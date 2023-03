1 / 3 HER LANDET DE: De to søstrene og barna deres landet på Gardermoen med et fly fra Frankfurt natt til onsdag. HER LANDET DE: De to søstrene og barna deres landet på Gardermoen med et fly fra Frankfurt natt til onsdag. HER LANDET DE: De to søstrene og barna deres landet på Gardermoen med et fly fra Frankfurt natt til onsdag. forrige neste fullskjerm HER LANDET DE: De to søstrene og barna deres landet på Gardermoen med et fly fra Frankfurt natt til onsdag.

Syria-søstre samtykker til varetektsfengsling

De to søstrene som natt til onsdag ble pågrepet av PST, siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS, vil slippe å møte opp i retten og samtykker til varetektsfengsling i fire uker.

Saken oppdateres.

Det bekrefter deres advokat Geir Lippestad til VG. Han understreker samtidig at søstrene er tydelige på at de ikke erkjenner noe straffskyld.

TV2 meldte nyheten først.

Fengslingen skal etter planen skje torsdag, men vil nå gå som kontorforretning. Det vil si at kvinnene ikke vil møte opp i retten.

– De ønsker ro rundt seg og barna og ønsker derfor ikke et fengslingsmøte der de fysisk er til stede, og har derfor samtykket til fengsling i fire uker, sier Lippestad.

Info Dette er saken De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Årsaken til at barna ikke er hentet ut tidligere, er fordi mødrene ikke har samtykket, ifølge UD. Nå er det imidlertid de som har bedt om bistand.

Natt til onsdag 29. mars landet de på norsk jord og ble umiddelbart pågrepet av PST. Vis mer

Har ikke forklart seg for politiet

Søstrene, som har vokst opp i Bærum, og deres til sammen tre barn landet på Gardermoen natt til onsdag. Der ble de pågrepet av PST (Politiets sikkerhetstjeneste) fordi de er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Den kommende fengslingsperioden er ventet, sier Lippestad.

– De forstår at det nå er nødvendig og ser frem til å begynne å forklare seg, sier Lippestad.

– Har de forklart seg noe ennå?

– De har ikke forklart seg enda. Situasjonen er nå slik at de venter på at politiet skal be om avhør.