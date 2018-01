Erna om varslene: – Det er mitt ansvar at vi ikke har hatt gode nok regler og systemer

Publisert: 17.01.18 15:35

NYHETER 2018-01-17T14:35:06Z

Statsminister Erna Solberg innrømmer at varslingssakene i Unge Høyre har blitt dårlig håndtert.

Solberg erkjente onsdag at de mange varslene i Unge Høyre har vært et tema under regjeringsforhandlingene.

Kort tid etter at den nye regjeringen entret slottplassen i Oslo, holdt hun først en pressekonferanse sammen med Siv Jensen og Trine Skei Grande, før Solberg alene svarte på spørsmål om varslene.

Da tok hun selvkritikk for de første uttalelsene hun ga om saken. Hun uttalte seg da saken ble kjent på en måte som ble tolket som at hun mente denne saken var aller tyngst for Kristian Tonning Riise selv, og ikke varslerne.

– Jeg har sagt ting jeg skulle ønske var usagt om hvem denne saken var lei for, sa Solberg.

Flere varslingssaker

Onsdag 10. januar gikk Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise av. Det har siden kommet flere varsler på Riise om alvorlig seksuell trakassering. Det har også kommet frem at gamle varsler ikke ble fulgt opp skikkelig, inkludert en alvorlig episode.

Solberg beklaget tidligere uttalelser om de mange varslerne, som kom før hun sier hun selv kjente til omfanget av problematikken.

– Hadde jeg visst omfanget av dette hadde min umiddelbare reaksjon vært annerledes, sier Solberg.

Statsministeren erkjente også at hun selv ikke har gjort en god nok jobb.

– Det er mitt ansvar at vi ikke har hatt gode nok regler på plass, sa hun og understreket at hun burde ha blitt informert på et tidligere tidspunkt.

Hun kommenterte også ryktene som Skei Grande har kommentert i VG og Aftenposten i dag.

– Vi har et ansvar for å sikre at partiene jobber på en god måte. Trine sin sak er annerledes, men den har påvirket arbeidet. Hovedfokuset vårt har likevel vært å arbeide med å danne en ny regjering, sa Solberg.

– Totalt uakseptabel oppførsel

Fredag i forrige uke beklaget Høyre og Unge Høyre sin håndtering av varslene om Riise.

– Jeg har sagt tidligere, nærmest under alle intervjuer som har blitt gjort med meg om #metoo, at jeg ikke ville avvise muligheten for at det kan komme nye saker i kjølvannet av dette:

– Jeg ga noen eksempler på hvilke problemer vi har hatt, og som vi har tatt tak i. Og mine uttalelser tidligere har vist seg å stemme - det har kommet nye saker, sier Solberg onsdag.

Hun fortsetter med å understreke at Høyre og ungdomspartiet skal være et trygt sted for unge mennesker å bedrive politisk virksomhet.

– Og det uten at de skal oppleve det jeg ser på som totalt uakseptabelt oppførsel fra ledere i vårt parti, sier Solberg.

Hun mener likevel de nye varslene har blitt bedre håndtert i partiet, etter at de første varslene mot den tidligere ungdomsparti-lederen kom frem.

– Vi må jobbe ytterligere for en kulturendring i Høyre, i alle ledd av organisasjonen, sier Solberg.