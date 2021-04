FOR SEN VEILEDNING: Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener studieveiledningen i skolen er nedprioritert og starter for sent. Foto: Therese Alice Sanne

Vil prate mer med de yngste elevene om yrkesvalg

Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener vi må starte tidligere med studieveiledning i skolen for å oppnå et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

– Det er for sent å starte på ungdomsskolen med å fortelle at jentene kan bli elektrikere og guttene sykepleiere. Da har mange allerede en formening om hva de vil bli, som kan være farget av forestillinger om hvilke yrker som passer for henholdsvis gutter og jenter, sier Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Fredag ble søkertallene fra Samordna opptak lagt ut. De viser at rekordmange – 154 088 personer – i år har søkt opptak til universiteter og høyskoler. Dette er en økning på 2,2 prosent fra i fjor. I opptaket til høyere yrkesfaglig utdanning har 12 806 søkt om studieplass, en økning på drøye 37 prosent sammenlignet med 2020.

Søkerne på fagskoler, høyere yrkesfaglig utdanning, fordelte seg på 4723 kvinner og 8083 menn mens det var 91732 kvinner og 62356 menn som søkte universiteter og høyskoler.

Tallene viser tydelig at mange studier år etter år har en søkermasse med klar overvekt av ett av kjønnene, sier Bjurstrøm. Det vil hun gjøre noe med.

– Man starter altfor sent med studieveiledning i skolen, og studieveiledningen er mangelfull. Skal vi lykkes med å skape til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv må studieveiledning prioriteres, og vi må snakke mer med de minste elevene om yrkesvalg.

Eneste kvinne på brannstasjonen

Forskning viser at det å eksponere barn og unge for kjønnsutypiske rollemodeller er det tiltaket som virker best for å endre stereotypiske yrkesoppfatninger, sier Bjurstrøm.

– Som ledd i en forsterket studieveiledning i skolen mener jeg det kan være fornuftig at elevene får besøk av rollemodeller som har valgt et kjønnsutypisk yrke. Dette gjøres allerede ved noen skoler, men bør bli praksis overalt.

Gunn Narten (34) jobber som brannkonstabel på stasjonen i Asker og Bærum. Her er hun eneste kvinne.

– Jeg har veldig fine kolleger, og tenker sjelden på at jeg er den eneste. Men jeg skulle gjerne hatt flere kvinnelige kolleger, sier Narten.

ENESTE KVINNE: Gunn Narten er eneste kvinnelige brannkonstabel på stasjonen i Asker og Bærum. Foto: Privat

Hun tror unge jenter ikke tenker på brannkonstabel som et yrke de kan ha.

– Jeg tenker det er viktig å komme inn tidlig til jentene og så det frøet, så de kan tenke på det som et alternativ.

Narten er enig med likestillingsombudet i at man bør eksponeres i skolen for rollemodeller man kan identifisere seg med, og ville gjerne ha bidratt ved å reise til skoler og fortelle om sitt yrkesvalg for å bidra til å rokke ved kjønnsstereotype forestillinger.

– Det er veldig viktig med rollemodeller. En de kan se opp til og assosiere seg med, kan gjøre at de kan blir motivert til å gå den veien selv. Om du aldri har sett en dame gjøre noe sånt, blir man kanskje skeptisk.

Selv har hun en instagramkonto hvor hun med mål om å inspirere unge jenter.

– Jeg deler litt fra hverdagen, og noen har blitt litt nysgjerrige. Jeg ønsker å vise at jenter kan ha en sånn type jobb og at man ikke må la kjønnet påvirke yrkesvalget.

Få mannlige lærere

Martin Selfors (47) jobber som grunnskolelærer på Hovseter ungdomsskole i Oslo. I hans yrke er det et klart flertall av kvinner.

– Jeg tenker at det er en svakhet. Jeg kan faktisk ikke huske å ha sett en mannlig lærer i småtrinnet før. Men jeg har inntrykk av at det er flere mannlige lærere jo eldre elvene blir, sier Selfors.

I tillegg til undervisningen, handler det vel så mye om en dannelsesreise for elevene, sier læreren. Det å hjelpe dem til å bli de beste versjonene av seg selv.

LYKKELIG LÆRER: Martin Selfors jobber som grunnskolelærer på Hovseter ungdomsskole i Oslo, og elsker jobben sin. Foto: Privat

– Det optimale er jo et mangfold, og at ikke elevene bare møter en type lærere. Av og til trenger man et annet perspektiv, og noen trenger kanskje også en farsfigur. Det er ikke det at jeg har en maskulin undervisning, men det handler om å bygge et voksenteam rundt elevene.

Selfors er positiv til at man begynner å snakke med elevene om yrkesvalg tidlig, men er også bekymret for at det kan skape et økt prestasjonsjag.

– Det å veilede er bra, men det må ikke bli sånn at «nå må du prestere ellers blir du ikke det du vil».

Selfors tror en status- og lønnsheving er viktig for å kunne trekke flere menn til yrket.

– Det er mye negativ prat om læreryrket, og så tjener vi for lite. I tillegg har skolen en dårlig karrierestige, som kanskje ikke motiverer. Men kanskje flere menn avler flere menn.

Lønn og status

Kvinner har med tiden inntatt en del yrker som tidligere var mannsdominerte, som juss og medisin. Samtidig beveger menn seg i liten grad seg inn på de kvinnedominerte arenaene.

Det handler trolig, i tillegg til mangelfull studieveiledning, om lønn og status, mener Bjurstrøm.

– Kvinner har hatt lønn, status og betingelser som incentiv til å innta det som tidligere var mannsdominerte bransjer. Skal man lokke flere menn til kvinnedominerte yrker må man se på lønn og betingelser her.

Regjeringen jobber nå med en nasjonal satsning for å skape et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Dette arbeidet er allerede forsinket på grunn av coronapandemien, men er ventet fremlagt før sommeren.

– Vi har store forventninger til regjeringens arbeid. Vi har behov for en storstilt nasjonal satsning over tid dersom vi skal lykkes med å skape et bedre kjønnsbalansert arbeidsliv, sier Bjurstrøm.