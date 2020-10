På et lager i Tromsø står eskene med smittevernutstyr tett i tett. Noen er stemplet med «Shangai Air Traffic.» Andre er merket med «ikke ta i bruk». Inni dem ligger det munnbind i brødposer.

Munnbindene som aldri ble brukt

TROMSØ (VG) Et nasjonalt beredskapslager skulle være redningen for norske kommuner i nød. Men i Tromsø har de knapt turt å bruke smittevernutstyret de har fått fra staten.

Nå nettopp

På lageret i Tromsø er det nesten ikke mulig å gå mellom de store eskene med hansker, frakker, munnbind og beskyttelsesbriller.

Det er august 2020. Gjennom sommeren har kommunen mottatt jevnlige leveranser med smittevernutstyr fra private grossister.

Slik har det ikke alltid vært:

Da Tromsø fikk det første registrerte smittetilfellet i Norge, hadde kommunen utstyr som ville rekke tre dager dersom smitten spredte seg, ifølge spesialsykepleier Kine Nordmo-Stykket.

– Vi ble dessverre forskrekket over hvor lite utstyr vi hadde, sier hun.

Nordmo-Stykket skjønte at situasjonen var kritisk. Hun bestemte seg for å be om bistand fra det nasjonale beredskapslageret Norge var i ferd med å bygge opp.

Da leveransene fra staten kom, ble Nordmo-Stykket forskrekket – nok en gang: – Det var ingen dokumentasjon, ingen merking, ingen papirer med det som kom.

Medisinsk utstyr kan se likt ut, men ha forskjellige egenskaper.

Derfor er de norske reglene for merking strenge.

Merkingen på pakkene skal sørge for at helsepersonell er sikre på at utstyret de tar på seg, faktisk beskytter mot smitte.

For å sikre tilgangen på smittevernutstyr da pandemien rammet, ble det innført unntak fra de strenge kravene.

Det har ført til stor usikkerhet i kommune-Norge, viser en kartlegging VG har gjort.

VG kan i dag fortelle at minst 79 kommuner har fått utstyr fra det nasjonale beredskapslageret uten medfølgende dokumentasjon.

VG gjennomførte en spørreundersøkelse blant landets 356 kommuner i september. 264 kommuner har besvart VGs spørsmål.

56 kommuner opplyser at de har mottatt smittevernutstyr i esker uten merking eller som er pakket om i mindre forpakninger.

23 kommuner svarer at de har fått smittevernutstyr levert i gjennomsiktige plastposer.

Flere kommuner skriver at de har stilt spørsmålstegn ved kvaliteten på utstyret:

«Noe ujevn kvalitet», skriver Stor-Elvdal kommune.

23 kommuner opplyser til VG på eget initiativ at de er fornøyde med ordningen, og at eskene har vært oversiktlig merket ved utsendelse.

Les mer om ordningen i faktaboksen under:

Fakta om ordningen: Helse Sør-Øst RHF har etablert et system for kvalitetskontroll av smittevernutstyr. Den består av følgende elementer: - Gjennomgang av dokumentasjonen som medfølger utstyret - Egne rutiner for fysisk testing av utstyret i Norge - Teknisk testing av munnbind og åndedrettsvern ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Leveransene fra det nasjonale lageret til det enkelte regionale helseforetaket skal være utsendt med fraktseddel som beskriver innholdet. Denne gjør det også mulig å spore utstyr. Helse Sør-Øst opplyser at de har informert kommuner og Fylkesmenn om ordningen for kvalitetssikring i ulike nettsaker i mars og april. Foretaket understreker overfor VG at de ikke har hatt ansvaret for å kjøre utstyr fysisk ut til kommuner i Norge, men at de har levert utstyret til droppunkter i de andre helseregionene. Vis mer

Men ikke alle deler denne oppfatningen:

«Vefsn kommune har mottatt utstyr i esker uten merking og uten originalemballasjen. Utstyr er også blitt levert i gjennomsiktige poser».

«Eskene har vært vanskelige å lese på utsiden, mange med for eksempel kinesisk skrift mm», skriver Stryn kommune.

Tove Gullstein Jahr, enhetsleder i Statens Legemiddelverk, stusser over at kommunene har fått umerket utstyr:

– Det virker litt merkelig at eskene kommer, uten at det fremgår hva slags utstyr de inneholder, sier Gullstein Jahr til VG.

– Det høres bekymringsfullt ut.

