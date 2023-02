PÅ SJØEN I UVÆRET: Her sees restene av sjøboden der de ligger i vannet.

Eieren av sjøboden som blåste på havet: − Skremmende og sjokkartet

Fire personer havnet i vannet da sjøboden de leide i Å i Lofoten blåste på havet.

– Dette har vært en sjokkerende hendelse for både våre gjester og for oss. Heldigvis kom brann- og redningsmannskaper fort til stedet og alle gjestene er evakuert og tatt godt hånd om, skriver Vidar Femdal Røe i en melding til VG.

Han er eier av campingen i Å i Lofoten, hvor en sjøbod med fire personer blåste på sjøen søndag kveld.

De fire personene havnet i sjøen, men skal ha kommet seg opp av vannet av egen maskin.

– Så langt vi vet er det ikke snakk om alvorlig personskade. De er i sjokk og alle fire har vært i vannet, sa operasjonsleder i Nordland politidistrikt Ina Selfors, til VG natt til mandag.

Operasjonsleder Remi Johansen kunne like før 06.00 mandag morgen forteller at de fire var tatt med til sykehuset for sjekk, før han gjentok at det ikke var meldt om alvorlig personskade.

Overfor avisen Lofotposten forteller Johansen at de som var i sjøboden var voksne, franske turister.

– De var naturlig nok i sjokk etter den meget dramatiske hendelsen, sier operasjonslederen til avisen.

At gjestene skal ha sluppet unna alvorlige skader er Femdal Røe ved campingen takknemlig for.

– Det har vært en veldig skremmende og sjokkartet opplevelse for dem som var direkte berørt. Slik jeg har forstått det har de ikke pådratt seg alvorlige skader. Det er vi veldig glade og takknemlige for i en ellers alvorlig situasjon.

Femdal Røe er selv ikke til stede i Å, men retter en stor takk til lokale hjelpere, brann-, politi- og redningsmannskaper for deres innsats. Han jobber nå med å få en fullstendig oversikt over hendelsen og alle omstendigheter.

Ifølge Yr var det stiv kuling fra vest i området søndag kveld, med vindkast på 26 meter i sekundet.

Ifølge politiet var det fem sjøboder på stedet hvor den ene blåste på havet. Fire av dem var utleid og beboerne ble evakuert til hus på stedet.

Søndag kveld snakket VG med Marcel Körmer, som er daglig leder i bedriften Lofoten Fishing i Å, han beskrev været søndag kveld som veldig tøft og fortalte at alle på tettstedet hadde søkt ly innendørs.