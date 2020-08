TILTAK: Kunnskapsminister Guri Melby sier det trolig blir begrensninger i hvor mange førsteklassingene får ha med seg på første skoledag. Her fra da skolene åpnet igjen etter å ha vært stengt i mars. Foto: Terje Bringedal

Varsler annerledes første skoledag - ikke alle får ha med foreldre inn

Kunnskapsminister Guri Melby sier det trolig blir begrenset hvor mange førsteklassinger skal få ha med seg på første skoledag i år. I Nordre Follo har de allerede varslet at foreldrene ikke får bli med inn på skolen.

NTB

Synne Eggum Myrvang

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er vanlig at man har med seg foreldre og kanskje besteforeldre, men det er det en stor sjanse for at du ikke kan i år. De fleste skoler har visse begrensninger på hvor mange du kan ha med, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NTB.

Nordre Follo kommune har allerede varslet at foreldre ikke får følge førsteklassingene inn på skolene som et smitteverntiltak.

Det blir i år heller ikke aktuelt å håndhilse på rektor.

– Jeg tror de fleste skoler har gode planer for å lage en god skolestart, men mange må være forberedt på at den blir litt annerledes.

Melby var mandag i Sogndal for å åpne Fosshagen utdanningsbarnehage og studieåret på campus på Høgskulen på Vestlandet. Hun skulle også besøke Sogndal vidaregåande skule.

Neppe full stenging

På en pressekonferanse tirsdag legger Melby fram flere detaljer om reglene som gjelder for skolestarten.

I midten av mars besluttet regjeringen å stenge norske skoler for å hindre spredning av coronavirus. Skolene ble gradvis åpnet igjen fram mot sommeren. At det på nytt skal bli stengte skoler over hele landet, har Melby liten tro på. Jobb nummer én er å holde skolene åpne, forklarer hun.

– Veldig mange barn og elever vil møte en barnehage- og skolehverdag som er ganske lik den de hadde før pandemien, sier statsråden.

– Gult nivå betyr at vi har hele skoleklasser sammen i vanlig klasserom og man slipper oppdeling. Det er det viktigste for å sørge for fulle skoledager.

Samtidig byr coronasituasjonen fortsatt på utfordringer.

– Det er mange elever som skal inn og ut av bygget og oppholde seg i gangene. Det er viktig at skolene har gode planer for dette, at man avvikler friminutt på ulike tidspunkt og ikke bruker samme inngang, sier Melby.

En coronatilpasning er at elevene i småskolen skal holde seg innenfor klassen sin.

For elever på videregående skole er det åpning for mer blanding på tvers av klasser. Vurderingen er at de eldste elevene i større grad klarer å holde avstand seg imellom når de er på skolen.

De samme reglene gjelder for hele landet.

Kommer nye regler

Før sommeren ble det innført et trafikklyssystem for skolene, med grønt, gult og rødt nivå for smittesituasjonen. I dag er skolene på gult nivå, og denne uken kommer det nye regler for hvordan de skal kunne bevege seg til enten grønt eller rødt.

– Om det skulle bli økt smitte og vi må over på rødt nivå, må vi ha enda mindre grupper og mindre blanding av elever. Det betyr at vi ikke trenger å stenge, sier hun.

– Vi har allerede øvd oss på rødtnivået. Jeg har god tiltro til at vi er forberedt på det.

Lite hjemmeskole

Melby forventer at skolene nå har sørget for alternative lokaler og gode planer for uteskole, slik at flest mulig elever får et mest mulig normalt tilbud selv på rødt nivå.

I vår fikk mange elever stifte bekjentskap med hjemmeundervisning og kommunikasjon med lærere og medelever på Skype, Zoom, Teams eller Meet. Men i høst blir det begrenset rom for hjemmeundervisning, ifølge Melby.

– Hovedregelen vil være skoleundervisning, men med en åpning for hjemmeundervisning. Den viktigste jobben min akkurat nå, er å holde skolene åpne, sier statsråden.

Publisert: 10.08.20 kl. 12:29