På lageret i Tromsø peker Kine Nordmo-Stykket mot hjørnet der utstyret fra det nasjonale beredskapslageret ligger.

Inne i en av pappeskene ligger et titalls hvite bokser med munnbind. Disse er produsert i Kina. Merket er «Daddys Choice».

Nordmo-Stykket tar et av munnbindene ut av esken, og drar litt i strikken.

Hennes viktigste oppgave er å sikre at smittevernutstyret kommunen får fatt i, holder riktig kvalitet.

– Den kjennes liksom litt slapp. Ikke særlig tillitvekkende, mener hun.

«Daddys Choice»-munnbindene er testet hos Forsvarets Forskningsinsitutt (FFI), viser dokumenter VG har fått tilgang til.

I tillegg er de tatt ut av esken og prøvd på, av testpersonell i en fysisk kvalitetstest, viser dokumentene.

Utstyret besto testene hos FFI, men testpersonellet anbefalte at staten ikke skulle kjøpe inn flere slike munnbind:

«Nesebøylen former seg ikke etter nesen, nesebøylen er laget av plast, ikke metall. Når det ikke er tett på nesebøylen vil dette redusere beskyttelsesevne?» står det i rapporten.

«Ikke anbefalt å gjøre gjenkjøp av dette produktet.»

Tromsø kommune har ikke fått testrapportene som VG nå har fått tilgang til.

– Når jeg fikk utstyret fra staten inn på lager, visste jeg aldri om det holdt rett kvalitet, hvilke typer tester som var gjennomgått og om utstyret fyller kriteriene våre, sier Nordmo–Stykket.

De ansatte i Tromsø kommune har forståelse for at utstyret måtte raskt ut til landets kommuner. Problemet var at det tok tid før de kunne ta utstyret i bruk:

– Vi brukte mange dager på å kvalitetssjekke utstyret i vår. Det ble mye dobbeltarbeid.

Store deler av leveransene Tromsø har fått fra staten er fremdeles ikke i bruk i helsetjenesten:

På eskene står det at munnbindene er type 1. FFI-rapporten sier at det er munnbind type 2. Likevel tør ikke Tromsø kommune å stole på at kvaliteten er god nok.

Gullstein Jahr i Legemiddelverket forstår de ansattes skepsis:

– Hvis det ikke fremgår hva slags produkt du har mottatt, er det grunn til tenke seg at det kan gå på bekostning av pasientsikkerheten og sikkerheten til dem som bruker utstyret, mener hun.

Vanligvis skal medisinsk utstyr ha norsk bruksanvisning. Det skal gå tydelig frem hvilket type utstyr det er.

Emballasjen skal være merket med et partinummer og navnet på produsenten.

Da unntaksordningen ble innført, understreket Helsesdirektoratet at lempingen på kravene ikke skulle gå utover pasientenes og brukernes sikkerhet, ifølge vedtaket.

Rask levering var viktigere enn å merke alle esker og bokser med dokumentasjon, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, til VG.

– Slik detaljert merking ville vært svært ressurskrevende og resultert i store forsinkelser, sier han.

Helse Sør-Øst opplyser til VG at all dokumentasjon knyttet til smittevernutstyret kommunen har fått, har vært tilgjengelig på forespørsel.

I normaltid bestiller kommuner smittevernutstyr selv, mens Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å skaffe utstyr til sykehusene.

Under corona-pandemien fikk Sykehusinnkjøp HF, sammen med det største regionale helseforetaket – Helse Sør-Øst – ansvaret for å skaffe smittevernutstyr til både sykehus og kommuner.

Norske helsemyndigheter kjøpte inn det de fikk tak i av munnbind, frakker, hetter og hansker og fløy det til Norge.

Det er et krav at utstyret skal være godkjent i kvalitetskontrollen før det sendes ut i helsetjenesten.

Fagdirektøren i Helse Sør-Øst vurderte alle kvalitets- og testrapporter og tok den endelige beslutningen om utsendelse.

Deretter ble paller og esker med godkjent smittevernutstyr sendt videre til landets tre andre helseregioner i nord, vest og midt.

Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Derfra ble utstyret fordelt ut til norske kommuner.

– Grunnet enorm økning i etterspørsel av utstyr i Europa og hele verden, var det nødvendig å kjøpe inn utstyr som ikke var CE-merket, sier Frich.

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt.

