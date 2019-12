FUCK EPSTEIN: Snøen har akkurat lagt seg, men likevel har noen rukket å skrive på bilen som står parkert utenfor Epsteins luksus bolig på Manhattan. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hit hentet Epstein unge jenter

NEW YORK (VG) Bak disse dørene i et av New Yorks mest eksklusive boligstrøk skal den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein ha misbrukt barn helt ned i 14-årsalderen.

For mindre enn 10 minutter siden

«Fuck Epstein» har noen skrevet i det tynne snølaget på en Audi utenfor den fem etasjer høye luksusboligen på Upper East Side i New York.

Det er ikke tegn til liv bak de tette gardinene. Navnet «Epstein» er fjernet fra navneskiltet ved den høye inngangsdøren i tre.

Hit skal den avdøde milliardæren i flere år ha hentet mindreårige under påskudd av at han trengte massasje.

Det er også i denne luksusboligen Victoria Robert Giuffre hevder å ha blitt tvunget til å ha sex med en av Epsteins venner – prins Andrew.

– Jeg mistenkte aldri noe. Ingen gjorde det. Han så bare ut som en vanlig fyr, sier Stanley Kopte til VG.

Han jobber i et bygg tvers over gaten og så Epstein mange ganger. Finansmannen var lavmælt og holdt seg for seg selv, ifølge Kopte. Sjokket var derfor stort da Epstein i sommer ble tiltalt for menneskehandel og seksuelt misbruk av mindreårige.

– Det er sykt!

OVERRASKET: Stanley Kopte jobber i samme gate og så Epstein mange ganger. – Han så ut som en vanlig fyr, sier han. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik ble de utnyttet

I juni i år oppga Epstein at leiligheten i ett av New Yorks mest eksklusive nabolag var verdt 56 millioner dollar, omtrent 504 millioner norske kroner.

Mellom 2002 og 2005 ble en rekke jenter sendt hit for så å bli misbrukt av Epstein, ifølge påtalemyndigheten i New York.

«Da de kom hit, ble de vanligvis geleidet til et rom der det lå en massasjebenk der de skulle massere Jeffrey Epstein. Ofrene, som kunne være så unge som 14 år, ble beordret til å delvis eller helt kle av seg – enten av Epstein, eller andre individer, før «massasjen» startet.» heter det i tiltalen mot Epstein fra juli 2019.

LUKKET OG LÅST: Gardinene er trukket for vinduene i Epsteins luksbolig på Manhattan. Foto: Thomas Nilsson / VG

Massasjen utviklet seg til å innebære seksuelle handlinger. Blant annet skal Epstein ha tatt på jentenes kjønnsorganer med sexleketøy. Det var også vanlig at han masturberte og ba jentene ta på ham, ifølge tiltalen.

«Jeffrey Epstein visste at mange av ofrene i New York var mindreårige (....) Når disse mindreårige ofrene var rekruttert, ble mange misbrukt av Epstein flere ganger i boligen i New York», heter det i tiltalen.

Jentene skal ha blitt rekruttert av Epstein personlig eller via ansatte og medhjelpere.

Epstein skal ha betalt hver av jentene hundrevis av dollar i kontanter. Enkelte fikk også betalt for å rekruttere andre jenter.

Pågående etterforskning

Epstein, som risikerte 45 år i fengsel, nektet for anklagene. I juli ble han funndet død på cellen mens han satt i varetekt. Rettsmedisinerne har konkludert med at han tok sitt eget liv.

Men amerikanske myndigheter har bedyret at det ikke skal hindre dem i å stille Epsteins medhjelpere til ansvar. Overfor VG bekrefter den føderale statsadvokaten i det sørlige distriktet i New York at etterforskningen ikke er avsluttet.

– Vi kan ikke kommentere innholdet i pågående etterforskninger, sier pressetalsperson Nicholas Biase til VG.

Dømt, løslatt – og siktet på nytt

Den amerikanske milliardæren ble først dømt i 2008.

Da tilsto han to tilfeller av medvirkning og oppfordring til prostitusjon – en av dem med en mindreårig jente. Han fikk 18 måneders fengselsstraff, men fikk gå på jobb seks dager i uken.

