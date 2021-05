MAMMA TIL FIRE: Den 24-år gamle influenseren Anna Rasmussen (24) har nå fått sitt fjerde barn. Foto: Line Møller

Anna Rasmussen etter fødselen: − I sjokktilstand

Influenser Anna Rasmussen (24) er hjemme fra sykehuset, etter å ha født det hun forteller er en «veldig liten og fantastisk søt» gutt. Den nybakte moren er fremdeles i sjokktilstand.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier influenser og tidligere blogger Anna Rasmussen (24), kjent som «Mamma til Michelle», i sin første Instagram-video etter fødselen:

– Vi er nok ennå i en litt sånn sjokktilstand etter fødselen, så det er derfor det har tatt litt tid å dele nyheten... ikke tid til å dele nyheten egentlig, men tid til å dele noe annet, sier Rasmussen på Insta-story.

Gutten som heter Nicholas kom til verden på 17. mai, og er en veldig liten og fantastisk søt og snill gutt, deler hun.

Influenseren forklarer at hun endelig har fått kommet seg hjem fra sykehuset, og fått en god natt søvn.

– Som var veldig etterlengtet. Jeg har for første gang fått stelt meg, sett meg i speilet og bare fått tid til å puste litt.

Foto: Jørn Pettersen

– Endelig, stolt mamma til fire!

I videoen takker Rasmussen for alle babygratulasjoner. Nyheten ble først kjent på nasjonaldagen.

«Endelig, stolt mamma til fire!» skrev Rasmussen på sin Insta-story 17. mai.

I slutten av april, tre uker før termin, postet høygravide Rasmussen video av seg selv kun iført undertøy på sin private Instagram-konto – med teksten:

«Nå begynner jeg å bli fryktelig utålmodig og gleder meg til å få babyen min i armene mine og kroppen min tilbake!».

14. mai kunne hun melde på Insta-story at terminen var passert, men at hun da var «overraskende lite utålmodig».

«Jeg vet at han kommer om bare noen dager uansett», skrev 24-åringen, som har opplevd å gå 11 dager over termin tidligere.

PAR: Anna Rasmussen og Jan Lossius har vært sammen i over fem år. Her avbildet på et bloggtreff i Oslo i 2015. Foto: Trond Solberg

Røpte navnet

Rasmussen, nylig aktuell i «Camp Culinaris» på TV 3, røpet allerede i januar at det var en gutt hun bar i magen. To måneder senere kunne hun informere om at de allerede hadde valgt navn.

«Jeg gleder meg så masse til å holde lille Nicholas i armene mine om ikke lenge», skrev hun på Instagram.

– Nicholas er jo et gresk navn, ikke at det har noen stor betydning for meg, men det er jo fint at min greske familie også klarer å uttale det, forklarte 24-åringen til VG.

Rasmussen kunne samtidig melde at hun etter tre tidligere fødsler, følte seg trygg og godt rustet før den fjerde, selv med alle coronarestriksjoner som har gjort svangerskap og fødsel utfordrende for mange vordende foreldre.

– Om jeg skulle måtte føde alene, så er det kun jeg som kan gjøre jobben uansett, uttalte hun – samtidig som hun presiserte at hun aller helst ville ha ektemannen med.

Ble gravid som 14-åring

Rasmussen og Lossius har vært sammen siden desember 2015 og giftet seg i 2018. De to har fra før fire år gamle Lucas sammen, mens Rasmussen har datteren Michelle (9) og sønnen William (6) fra tidligere forhold. Rasmussen var bare 14 da hun ble gravid første gang.

I september i fjor bestemte Rasmussen, tidligere kjent som «MammatilMichelle», å legge ned bloggen, som var med på å gjøre henne til kjendis.