Les mer om CE-merking i faktaboksen under:

FAKTA OM CE-MERKING: Under pandemien ble kravet til den såkalte CE-merkingen fjernet. CE-merkingen informerer tilsynsmyndigheter om at produktets grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Produsenten kan med dette erklære at kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig. CE-merking er en europeisk standard. Det er for eksempel ikke påkrevd CE-merking i USA. Målet med å fjerne dette kravet, var at Norge kunne kjøpe utstyr som opprinnelig var tenkt solgt i andre deler av verden. I et vedtak fra Helsedirektoratet fremgår det at lempingen på dette kravet, ikke skal gå utover pasient- og brukersikkerheten. Vis mer

– I mars ble det eksempelvis meldt om at kommuner, blant annet Tromsø, hadde to til tre dagers lagerbeholdning av utstyr. Det var derfor nødvendig å avveie raske leveranser opp mot arbeidet med detaljert merking av godkjent utstyr, sier Frich.

Han understreker at alt utstyret som ble sendt fra staten var kvalitetssikret og godkjent.

Helse Sør-Øst har ikke pakket om utstyr fra originalemballasjen før utsendelse til regioner, helseforetak eller kommuner, oppgir han.

De regionale helseforetakene i Midt-, Vest- og Nord-Norge opplyser til VG at de har pakket om utstyr i mindre pakker og sendt dem til kommuner uten tilhørende dokumentasjon.

«Vi får ikke fysisk dokumentasjon med, men varene er merket og i henhold til pakkseddel fra Helse Sør-Øst,» fortsetter Helse-Nord i en e-post til VG.

En pakkeseddel oppgir innholdet i forsendelsen, men er ikke dokumentasjon på kvaliteten.

«Dokumentasjon foreligger hos Helse Sør-Øst, som er ansvarlig for mottak og videre distribusjon av varer ut til regionene,» skriver Helse-Nord.

Helse Nord understreker overfor VG at de aldri har pakket munnbind i gjennomsiktige poser før de har sendt utstyret videre.

«I pandemiens tidlige fase, med nye rutiner for leveranser, er det forståelig at det kan oppstå usikkerhet rundt utstyret. Vi er trygge på at ordningen for kvalitetssikring har vært, og er, god», skriver de i en e-post til VG.

Dersom det har kommet konkrete spørsmål om utstyr er disse vurdert og besvart, opplyser Frich til VG.

Strikken på munnbindet ryker mens legen tester en pasient for corona ved luftveis- og smittevernsklinikken. Det er 10. juni i Bergen.

Like etter får beredskapslageret i Bergen beskjed om at et fastlegekontor og legevakten har klaget på munnbind av samme merke.

«Ørestrikken løsner lett fra masken,» er tilbakemeldingen de får.

– Vi sluttet å levere ut denne typen fra beredskapslageret etter at vi mottok tilbakemeldingen, sier seksjonsleder for plan og utvikling i Bergen kommune, Helen Koldal, til VG.

Bergen hadde fått munnbindene fra det nasjonale beredskapslageret. Totalt fikk kommunen klager på to typer munnbind fra dette lageret i mai og juni.

Kommunen videreformidlet beskjeden om munnbindene til Helse Vest, som har det koordinerende ansvaret på Vestlandet.

Hendelsene ikke fikk store konsekvenser for kommunen, forteller Koldal. Alt i alt er kommunen fornøyd med den nasjonale ordningen.

– Men det er uheldig at det skjer feil ved bruk av smittevernutstyr.

I midten av april var de ansatte i Tromsø kommune ekstra nervøse.

Ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) hadde brukt piratkopierte åndedrettsvern fra Kina.

Åndedrettsvern skal filtrere ut forurenset luft.

Maskene var en gave fra et selskap på Svalbard, som sykehuset ved en feil tok i bruk før de hadde testet kvaliteten.

Kort tid senere ble det kjent at en person ved intensivmedisinsk avdeling i Tromsø var smittet av viruset.

Sykehuset kunne ikke fastslå at smitten skyldtes den piratkopierte masken, men antok at det var sannsynlig.

Med dette i mente så Kine Nordmo-Stykket ned på eskene hun hadde fått tilsendt fra det nasjonale beredskapslageret. Hun bestemte seg tidlig:

– Jeg vil ikke utsette det helsepersonellet som står i frontlinjen for utstyr som ikke er godt nok.

Samtidig var noe av utstyret vanskelig å ta i bruk:

Smittefrakkene Tromsø har fått fra staten, er trange rundt håndleddet. Det betyr at helsepersonell ikke kan ta frakkene av seg, uten å risikere å få virus på kroppen. Derfor er frakkene fremdeles på lageret, og ikke ute i kommunens sykehjem.

