Mann siktet for voldtekt i Telemark

06.05.18 18:46

En mann i midten av 20-årene sitter i varetekt etter at en venn av kvinnen varslet om voldtekt fredag. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Det er snakk om to stykker som kjenner hverandre, sier politiinspektør Torje Arneson i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Det skal ha vært i forbindelse med at siktede og fornærmede møttes som venner og drakk alkohol sammen, at voldtekten skal ha skjedd. Det var ifølge Arneson en venn av kvinnen som varslet politiet.

Både siktede og fornærmede skal være i midten av 20-årene. Begge de to er avhørt flere ganger i løpet av helgen.

– Fornærmede sitter også inne til avhør nå, sier Arneson like før klokken 18 søndag kveld.

Siktedes advokat, Andreas Nyhaug, sier at siktede ikke erkjenner straffskyld, og at han hevder at de to har hatt frivillig seksuell omgang.

– Han sier i korte trekk at det var en frivillig greie. Han ble avhørt i går, og blir løslatt om ti minutter. Han har sittet i snart to døgn, og det er ikke noen behov for å holde på ham lenger. Både han og fornærmede er avhørt flere ganger. Da er det ikke lenger noen fare for bevisforspillelse, sier Nyhaug.

