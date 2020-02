FUNNET DØ: Den regimekritiske bloggeren Imran Aliev ble funnet drept på et hotellrom i Lille. Foto: Skjermdump / YouTube

Tsjetsjensk regimekritiker drept

Imran Aliev har kritisert Tsjetsjenias leder. Forrige uke ble han funnet drept i Frankrike. Menneskerettighetsaktivister tror drapet kan ha vært en advarsel.

Den 44 år gamle regimekritikeren ble funnet drept på et hotell i den franske byen Lille, skriver CNN.

Aliev var en krass kritiker av blant annet Tsjetsjenias diktator Ramzan Kadyrov, og publiserte ofte videoer på YouTube der han rettet oppmerksomheten mot Russlands myndigheter.

Så langt har ikke politiet identifisert noen mistenkte i saken, men ikke-navngitte politikilder har sagt til det franske nyhetsbyrået AFP at de mistenker at motivet bak drapet er politisk.

Mistenker Russland

Mansur Sadulaev, styreleder for Den tsjetsjenske menneskerettighetsforeningen, med base i Sverige, sier til CNN at Aliev var kjent for å komme med til tider svært fornærmende kommentarer om mennesker i Kaukasus, i tillegg til sin kritikk av det tsjetsjenske regimet.

− Han ble drept som en advarsel til andre, de prøver å skremme alle som kritiserer Ramzan Kadyrov, sier Sadulaev til kanalen.

Han mener Russland står bak.

– Motstandere av det russiske regimet og støttespillerne av et selvstendig Tsjetsjenia er i konstant fare både i EU og et hvilket som helst annet land – spesielt de som åpent uttrykker seg, sier han.

Jakter reisefølge

En ikke-navngitt politibetjent Business insider har snakket med sier at politiet jakter Alievs reisefølge, som skal ha forsvunnet kort tid etter drapet.

Han skal ha fulgt bloggeren fra sitt hjem i Belgia til Nord-Frankrike via tog dagen før Aliev ble funnet død. Mannen skal være identifisert via blant annet reisedokumenter, men ID-en hans kan ha vært et forsøk på falsk alibi.

Aliev bosatte seg i Belgia etter å ha flyttet fra Tsjetsjenia.

En ikke-navngitt fransk politioffiser forteller til Business Insider at Aliev var under politibeskyttelse i Belgia på grunn av trusler fra russisk etterretning. Bakgrunnen for truslene var videoene han publiserte på YouTube.

En belgisk etterforsker som er kjent med saken sier at belgiske myndigheter finner drapet veldig mistenkelig.

– Vi hadde ham under politibeskyttelse av en grunn, skal han ha sagt ifølge Insider.

PUTINS PITBULL: Ramzan Kadyrov styrer Tsjetsjenia med jernhånd. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / Sputnik

Det er vanskelig å si hvor mange som har blitt drept som følge av at de har rettet kritikk mot Russlands regime. I august i fjor ble Zelimkhan Khangoshvili skutt og drept i en park i Berlin, midt på dagen.

I 2009 ble den russiske journalisten og menneskerettsaktivisten Natalia Estemirova funnet brutalt drept på vei til jobb. Hun jobbet blant annet med å avdekke æresdrap på kvinner i Tsjetsjenia.

Publisert: 07.02.20 kl. 10:36