Tromsø kommune anslår at utstyret de har fått fra staten, ville dekket 10 prosent av kommunens totale behov.

VG har stilt Helse Sør-Øst spørsmål om hendelsen med munnbindene i Bergen og smittefrakkene i Tromsø. Helse Sør-Øst svarer at de har gode systemer for kvalitetssikring av smittevernustyr.

Da spesialsykepleier Nordmo-Stykket leverte utstyret fra Helse Sør-Øst til kommunens sykehjem, omsorgsboliger og hjemmesykepleiere, fikk hun telefoner tilbake:

– De spurte: «Men dette er jo ikke merket – er det rett kvalitet?».

– Når jeg ikke kunne stå inne for at det var rett, måtte jeg bare holde tilbake det som ble levert fra den nasjonale ordningen.

Helse Sør-Øst opplyser til VG at de ikke fikk spørsmål fra Tromsø om å ettersende dokumentasjon.

Foto: Terje Bringedal

Kartleggingen VG har gjort viser at mange kommuner stoler på beskjeden de har fått fra sentrale helsemyndigheter om at utstyret er testet og kvalitetssikret av FFI:

«Vi er veldig takknemlig for alle typer smittevernutstyr vi mottar, merket eller umerket. Vi går ut ifra at beredskapslagre og evt. andre i Helse Sør-Øst har kontroll over kvalitetssikringen», svarer Kvænangen kommune i Troms og Finnmark til VG.

Andre er mer skeptiske:

«Sertifikater / annen dokumentasjon er etterlyst av Rakkestad kommune. Fått til svar at vi skal stole på at alt utstyr fra Helse Sør-Øst er godkjent utstyr.»

«Leverandørene er mange og varierer. Kommunen har ingen mulighet å sende prøver til analyse, så vi legger til grunn at utstyr som kommer sentralt fra er godkjent,» skriver Rakkestad kommune til VG.

Averøy kommune bestemte tidlig at de ikke ville sende alt utstyret fra Helse Sør-Øst ut til de ansatte.

«Vi har meldt inn ønske om at det må medfølge sertifisering/hva utstyret er ment til, for å være helt sikker», skriver Gunn-Towe Andersson til VG.

«Beredskapslageret mente at så lenge de sendte det ut fra dem, så er det godt nok.»

Det er kommunen uenig i. Derfor har de tilbakeholdt utstyret som mangler dokumentasjon, fortsetter Andersson.

Også sykehusene mottar utstyr fra det nasjonale lageret.

For to uker siden slo vernetjenesten ved Ahus full alarm om smittevernutstyr de hadde fått fra Helse Sør-Øst.

Foto: Helge Mikalsen

Vernetjenesten hadde gjentatte ganger blitt kontaktet av ansatte og ledere som mente at smittevernutstyret de fikk utdelt, ikke var tilfredsstillende.

– Dette kan medføre fare for liv og helse for ansatte som arbeider med pasienter med potensiell smitte, skrev hovedverneombud ved Ahus, Morten Grønlie, i et brev til Helse Sør-Øst.

Grønlie videresendte saken til Arbeidstilsynet for videre undersøkelser.

Arbeidstilsynet har nå opprettet tilsynssak, viser et dokument VG har fått innsyn i.

Helse Sør-Øst opplyser til VG at de har fått henvendelse fra Ahus vedrørende tre smittevernsprodukter. En type munnbind, som det anses å være produksjonsfeil på, og to typer smittefrakker som er for små i størrelsen.

Helse Sør-Øst understreker overfor VG at utstyret Ahus reagerer på, er testet og kvalitetsgodkjent. Helse Sør-Øst opplyser også til VG at de har ettersendt dokumentasjon for dette utstyret.

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, erkjenner at ordningen med umerkede varer kan ha skapt usikkerhet om kvaliteten ute i kommunene:

– I en ideell verden hadde alle kartonger og esker vært merket, men vi har vært i en beredskapssituasjon og har prioritert å bruke ressursene på innkjøp, kvalitetskontroller og frakt av smittevernutstyret.

– Sett i ettertid kunne vi selvsagt ha brukt enda mer ressurser på informasjon og merking, men konsekvensen ville ha blitt forsinkede leveranser til sykehus og kommuner og nedprioritering av annet beredskapsarbeid.

Publisert: 03.10.20 kl. 11:22