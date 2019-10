KONFRONTASJON: Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) er blant gruppene som amerikanske demokrater nå vil klassifisere som terrororganisasjoner. Her fra konfrontasjon med politiet under en lovlig demonstrasjon i fjor. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste

Høytstående demokrater i USA ber utenriksminister Mike Pompeo om å føre opp Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på en liste over terrororganisasjoner.

NTB

Amalie Frøystad Nærø

Nå nettopp







DNM er blant flere grupper som er listet opp i brevet , som er signert av 40 høytstående amerikanske demokrater, skriver Filter Nyheter. De ønsker organisasjonen klassifisert som «Foreign Terrorist Organization» – en utenlandsk terrororganisasjon – FTO.

Andre grupper som nevnes i brevet er den paramilitære Azov-bataljonen i Ukraina og det britiske høyreekstremistiske nettverket National Action.

– Det er en rekke eksempler på utenlandske hvit makt-grupper som passer kriteriene. Det amerikanske folk fortjener en forklaring på hvorfor disse gruppene ikke er inkludert på FTO-listen, heter det i brevet til Pompeo.

Stor spesial: Det hvite raseriet

FTO-listen er det amerikanske utenriksdepartementets liste over utenlandske terrororganisasjoner som kan skade amerikanere eller landets interesser. Dersom DNM blir satt på listen, vil det blant annet medføre at gruppens medlemmer ikke får reise inn i USA, samt at alle pengeoverføringer berørt av amerikanske banker blir frosset.

Fra før av er IS, al-Qaida, Hizbollah og Boko Haram oppført på listen.

Den nordiske motstandsbevegelsen kaller seg selv nasjonalsosialister. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av det de betegner som «den nordiske rasen». DNM er ikke regnet som en terrororganisasjon i Norden. Gruppen har de siste årene i hovedsak spredt nazistisk propaganda og gjennomført demonstrasjoner.

les også Kampen mot nynazismen er ikke over

I Norge har de fått lov til å demonstrere, på lik linje med andre politiske grupperinger.

Brevet fra de amerikanske demokratene ble sendt etter det høyreekstreme terrorangrepet i den tyske byen Halle forrige uke. En mann prøvde å ta seg inn i en synagoge der rundt 50 jøder feiret Yom Kippur. To tilsynelatende tilfeldige ofre mistet livet da gjerningsmannen avfyrte skudd, etter det mislykkede forsøket på å komme seg inn i synagogen.

Publisert: 19.10.19 kl. 16:42







Mer om