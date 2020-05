INGEN VET: Den svenske sosialministeren Lena Hallengren uttrykker usikkerhet rundt Sveriges håndtering av coronasmitten. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges sosialminister: – Ingen av oss vet om vi gjør det riktige

Den svenske sosialministeren Lena Hallengren mener Sveriges regjering har gjort sitt beste for å håndtere coronakrisen, men hun vet ikke om deres strategi var den beste.

Nå nettopp

I møte med coronakrisen har Sverige skilt seg ut. Mens blant annet Norge og Danmark har stengt skoler og institusjoner og oppfordret folk til å holde seg hjemme, har Sverige latt skolene forbli oppe og har ikke stengt ned samfunnet på samme måte.

For øyeblikket har Sverige 33.188 smittetilfeller og 3992 coronadødsfall. Søndag er det ventet at landet når 4000 rapporterte døde.

Usikker strategi

I et intervju med svenske TV4s «Nyhetsmorgon» forteller sosialministeren Lena Hallengren at Sverige har gjort sitt ytterste for å håndtere krisen, samtidig som hun formidler en viss usikkerhet. Intervjuet gjengis i Expressen.

– Jeg skal være helt ærlig og si at det er klart at ingen av oss vet om vi gjør det riktige.

les også Det ser ikke bra ut for svenskene

– Ingen i noe land vet det. Vi er involvert i en pandemi og en krise som vi aldri har sett før. Det er ingen manualer, ingen fasit, men det handler om å gå tilbake til informasjonen man har i situasjonen, sier Hallengren.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har fått oppmerksomhet og kritikk for sin coronastrategi. Sist ute var Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt som uttalte at Tegnell burde settes munnbind på.

– Det her er ikke en krise hvor man skal sitte på sin høye hest, sa Carl Bildt til Svenska Dagbladet og la til at Sveriges holdning kan bli oppfattet som arrogant.

MUNNBIND: Den tidligere statsministeren Carl Bildt mener det burde settes munnbind på statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Pontus Orre

– En tydelig feilvurdering

Også Sveriges statsepidemiologen fra 2005 til 2013 Annika Linde begynner å tvile på Sveriges coronastrategi.

– Jeg tror ikke at vår strategi på sikt kommer til å gi det beste utfallet, sa hun i et intervju med Dagens Nyheter tidligere i uken.

Hun mener det hadde vært nødvendig med mer testing for å minske dødstallene. Dessuten retter hun skrap kritikk mot Sveriges håndtering av smitten på aldershjem. Omtrent halvparten av coronadødsfallene i Sverige er fra aldershjem. Linde mener Sverige mangler en strategi for at at smitten ikke skulle nå eldreomsorgen.

les også Löfven: Sverige har mislykkes i å beskytte de eldre

– Det viste seg å være helt utilstrekkelig med tanke på alle risikofaktorer for spredning som finnes med arbeidsmetoden man bruker når du tar vare på mennesker. Problemet ble undervurdert. Det var en tydelig feilvurdering, sa hun til avisa og la til at den svenske modellen kanskje ikke var den aller smarteste.

Nå tror hun det er på tide at Sverige begynner å tenke seg om.

– Jeg tror man bør tenke på det, men jeg tror ikke en nedstengning av samfunnet vil være til nytte nå. Jeg tror det er for sent. Men jeg må understreke at jeg trodde at Sveriges strategi hørtes bra ut fra starten, så jeg kan ikke si: «Hva var det jeg sa?», forteller Linde til Expressen.

KRITISK: Sveriges statsepidemiologen fra 2005 til 2013 Annika Linde retter hard kritikk mot Sveriges håndtering av coronasmitte blant eldre. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN

Langt fra flokkimmunitet

Anders Tegnell har tidligere sagt at Sverige kan oppnå flokkimmunitet mot corona i Stockholm i løpet av mai. Nå ser det likevel ut som langt mye mer skal til for at dette kan være en redning.

Aftenposten skriver at nye studier avslører hva som skal til for å oppnå folkimmunitet. Flere land og storbyer har undersøkt hvor stor del av befolkningen som har utviklet antistoffer mor viruset. Folkehelseinstituttet uttalte i saken at antallet med antistoffer bør være 50 prosent eller høyere før man kan snakke om naturlig flokkimmunitet.

les også Professor hevder Stockholm kan nå immunitet i juni

Nye tall fra Stockholm viser at storbyen bare har 7,3 prosent som har utviklet antistoffer. Samtidig anslår FHI at mellom 0,6 og 0,75 prosent av den norske befolkningen har vært smittet av corona.

New York er ifølge Afteposten nærmest flokkimmunitet, hvor 20 prosent av innbyggerne har hatt smitten. Det har likevel kostet dyrt. I delstaten har 20.200 mennesker dødd av viruset.

Publisert: 24.05.20 kl. 12:03

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige Stockholm Eldreomsorg

Fra andre aviser