Samtidig ble han oppført som overgriper i et nasjonalt register. De to tilfellene han ble dømt for, fant sted i Epsteins bolig i Florida.

DØMT: Epstein ble registrert som seksualforbryter i 2008. Dette bildet er tatt i 2017. Foto: New York State Sex Offender Registry Foto: New York State Sex Offender Registry

Påtalemyndigheten hadde forberedt en 53 sider lang tiltale, skriver New York Times, men den ble lagt til side til fordel for et forlik som senere har blitt sterkt kritisert.

Alexander Acosta, som var påtaleansvarlig i saken i 2008, gikk i sommer av som Trumps arbeidsminister som følge av skandalen.

– Livredd

De siste månedene har en rekke av Epsteins ofre stått frem. Jennifer Araoz har fortalt at Epstein voldtok henne i New York-boligen da hun var 15 år.

– Jeg var livredd, og jeg ba ham om å stoppe, sa Araoz (32) til NBC News i juli.

I august var hun en av 16 kvinner som tok ordet under en høring om anklagene mot Epstein i New York.

ANKLAGET EPSTEIN: Jennifer Araoz snakker med pressen etter en høring i New York i august i år. Foto: REUTERS

I november skrev New York Times om Teresa Helms, som var 22 år da hun kom til Upper East Side.

Hun trodde hun skulle intervjues om en stilling som Epsteins faste massør på reiser. Da situasjonen ble ubehagelig forsøkte hun å forlate rommet. Da skal Epstein ha tatt tak i henne og forgrepet seg mot henne.

Helms og fire andre kvinner har saksøkt boet etter Jeffrey Epstein. Det forvalter verdier på over 500 millioner dollar.

Epsteins verdier Kontanter: 57 millioner Faste inntekter: 14 millioner Aksjer: 113 millioner Fond: 194 millioner Eiendommer: New York: 56 millioner New Mexico: 17 millioner Palm Beach, Florida: 12 millioner Paris: 9 millioner Great St. James, Jomfruøyene: 22 millioner Little St. James, Jomfruøyene: 63 millioner Alle tall er avrundet og oppgitt i amerikanske dollar. Kilde: Rettsdokument fra Epsteins advokater, juni 2019.

Norske finanskjendiser

Epsteins omfattende nettverk av rike og kjente personligheter besto også av norske forbindelser.

Celina Midelfart var en del av Epsteins omgangskrets på slutten av 90-tallet.

Les også: Norske finanskjendiser var i Epsteins omgangskrets

Epstein eide luksusboliger flere steder, blant annet i Paris, New Mexico og på Jomfruøyene, der han hadde en egen private øy. I privatflyet sitt, som er blitt kjent som «Lolita Express», fartet han mellom luksusresidensene.

les også Dette er Epsteins private øy: Rykter om sexovergrep i paradis

Celina Midelfart har sittet på med flyet flere ganger: Loggene kapteinen førte fra flyet viste at Midelfart satt på med ham 15 ganger i 1996 og 1997.

Midelfart har sagt til VG at Epstein forvaltet penger hun hadde investert i en toårsperiode mens hun studerte i USA, og at hun aldri så ham med yngre kvinner.

Også meglernestor Jan Petter Collier hadde kontakt med Epstein på nittitallet. Han sier at han ikke ønsker å kommentere personer han har møtt gjennom forretninger og ikke har snakket med på over 20 år.

Bekreftet møter

Mandag beklaget kronprinsesse Mette-Marit at hun ikke hadde gjort bedre undersøkelser før hun møtte den overgrepsdømte mannen.

Møtene skal ha skjedd fra 2011 til 2013, flere år etter at Epstein ble dømt i 2008. Kronprinsessen opplyste at hun traff ham både i Oslo og hjemme hos ham selv.

Om dette besøket skjedde i boligen på Manhattan, er ikke kjent.

Navn som Bill Clinton, Donald Trump og britenes prins Andrew har har vært en del av Epsteins omgangskrets.

Mandag gjentok Virginia Roberts Giuffre tidligere anklager om at at Epstein tvang henne til å ha sex med prins Andrew. Ifølge Giuffre hadde hun sex med prinsen ved tre anledninger. Prins Andrew nekter for at det er sant.

Publisert: 03.12.19 kl. 21:47

Mer om