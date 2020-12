CORONAENS ÅR: Pandemien, sosial distansering og utallige pressekonferanser fra myndighetene har satt sitt avtrykk det siste året. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Koronaen» ble årets ord: − Det er bitte lite grann kjedelig

Språkrådet har kåret årets ord, og har samtidig laget en liste over de ti begrepene de mener har preget 2020. Et passende valg, men lite å bli begeistret over, ifølge språkviter Helene Uri.

– Vi må huske at året har vært preget av et stort alvor, og valget av toppord speiler at vi har gått inn i en annerledes tid, seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

De opplyser at ordet ikke er noe nytt i seg selv, og at det blant annet har blitt brukt som et fagord for å beskrive det ytterste laget i atmosfæren.

Likevel har ordet utvilsomt fått en ny betydning etter det kronetaggede viruset svøpte over verden i 2020.

– Når historikerne skal se tilbake på 2020, er sjansen stor for at de kommer til å skrive om koronaen i bestemt form. I dagligtalen blir koronaen brukt om både viruset, sykdommen, krisen og selve tiden vi er inne i, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen fra Språkrådet.

ET KREATIVT SPRÅKÅR: Direktør i språkrådet, Åse Wetås, forklarer at coronapandemien har ført til dannelsen av en rekke nye begreper. Foto: Mariam Butt / NTB

Språkrådet har i tillegg publisert en liste over begrepene de mener har preget året:

Koronaen (vinner av årets ord)

Holde meteren

Lyshare

Nødlandslaget

Flate ut kurven

Melaninrik

Sprite

Koronerulling

Kohort

Direktøren i språkrådet påpeker at 2020 alt i alt har vært et usedvanlig kreativt språkår.

– Vi ser en oppblomstring av nyord, sammen med ny bruk av gamle ord. Det er synlige bevis på at språket endrer seg i takt med samfunnet, sier Åse Wetås.

– Samtidig ser vi hvor lett det er å lage nye ord i norsk ved å danne kreative sammensetninger som koronarulling, lyshare og nødlandslaget, legger hun til.

Andre nevneverdige uttrykk som har oppstått i år:

Søringkarantene

Hytteskam

Coronapolitiet

Karantenekonsert/-fest

Virtuell fredagspils

Avstandstur

Coronafast

Karantenekroppen

Sjokkdigitalisering

Hjemmeisolasjon/selvisolasjon

Sosiale bobler

Knulletorsdag

Kunne ha valgt noe mer spennende

– Jeg synes at det er bitte lite grann kjedelig. Det er vanskelig å si at de ikke treffer blink, men de kunne ha valgt noe mer spennende, sier forfatter og språkviter Helene Uri.

Hun satt i styret til språkrådet frem til 2013, og har blant annet skrevet bøkene «Godt språk» og «Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk».

– Jeg hadde kanskje ønsket et litt mer positivt ladet uttrykk som hadde beskrevet det nasjonen har gjort fremfor det som har truffet oss, for eksempel «nasjonal dugnad» eller et av de morsomme ordene, sier Uri.

– Likevel har de jo helt rett – dette er et ord som har preget 2020 i aller høyeste grad, legger hun til.

Tidligere vinnere av «Årets ord»: 2019: Klimabrøl.

2018: Skjebnelandsmøte.

2017: Falske nyheter.

2016: Hverdagsintegrering.

2015: Det grønne skiftet.

2014: Fremmedkriger.

2013: Sakte-tv.

2012: Å nave (naving)

2011: Rosetog

2010: Askefast

2009: Svineinfluensa

SPRÅKVITER: Helene Uri har skrevet flere bøker om språk, og satt i styret til Språkrådet frem til 2013. Foto: Fredrik Solstad, VG

Blant eksemplene hun selv kanskje ville ha foretrukket, trekker språkviteren frem blant annet «karantene» og «koronarulling».

– Jeg synes i tillegg begrepet statsforvalter er kult, som er den nye kjønnsnøytrale betegnelsen på det som tidligere het Fylkesmannen, sier Uri.

– Hva med ord som for «nødlandslaget» og «knulletorsdag»?

– Jeg er veldig glad for at språkrådet ikke kåret knulletorsdag til årets ord. Det er morsomt, men som fenomen å betrakte så er det vel et internt ord som var veldig negativt i politiet, og det har kanskje heller ikke preget året som gikk i like stor grad.

I likhet med Språkrådet har hun også bitt seg merke til at 2020 har sett en oppblomstring av nye uttrykk, noe som har vært spennende å følge med på.

– Det er kult at krisetider viser at vi har så mye kreativitet og oppfinnsomhet, fastslår forfatteren.

Vanskelig å unngå

– Det at «koronaen» er årets ord er ganske selvsagt, og vanskelig å komme utenom. Hadde ikke Språkrådet kåret det så hadde nok folk stilt spørsmål, men direkte spennende er det jo ikke, sier språkprofessor Sylfest Lomheim.

– De andre aktuelle ordene har jo vært ok de også, men det er jo stort sett knyttet til corona alt sammen, sier han.

Lomheim var selv den første direktøren for Språkrådet i perioden mellom 2004 til 2010, men arbeider nå som professor i norsk ved Universitetet i Agder.

I ferskt minne har han imidlertid kanskje vært mest omtalt for at han stilte som ekspertvitne i rettssaken mot Laila Bertheussen, der han mente at en kvinne hadde skrevet trusselbrevet mot Tor Mikkel Waras bolig fordi det inneholdt ordet «tisse» fremfor «pisse».

– Slik som dronning Elizabeth sa så har det vist seg å være et «Annus Horribilis». Vi kan bare håpe for at vi kan kåre et mer spennende og positivt ord i 2021, sier språkforskeren.

ANALYSERTE TRUSSELBREV: Sylfest Lomheim stilte som ekspertvitne i rettsaken mot Laila Bertheussen denne høsten. Foto: Berit Roald

Lomheim har likevel et par andre personlige favoritter blant begrepene som har sett dagens lys i år.

– Ett ord som blir historisk, og du kan høre at jeg smiler, det er «søringkarantene». Hvis et slikt ord skulle blitt smidd og laget i Nord-Norge i år så er det ikke tvil om at det går inn i språkhistorien, sier språkprofessoren.

– Hva med for eksempel «Nødlandslaget»?

Nydelig! Det kan liksom bety flere ting: enten så er det et landslag i nød, eller så er det laget til et nødland. Det er et ordspill på høyde med Øystein Sunde, som blant har kommet opp med «busslommelærke» eller «bleieskiftarbeider», svarer Lomheim.

Publisert: 11.12.20 kl. 15:18

