Nordmenn droppet Sverige før helgen: – Råder litt Sverige-skam

På den andre siden av svenskegrensen rustet de seg for storinnrykk fra Norge før helgen i forkant av skjerpede coronaregler. Men nordmennene kom ikke.

I Töcksfors i Årjäng kommune i Värmlands län forklarer norske Linda Johansen det svenske nyhetsbyrået TT at det å reise utenlands er blitt et følsomt tema i Norge, en mulig forklaring på hvorfor det ikke strømmet kjøpelystne nordmenn over grensen mens muligheten ennå var der.

– Det råder litt Sverige-skam hjemme, sier Johansen.

Fakta om grensehandel under coronaen 16. mars stengte Norge grensen mot Sverige på grunn av coronapandemien

15. juli gjorde en bedre smittesituasjon at de første svenskene, fra regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg, og nordmenn som hadde vært der, fikk komme inn i Norge uten krav om karantene.

25. juli ble det åpnet for fire regioner til: Värmland, Östergötland, Örebro og Kalmar. Siden da er karantenekravet fjernet og gjeninnført flere ganger for ulike svenske regioner. FHI overvåker smittespredningen i Sverige kontinuerlig og gir anbefalinger til regjeringen basert på dagens situasjon.

18 av Sveriges regioner var inntil fredag regnet som røde av Norge.

Fra 15. august er det bare Västerbotten, Södermanland og Kalmar som ikke lenger har karanteneplikt ved innreise til Norge. Vis mer

Harde ord

Riksdagspolitiker Kjell-Arne Ottosson (KD) og kommunepolitiker Jonas Ås (KD) i Årjäng merker også «Sverige-skammen». De er begge bosatt nær grensen.

– Det er tydelig både i sosiale medier og i norske medier. Det er veldig tøffe ordelag, særlig i kommentarfeltene, sier Ottosson.

Ås driver selskaper på tvers av grensen og reagerer på hvordan situasjonen har påvirket de ansattes oppførsel.

– Den norske staben vår distanserte seg fra den svenske staben, sier han.

les også Siste dag for svenskehandel: – Kunne ha stengt grensen på dagen

Begge politikerne er enige om at grensehandel ikke er hovedpoenget, men også det sosiale aspektet, og at landene må slutte å lete etter syndebukker.

– Alle har et ansvar på begge sider. Nordmennene som kommer hit til kjøpesentrene våre, møter 99 prosent andre nordmenn. Så legger de skylden på oss värmlendinger, sier at vi utgjør en smittefare – jeg kjøper det ikke, sier Ottosson.

Slutt på moroa

Etter en vår med økonomiske tap på opptil 95 prosent kunne de som driver grensehandelen med Norge, senke skuldrene forsiktig 25. juli. Nordmenn flokket igjen til blant annet Värmland, som ikke lenger var listet som rødt.

Nå er det slutt på det.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) kunngjorde onsdag innføring av karantenekrav natt til lørdag for nordmenn som har besøkt Värmland og flere andre regioner i Sverige.

De rådet også nordmenn til ikke å reise dit før helgen.

Overrasket

Ingunn Ljosåk fra Østfold var en av de få som torsdag hadde tatt turen for å handle på Systembolaget i Årjäng.

– Smitten er ikke her, den er heller i Norge nå, sa hun.

Hun er imidlertid i mindretall, for i butikkene var det glissent med kunder, flere steder tomt.

les også Svensk smittevernlege på vestkysten: – Jeg er bekymret for at det skal ta fart

Sist gang området ble endret fra rødt, var det flere hundre meter lang kø ute på gaten, og det var tilsvarende tilstander svenskene hadde forberedt seg på i forrige uke, både i Årjäng og i Töcksfors.

Standardturen for norske grensehandelskunder går ofte til Systembolaget i Årjäng og videre til Töcksfors kjøpesenter, drøyt 20 kilometer unna. Begge steder hadde butikksjefer regnet med flere kunder, og begge steder kunne man torsdag se mange ansatte i lokaler helt uten kunder.

Permitteringer

Torbjörn Swartz er administrerende direktør i Gränsköp väst, som driver Maximat-butikkene. Han melder om tilsvarende tendenser i Charlottenberg. Han innrømmer at de trodde at de kommende innstramningene ville føre til at nordmenn ville komme og hamstre, men nei.

– Kanskje har nordmennene lyttet til det som ble sagt på pressekonferansen, sier han.

Uansett vil det hos Maximat kunne bli permitteringer igjen mandag, og Maximat sitter igjen med for mye ferske råvarer.

