DREPT: Christian Halvorsen (43) døde av skuddskader, nå er to menn pågrepet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Privat

To pågrepet etter drapet på Christian Halvorsen

To menn i 30- og 40-årene er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen (43) som ble drept søndag.

Oppdatert nå nettopp

Den foreløpige obduksjonsrapporten som kom torsdag viser at Halvorsen døde som følge av skuddskader.

Begge er kjenninger av politiet og framstilles for varetektsfengsling i Follo tingrett mandag, opplyser Øst politidistrikt.

Avhør av de to siktede skal gjennomføres så raskt som mulig. Mennene er brakt til arresten på Grålum.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi mer informasjon om siktelsene utover å bekrefte at to menn er pågrepet i saken, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Politiet opplyser at de blant annet vil fortsette med de tekniske undersøkelsene av avdødes bopel samt gjennomgå tips og beslag.

Saken oppdateres.

Det var Christian Halvorsen (43) som ble funnet drept utenfor sitt hjem i Askim søndag kveld. Foto: Krister Sørbø

– Vi er glade for at saken har en utvikling, men savner foreløpig nærmere informasjon og synes det er dumt at pårørende orienteres gjennom media i en så alvorlig sak, skriver John Christian Elden i en SMS til VG etter å ha fått spørsmål om hvordan Halvorsens familie tar nyheten.

Elden er familiens bistandsadvokat.

Olav Unnestad er leder av felles operative tjenester ved øst politidistrikt. Han bekrefter overfor VG at de har pågrepet to personer som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen.

– Pågripelsen har forløpt uten dramatikk og begge er kjørt til arresten vår på Grålum i Sarpsborg, sier Unnestad.

Han sier videre at det utover dagen vil foregå avhør og kriminaltekniske undersøkelser.

Han kan ikke kommentere om de mennene som er pågrepet hadde en relasjon til hverandre eller Halvorsen.

– Kan du si noe mer om årsaken til at de to er pågrepet og siktet?

– Det er etterforskningen som har pågått fra drapsdag og frem til nå som har ført til pågripelse av disse to personene.

VG har tidligere snakket med Christians mor, Frøydis Halvorsen (74), som beskriver han som en myk og snill mann som brydde seg mye om familien sin. De siste dagene har hun fått kondolanser og minneord fra sønnens barndomsvenner og venner fra militæret.

– Jeg håper at politiet finner frem til gjerningspersonen eller at personen melder seg. Askim er ikke stort. Når du skyter noen, så bør du stå til ansvar for det, sa hun til VG tidligere i uken.

les også Politiet bekrefter drap i Askim

En av Christian Halvorsens kamerater, Gøran Tapio, bor like ved. Søndag kveld hørte han nødetatene på vei mot kameratens hus. Han skjønte fort at noe kunne ha gått fryktelig galt. Han prøvde å ringe Halvorsen, men det gikk rett til svareren.

– Jeg sendte opp dronen min for å se hva som skjedde. Da så jeg at ambulansepersonellet utførte hjerte- og lungeredning, fortalte Tapio til VG tidligere denne uken.

Publisert: 18.07.20 kl. 16:29 Oppdatert: 18.07.20 kl. 16:57

Les også

Mer om Drap Askim

Fra andre aviser