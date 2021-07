KAN VÆRE I NÆRHETEN: Bildet viser nordsiden av vannet Glitre i Finnemarka. Mellom her, Sylling og Sjåstad bør meteoritten ligge. Foto: Svend Asbjørn Sylling

Oppfordrer til meteoritt-jakt: Her kan du gjøre funn

Norsk meteornettverk har innsnevret det sannsynlige funnstedet til et mindre område i Finnemarka med gode turmuligheter. Nå håper de folk vil gå på meteorittjakt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det var natt til søndag en meteor lyste opp himmelen.

Meteoritten bør ha falt til bakken i et triangel mellom Sylling, Sjåstad og vannet Glitre i Finnemarka, mener Norsk Meteornettverk.

Dette er altså i det samme området som tidligere har vært antatt - bare noe mer avgrenset. Beregninger basert på videoer fra meteornettverkets kameraer i Trondheim, Kristiansand, Larvik, Oslo og på Harestua ligger hovedsakelig til grunn for innsnevringen.

Dette er en meteor/meteoritt En meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, trenger inn i Jordens atmosfære.

Dersom meteoroiden ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt.

Et typisk forløp er følgende: Plutselig dukker et stjernelignende objekt opp et eller annet sted på himmelen. Det beskriver i løpet av brøkdelen av et sekund til noen sekunder en mer eller mindre lang bane og slokner brått. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Vi går for eksempel bort fra Åmot nå. Men vi kan ikke utelukke området fra Sylling ned til Sjåstad, og inn til Glitre. Vi er der altså, sier Morten Bilet i Norsk Meteornettverk til VG.

Han ble selv vitne til fenomenet da han satt ute hjemme i Ås - på andre siden av Oslofjorden fra hvor meteoritten har falt ned.

– Nye vinddata vi får tirsdag kan bringe den lenger ned en Sjåstad, men vest for Sjåstad er det beste området vi greier å beregne nå, sier han videre - og legger ikke skjul på at et funn eller to ville brakt dem mye lengre på vei med tanke på hvor den har landet.

I kartet under ser du området det er snakk om:

Nå vil Bilet i Norsk meteornettverk at folk skal gå ut i marka og lete etter meteoritten selv. Ved eventuelle funn vil man kunne lære mer om hva slags meteor dette var snakk om.

– Nå har vi i det minste et litt mer konkret område, og det er et veldig fint turområde her, så den beste hjelpen vi kan få er fra publikum.

Lydbølger registrert flere steder

Mellom klokken 01.10 og 01.15 natt til søndag registrerte også flere av NORSARs stasjoner signaler som kom fra buldringen til meteoren. NORSAR driver med seismisk overvåkning verden rundt. Deres analyser estimerer lokasjonen til å være over skogsområdet mellom Lier og Modum - altså det samme området, bare langt mindre innsnevret.

LYSTE OPP: Et kamera på ved Voksenlia i Sørkedalen fanget natt til søndag opp ildkulen som lyste opp både landskapet og nattehimmelen. Bildet er tatt klokken 01:08:17. Foto: Norsk meteornettverk/Voksenlia.net

Kupert terreng med mye høydemetre

Finnemarka rommer et skogsområdet på hele 430 kvadratkilometer. Selv om Norsk Meteornettverk har innsnevret det aktuelle området, har Finnemarka-ekspert Svend Asbjørn Sylling likevel liten tro på at meteoritten vil bli funnet.

– De fleste lokale vil nok fortsatt mene at det er et for stort område å finne noe i.

Sylling driver en egen blogg om marka, som har fått sitt navn fra da det bodde finner der på 1600-tallet. Marka har vært vernet i rundt 30 år.

– Finnemarka har mye kupert terreng og mange områder går opp til 600 meter over havet. Det er generelt mye høydemeter og mye opp og ned på alle kanter, forteller Sylling.

For håpefulle meteorjegere har Sylling flere gode turtips.

– Et godt tips er å gå opp til Gjevlekollen som ligger mellom Sylling og Sjåstad. Her står det en nyoppført hytte fra 2018. Det går blåmerkede stier helt opp og er mye flott utsikt, forteller Sylling.

Finnemarka ellers har veldig gode sykkelmuligheter, da det er mye fine sykkelstier og ingen bilveier inn i området.

– Dersom man vil inn mot Glitre, så går det en vei fra Kanada. Det er også mulig å sykle inn fra Sjåstad, sier Sylling.

Han har tidligere beskrevet marka som variert, kupert og dominert av mange vann. Sentrale deler av marka er vulkansk krater.

Dette skal du se etter

Når man først har bestemt seg for et område, er det viktig å være bevisst på hva man faktisk ser etter.

Den uerfarne meteoritt-jegeren skal lete etter svarte steiner som er avrundet i kantene, og som er hvite inni dersom de har blitt delt/brukket av, forklarer Bilet fra Norsk meteornettverk. Eventuelt kan det være snakk om en jernmeteoritt, men det vil i så fall kjennes på vekten.

Meteoritter er avrundet fordi de har smeltet på sin ferd gjennom atmosfæren. En gjennomsnittlig stein vil typisk være på størrelse med et lite eple, forklarer Bilet.

De to første bildene under viser en steinmeteoritt der den lyse innsiden kommer tydelig frem. Det siste bildet viser en jernmeteoritt. Begge er fra Bilets egne samling:

forrige



fullskjerm neste 1 av 3

– Hvor mange steiner kan det være snakk om?

– Det vet vi ikke. Det kan være mange, og vanligvis er det flere, men de kan være fra størrelsen på en klinkekule og oppover. Og du skal lete litt for å finne noe på størrelse med en klinkekule i lyngen i Finnemarka, sier Bilet.

– Hva gjør man hvis man finner en meteoritt?

– Da bør man si ifra til Naturhistorisk museum eller oss i Norsk meteornettverk, slik at forskerne ved Naturhistorisk museum kan undersøke funnet.

Fra før er det funnet 16 meteoritter i Norge - den første på 1800-tallet. Finner man rester fra ildkula som lyste opp på himmelen natt til søndag 25. juli kan det altså være den 17. meteoritten som blir funnet.