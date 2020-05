FORTSATT AVSPERRET: Fredag ettermiddag jobber politiets etterforskere fortsatt på en avsperret bolig på Rotnes i Nittedal. Her bodde den drapssiktede mannen. Foto: Terje Bringedal

Nittedal-saken: – Ufattelig at det kunne skje her

NITTEDAL (VG) – Han var bare rolig og hyggelig, sier restaurantdriver Babis Karampakalis (62) om den avdøde mannen i 30-åra. Tettstedet er i sorg etter hendelsen.

– Jeg har drevet her i 28 år. Jeg kjenner familier i flere generasjoner, ikke sant. Også denne, og jeg driver og tenker på det: Hva var grunnen? spør Babis.

Han forbereder fredagskvelden i pizzabakeriet han har på Rotnes i Nittedal.







Det har gått halvannet døgn siden politiet opplyste om at en mann i 30-årene var funnet død i en bil på en parkeringsplass utenfor Elkjøp og Maxbo i Nittedal, og at en mann i 40-årene var siktet for drap.

Fredag ble den siktede varetektsfengslet i fire uker, men han har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Ifølge politiet er huset hvor siktede var leietaker eid av familiebedriften til avdøde. Det er ikke kjent om det var en konflikt rundt leieforholdet.

UFATTELIG: Babis Karampakalis (62) har drevet Babis Pizza på Rotnes i Nittedal i 28 år. Han synes det som har rammet bygda er ufattelig. Foto: Terje Bringedal

– Han var bare rolig og hyggelig

Over veien for det lille pizzabakeriet kjøper skolebarna is på vei inn i den varme langhelgen. På togstasjonen like ovenfor sitter to pensjonerte kolleger på en kommunal benk og spiser fredagsgrøt, slik de har gjort i over ti år.

– Jeg husker han fra han var liten, og vet hvem hele familien er. Han var bare rolig og hyggelig, sier Babis om den avdøde mannen.

– Jeg blir bekymret. Det er ufattelig at det har skjedd her i nærmiljøet. Det er veldig fredelig her.

Babis er på fornavn med alle som passerer og stikker hodet ut døren for å vinke og si hei. Over 6000 personer bor på Rotnes, tettstedet i Nittedal kommune drøyt to mil fra hovedstaden.

– Det er veldig, veldig mange barnefamilier som bor her. At noe sånt skulle skje her er ubegripelig.

I SORG: Den avdøde mannen var til en elev og mannen til en lærer ved Sørli skole på Rotnes. Spesielt to klassetrinn er ekstra rammet av det som har skjedd. Foto: Terje Bringedal

Skole i sorg: Var far til elev og mannen til en lærer

Rektor Eva Britt Rem ved Sørli skole halvannen kilometer bort i veien har sendt ut informasjon til elevenes foresatte om det som har skjedd.

Den avdøde mannen var pappa til en elev, og mannen til en lærer ved skolen. VG har vært i kontakt med Rem og gjengir det hun har fortalt til lokalavisen Varingen med tillatelse. To klasser er derfor primært rammet, og de vil bli særlig ivaretatt, forteller hun til lokalavisen.

– Etter å ha avklart med pårørende har vi valgt å gå ut med informasjon. Mange på skolen her er i sjokk og krise nå. Sørli skole er et lite lokalsamfunn og dette har rammet oss alle. Tankene våre går nå til de nærmeste.

Var leietager hos avdøde

I hagen utenfor et bolighus på andre siden av togskinnene for Nittedal stasjon ligger en rattkjelke i en solflekk på plenen. Klesvasken henger til tørk. Ut av huset kommer en hvitkledd krimtekniker.

I garasjen holder to andre på med sine undersøkelser. Her bodde den drapssiktede mannen som leietager hos den avdøde mannen.

Politiet er sparsommelige med informasjon om saken og forteller fredag at de fortsatt jobber med å kartlegge hva som har skjedde da drapsofferet oppsøkte siktede onsdag kveld.

Den siktede ble først avhørt av politiet som vitne da mannen i 30-årene var savnet, men etterforskningen ledet dem senere fram til bilen der den savnede ble funnet død.

Han var i avhør torsdag kveld og skulle i nye avhør fredag, fortalte hans forsvarer Cato Johannesen til VG tidligere fredag. Politiet kommenterer ikke hva mannen har forklart.

Publisert: 29.05.20 kl. 18:53

