FØLER SEG HETSET: Ine Haver mener dommen fra tingretten – som skal ankes – er prinsipiell og viktig for barnevernansatte.

Barnevern-motstander dømt for hets: − Ansatte kvier seg

På Facebook ble barnevernansatt Ine Haver fremstilt som medskyldig i «vold mot barn», ifølge en ny dom. Nå er en profilert barnevernaktivist dømt for hensynsløs atferd. Saken ankes, opplyser kvinnens forsvarer.

Personsjikaner på sosiale medier er blitt et stort problem, skriver Sør-Rogaland tingrett i en ny dom.

– Det kan ikke bli sånn at barnevernansatte skal tåle hva som helst, sier politiker Ine Haver, som har jobbet i barnevernet i 20 år – og er fornærmet i saken.

VG og Faktisk.no har i en rekke artikler omtalt et barnevernkritisk miljø på nett.

Tonen i disse gruppene er hard.

Saken som nå er behandlet i tingretten, gjelder en barnevernkritiker som har publisert innlegg om barnevernansatte på Facebook.

BARNEVERN-MOTSTAND: En demonstrasjon mot barnevernet i Bergen i høst.

– Ikke lett å stå i det

Kvinnen ble nylig dømt til 30 dager i fengsel for hensynsløs atferd mot en fosterfamilie og fire barnevernansatte.

Ine Haver er en av dem. Hun ble, ifølge dommen, fremstilt i innlegg på Facebook som medskyldig i «grov makt og vold mot barn».

– Det er ikke lett å stå i det. Og jeg kan heller ikke forsvare meg med faktaopplysninger, fordi jeg har taushetsplikt, sier Haver.

FORNÆRMET: Ap-politiker og barnevernansatte Ine Haver er blant de fornærmede i saken.

Domfeltes forsvarer, Micaela Ørnung Hetland, er uenig i dommens resultat og begrunnelse:

– Ytringene og innleggene ligger godt innenfor ytringsfrihetens grenser, og må etter vårt syn klart gå fri av straffebudet om hensynsløs atferd. Dette gjelder enten man ser ytringene i sammenheng eller hver for seg.

Haver opplever at hun er hengt ut med bilde og navn i barnevernkritiske grupper.

– Det blir ekstremt og så stygt i disse gruppene, sier hun.

Personsjikane i de barnevernkritiske gruppene kan føre til at «de ansatte kvier seg for å gripe inn når det er nødvendig å gripe inn», skriver tingretten i dommen.

«Målet med publiseringene til tiltalte er nettopp å hindre barnevernet å gripe inn», står det videre.

MASSIV KRITIKK: De siste årene har norsk barnevern blitt kraftig kritisert i sosiale medier og på gatene.

Domfelte: – Ta det med ro

Mange av personene som er involvert i det barnevernkritiske miljøet, er foreldre som selv har mistet omsorgen for barna sine.

Det har Haver stor forståelse for, sier hun:

– Men selv om man er i krise, er det ikke rettferdig å trakassere andre mennesker.

– Jeg forstår at jeg som velger å debattere, og er ansatt i barnevernet, må tåle å bli sagt imot og få kritikk. Men det er forskjell på dèt og trakassering.

Haver mener derfor at dommen, selv om den ankes, er prinsipiell.

– Dommen er så viktig for ansatte i barnevernet og det offentlige.

VG har forelagt Havers utsagn for barnevernaktivisten. Den domfelte har ikke besvart VGs henvendelser.

Det er et behov for å skjerme personer slik at de «klarer å stå i jobben og i sin ytterste konsekvens klarer å ivareta barn i sårbare situasjoner», skriver tingretten.

Domfelte skriver på Facebook dommen skal ankes og ikke er rettskraftig.

– Den vil bli anket til lagmannsretten i sin helhet, bekrefter forsvarer Ørnung Hetland.

Domfelte skriver videre at «ansatte i barnevernet kan ta det med ro, feiring blir derfor litt tidlig».