Setermoen: Alvorlig ulykke mellom to militær kjøretøy

Brannvesenet jobber med å frigjøre to personer etter en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil.

En lastebil og en personbil har kollidert på E6 nord for Setermoen. To personer er fastklemt i personbilen og brannmannskaper jobber med å frigjøre dem.

– Det er to militære kjøretøy, opplyser operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til VG.







Klokken 13.16 melder politiet at et Bell helikopter fra militæret og et ambulansehelikopter har landet på ulykkesstedet. Politiet på stedet anser det som en alvorlig ulykke.

– Det jobbes fremdeles med frigjøring av de to i personbilen, skriver de på Twitter.

Militærøvelsen Joint Viking pågår for tiden i området. Øvelsen samler ifølge Forsvaret om lag 20.000 norske og allierte styrker.

Tirsdag har Kronprins Haakon besøkt flere av soldatene som deltar.

Augensen kjenner foreløpig ikke til om kjøretøyene var en del av øvelsen.

– Vi kan ikke si noe om skadeomfang nå, sier Augensen.

Talsperson Jonny Carlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at det er to militære kjøretøy involvert i ulykken.

– Er det i forbindelse med Joint Viking-øvelsen?

– Det meste her dreier seg om Joint Viking, sier han og han henviser til politiet for ytterligere spørsmål.