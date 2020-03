LETTER PÅ KRAVENE: Finansdepartementet endrer boliglånsforskriften ved at de øker fleksibilitetskvoten fra 10 til 20 prosent, som betyr at bankene får større mulighet til å gi kundene avdragsfrihet. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Vedtok boliglånsendring: Lettere å få avdragsfrihet

Finansdepartementet vedtok i dag å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Det betyr at bankene får mulighet til å gi flere boliglånstagere avdragsfrihet i tiden som kommer.

– Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, fra 1. april men kan bli forlenget, sier finansminister Jan Tore Sanner til VG.

Nå gjør altså Finansdepartementet endringer i boliglånsforskriften ved at de øker fleksibilitetskvoten fra 10 til 20 prosent. I praksis betyr det at bankene får større mulighet til å gi avdragsfrihet ved boliglån.

I tillegg presiserer departementet også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

– Dette er et riktig grep som gir bankene en enda større mulighet til å bidra til å lette økonomien til husholdninger som er kommet i en situasjon der inntektene - midlertidig er blitt lavere, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge til VG.

Sanner sier dette vil gi bankene et større handlingsrom til å kunne gi flere lånekunder større fleksibilitet.

Både eksisterende og nye låntagere

– Det er viktig i en tid hvor vi ser en økning i antall permitteringer og inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende som kanskje har stilt boligen som sikkerhet for lån, og nå trenger kapital, sier Sanner.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Vi er i en situasjon hvor mange opplever å bli permitterte. Arbeidsledigheten vil øke og mange selvstendig næringsdrivende vil oppleve inntektsbortfall. Derfor må vi ikke forsterke problemene men bidra til økt fleksibilitet for boliglånskundene.

– Hvem er målgruppen for denne endringen?

– Det vil være både eksisterende eller nye låntagere. Det kan gjelde familier som har mister inntekt. Det gjelder også unge som skal inn i lånemarkedet og selvstendig næringsdrivende som har bolig som sikkerhet for lån, sier Sanner.

Inntil seks måneder

– Hva er den største effekten av dette for kundene?

– Bankene stiller i dag klare krav til låntagere. Man må, blant annet tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng og at samlet gjeld skal ikke overstige 5 x årsinntekt. Dette tiltaket vil kunne hjelpe mange som er kommet og vil komme i en krevende økonomisk situasjon.

At bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag er noe som ligger i boliglånsforskriften allerede, men departementet tydeliggjør i denne sammenhengen at det gjelder i inntil seks måneder.

– Vil ikke denne lettelsen kunne øke mengden usikre lån?

– Bakgrunnen for kravene i forskriften er å bremse gjeldsveksten og det gjelder fortsatt. Derfor er økningen i fleksibilitetskvoten begrenset oppad til 20 prosent. Bankene kjenner kundene sine godt og dette vil gi dem et større handlingsrom i den perioden endringen gjelder, sier Sanner.

Vil ikke ha flere lån

– Er dette et grep for å stimulere eiendomsmarkedet i tiden som kommer?

– Nei, dette er ikke for å stimulere til flere lån. Husholdningene i Norge har i utgangspunktet høy nok gjeld.

– Tror du Norges Bank sette ned boligrenten ytterligere ved neste møte?

– Det er det Norges Bank som avgjør.

Boliglånsforskriften er det som styrer hvor mye bankene kan låne ut til kundene sine: Den stiller krav til, for eksempel, lånets belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Mange vil slite

Innenfor forskriften har bankene mulighet til å gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Dette kalles fleksibilitetskvoten og utgjør maks 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

Det er usikre tider i finansverdenen og utsiktene for norsk økonomi tilsier at mange boliglånskunder vil slite med lavere inntekt og ha et behov for lavere låneutgifter i tiden fremover.

Svært mange blir permittert og andre vil ha mindre inntekt i nær fremtid. I tillegg er det selvstendig næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån, og nå har behov for kapital.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge Foto: Krister Sørbø

– Ta kontakt med banken din

Staavi i Finans Norge sier til VG at det viktigste er at endringen gir bankene mulighet til å hjelpe lånekunder som har havnet i en vanskelig situasjon på grunn av permittering eller et statlig pålagt yrkesforbud på grunn av coronasmitten.

– Det jeg hører fra våre medlemsbanker nå er en stor pågang fra både privatkunder og bedrifter og bankene hjelper til så godt de kan i denne vanskelige situasjonen landet er inne i nå.

Hans råd til dem som opplever en vanskelig økonomisk situasjon: Ta kontakt med banken din!

