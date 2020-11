Frp-leder Siv Jensen (t.v.) ankom like før klokken 10 torsdag Statsministerens kontor sammen med partiets forhandlingssjef Sylvi Listhaug for å ha nye forhandlinger med regjeringspartiene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Budsjettfristen sprekker: − Fortsatt stor avstand

FrP har ikke fått tilstrekkelige gjennomslag til at en avtale er klar innen fredag, som er fristen for at Stortingets finanskomité kan avgi en innstilling med flertall for statsbudsjettet.

Det sier Frp-leder Siv Jensen etter torsdagens møte med partilederne i regjeringen for en ny runde med statsbudsjettforhandlinger.

– Vi kommer ikke til å bli ferdige innen den fristen som ligger for finansinnstillingen, så vi vil fortsette så lenge det er behov for det, sier hun.

Budsjettmøtet varte i halvannen time torsdag.

– Det er bevegelse, men det er fortsatt stor avstand, sier Jensen.

Vil ha større avgiftskutt

Frp-lederen sier partiet ikke har fått avgiftskutt så det monner på grensehandel. Noen avklaring om antallet kvoteflyktninger foreligger heller ikke.

– Det er viktig for oss at reduksjonene i avgifter på typiske grensehandelsutsatte varer blir store nok til at det monner, og så må vi ha ordentlig uttelling for asyl og innvandring, sier hun.

Hun trekker også frem asfaltering og rassikring og kjøpekraft til pensjonistene.

– Vi jobber nå hardt for å få de gjennomslagene vi trenger for å kunne bli enige og anbefale en løsning, men vi er ikke der nå.

Jensen har underveis trukket frem penger til pensjonistene, asyl- og innvandringspolitikk, grensehandelsavgifter, samferdsel og asfaltering og veisikring som saker der Frp må ha gjennomslag.

– Alvor

Før møtet sa Frp-lederen at det er altfor tidlig å si om partiene blir enige, skrev NTB tidligere torsdag.

– Det er alvor nå, og det er regjeringen som kan bidra til å løse denne floken. Frp har vært konstruktive hele veien, men kravene våre er ikke til å ta feil av, sa hun.

Tirsdag forlot hun budsjettmøtet med de andre partilederne etter en knapp halvtime, mens hun har beskrevet møtet onsdag som mer konstruktivt.

Publisert: 26.11.20 kl. 10:52 Oppdatert: 26.11.20 kl. 12:12