensation (1973), Apostrophe (') (1974), Roxy & Elsewhere (1974) og One Size Fits All (1975) og Sheik Yerbouti (1979).

De nevner de klassisk låtene Montana, Zombie Woof, I’m the slime og Don’t Eat the Yellow Snow, i tillegg til de mer kjente låtene Bobby Brown og Dancin Fool.