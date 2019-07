VANT: SVT må betale erstatning og 190.000 kroner i sakskostnader til SD-politiker Kent Ekeroth (bildet) etter å ha brukt en video han tok opp på mobilen sin. Foto: Vilhelm Stokstad/TT / TT NYHETSBYRÅN

SVT må punge ut til SD-politiker etter «jernrørsskandalen»

Rikskringkasteren SVT må betale 190.000 svenske kroner i erstatning til Kent Ekeroth etter å ha vist skandalevideoen der han og en Sverigedemokraterna-kollega er bevæpnet med jernrør.

Gjennom å vise videoen har SVT brutt Ekeroths opphavsrett, går det ifølge Aftonbladet fram av en kjennelse fra Patent- och marknadsöverdomstolen mandag.

Den svenske rikskringkasteren er også skyldig i å ha krenket SD-politikerens rettigheter gjennom å ikke navngi ham som fotograf. De 190.000 SVT er dømt til å utbetale er sakskostnader. En erstatning til Ekeroth skal avtales mellom partene og kommer i tillegg.

Den aktuelle videoen, kjent som «järnrörsvideon» etter en avsløring fra Expressen i 2012, ble spilt inn på Ekeroths mobil.

Den viser Ekeroth, da riksdagsrepresentant og justispolitisk talsperson i Sverigedemokraterna, sammen med partifellene Erik Almquist og Christian Westling etter en pubkrangel.

På videoen er Ekeroth og Almquist to bevæpnet med jernrør, og man kan høre Almquist komme med rasistiske bemerkninger og kalle en kvinne for «hore».

Klippet viser også hvordan en ung kvinne blir dyttet inn i siden på en bil av Ekeroth når hun forsøker å stanse ham fra å filme henne.

– Jeg gjør hva faen jeg vil, skjønner du?, sier Ekeroth til kvinnen.

Fornøyd

I kjølvannet av skandalen har både Ekeroth, Almquist og Westling delvis eller helt forlatt sine verv i Sverigedemokraterna. Ekeroth satt imidlertid som representant i Riksdagen helt fram til valget i fjor.

SVT og en rekke andre medier publiserte klipp fra videoen i forbindelse med dekningen av saken, og Ekeroth har saksøkt flere av dem.

I motsetning til den lavere rettsinstansen slår överdomstolen fast at SVT i sin nyhetsdekning ikke kunne lene seg på ytrings- og informasjonsfriheten i forbindelse med visningen av klippet.

Ekeroths advokat Staffan Teste er fornøyd med kjennelsen.

– Det er viktig at Patent- och marknadsdomstolen slår fast at det er feil å utnytte noens verk uten samtykke. I disse internettider er det vesentlig at opphavsmannens verk ikke utnyttes uten erstatning, skriver han i en pressemelding gjengitt av Expressen.

– Høres rart ut

Jurist og ytringsfrihetsekspert Vidar Strømme sier til VG at han syns dommen høres merkelig ut, og mener det er lite sannsynlig at et norsk medium vill bli dømt på samme måte.

– Også i Norge har vi jo selvfølgelig opphavsrett for fotografier og filmer, men det er i slike saker alltid en avveining mellom ytringsfrihet og opphavsrett. I noen tilfeller kan jo opphavsretten begrense ytringsfriheten, slik som i dette tilfellet, sier han.

– Denne filmen er så viktig allment sett at opphavsretten i dette tilfellet ville måttet vike for ytringsfriheten. Norske domstoler har god tradisjon med å forstå og vektlegge ytringsfriheten, sier Strømme.

Han legger imidlertid til at det ikke akkurat ville skadet SVTs sak hvis de hadde navngitt Ekeroth som fotograf i dette tilfellet, hvis de kjente identiteten hans.

Publisert: 16.07.19 kl. 08:23