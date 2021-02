Oslo strammer inn: Serveringssteder og butikker må stenge

Økende smittespredning gjør at byrådet strammer inn tiltakene i Oslo ytterligere fra og med tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ingen har betalt en høyere pris enn Oslo-folk. Likevel står jeg her og kommer til å be om mer. Det jeg ber om er mye og inngripende, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen under søndagens pressekonferanse.

– Det er lov å være lei seg i dag, sier han.

Følgende regler innføres i Oslo fra og med tirsdag:

Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for take-away.

Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars. Ingen elever skal møte opp på skolen i morgen eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. Byrådet tar på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, og økt testing av alle lærere.

Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.

Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer, det vil si bisettelser og begravelser, vielser, dåp og liknende ritualer, kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltakere uten tilskuere og digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Gallerier og kunstutsalg må stenge.

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.

I tillegg innføres følgende anbefalinger:

Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.

I tillegg anbefaler byrådet folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort. I tillegg til innstrammingene i smitteverntiltak vil kommunen styrke arbeidet med testing og smittesporing. Både rettet mot barn og unge, og i befolkningen generelt.

Tiltakene som allerede gjelder i hovedstaden videreføres. Se hvilke tiltak som gjelder i VGs oversikt.

Tiltakene vil gjelde i to uker, til og med mandag 15. mars.

Saken oppdateres

les også Smitten skyter fart i Oslo: – Det går definitivt ikke riktig vei

Nå dominerer den engelske muterte virusvarianten i Oslo og Viken, opplyser byrådsleder Raymond Johansen under dagens pressekonferanse.

– Mellom 50 til 70 prosent av de positive prøvene er den britiske muterte varianten av coronaviruset, sier han.

Siden 18. februar har det vært stigende smittetrend i hovedstaden, ifølge VGs oversikt.

Lørdag fikk rektorer i Oslo beskjed om at videregående skoler skal på rødt nivå fra og med onsdag.

– Vi må bremse smitten blant barn og unge. Derfor vil vi, sammen med Utdanningsetaten, se på muligheten for å innføre ytterligere tiltak på skolene, for eksempel. massetesting og vurdere muligheten for å begrense antall kontakter for eleven. Dette vurderer vi uavhengig av hvilket tiltaksnivå vi skal ha i skolen fremover, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) i en pressemelding.

les også Rektorer bekrefter: Rødt nivå i videregående skoler i Oslo

Torsdag ble det registrert 231 nye smittetilfeller, som er det nest høyeste tallet noensinne.

Fredag sa byrådsleder Raymond Johansen at han er bekymret for den økende smitten.

– Det er ingen tvil om at import av de muterte variantene av viruset har gitt økt smittespredning i befolkningen. Det ser vi resultatene av gjennom stigende smittetall. Derfor ligger byrådets linje med strenge tiltak over tid fast, sier han til VG midt i vinterferien.

– Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi fortsette med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen. Men jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, sier han.