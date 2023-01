DREPT: Ann Kristin Kristiansen og Hans Arne Nystad var kjærester. Han ble drept av politiet natt til 9. desember.

Kjæresten ble drept av politiet: − Vi sitter uten svar

Ann Kristin Kristiansen snakket med kjæresten knapt fem timer før han angrep en politipatrulje med hjullaster på gårdstunet.

Hans Arne Nystad (49) fortalte henne at han skulle i fjøset. Han sa han var sliten. Dagen etter skulle hun komme på besøk til ham.

Kommunens kriseteam vekket henne i femtiden neste morgen med nyheten om at kjæresten var skutt og drept av politiet.

– Jeg fikk sjokk. Det er det verste jeg noen gang kunne drømme om skulle skje, sier Ann Kristin Kristiansen (43) til VG.

SKUTT: Politibetjenten skjøt 19 skudd mot hjullasteren der bonden satt i førerhuset.

Kristiansen startet sin siste samtale med kjæresten torsdag 8. desember klokken 19.39. De snakket sammen i halvannen time.

Kjørte på politiet

Like etter sendte han bilde av at han kledde på seg til kveldsstellet, forteller Kristiansen.

Noen timer senere ringte Nystad selv til AMK for å få hjelp. Politiet ble med til gården i Lavangen for å bistå ved helseoppdraget.

Ved 01.40-tiden svingte politiet inn på tunet. Kort etter kjørte bonden på dem med en hjullaster og veltet politibilen over på siden.

Den ene politibetjenten rakk å kaste seg ut. Han avfyrte 19 skudd med tjenestepistolen mot førerhuset. Nystad ble erklært død på stedet.

– For meg er det uforståelig. Vi sitter uten svar, sier Kristiansen.

– Mye å gjøre

Hun bor i Skjervøy, mer enn tre timer kjøring nord for åstedet. De så hverandre i helgene og snakket sammen flere ganger hver dag.

– Han likte å komme til meg og koble ut. Da vi var hos ham, var han alltid i fjøset eller på jordet. Det var alltid noe som måtte gjøres.

Hans Arne Nystad drev slektsgården alene, med nær 130 storfe og ammekyr og 60 sauer. På si kjørte han grus og pukk fra eget grustak.

– Han hadde veldig mye å gjøre og jobbet til tider dag og natt, men var en flittig mann med utrolig god arbeidskapasitet, sier Kristiansen.

– Snill og omtenksom

Hun forteller at de var på Skjervøy helgen før tragedien.

– Vi hadde en fantastisk helg. Hans Arne var i godt humør, som han bestandig var. Vi spiste julemat, pyntet til jul og hengte opp julelys.

MORGENKOS: Siste søndag sammen, med katten, kaffe og iskake, slik de likte det.

Hun forteller at de en uke tidligere hadde holdt julebord med venner.

– Han hilste på alle, også da han kom til Skjervøy og ingen visste hvem han var. Han var en likandes og sosial kar som likte å komme i prat.

– Hvordan vil du karakterisere ham?

– Veldig oppofrende og snill. Alltid blid, imøtekommende, omtenksom. Veldig mye humor, alltid en god kommentar på lur.

– Sa han var sliten

– Var han tung til sinns de siste dagene?

– Jeg hadde ikke inntrykk av at noe var i veien. Men han jobbet ekstremt mye. Han sa han var sliten, og det var helt naturlig.

KJÆRESTER: Hans Arne Nystad og Ann Kristin Kristiansen.

Ann Kristin Kristiansen sier at 49-åringen hadde mye smerter i rygg og skuldre på grunn av tunge løft på gården.

– Men jeg er ikke kjent med at han hadde psykiske problemer.

Skjervøy-kvinnen forteller at hjullasteren ble brukt til foringen av dyra – bonden pleide å tre rundballer inn på pallegaflene.

– Aldri hørt ham sint

– Hva kan forklare at han gikk til angrep mot politiet?

– Jeg skjønner ikke hva som var foranledningen. Jeg har aldri opplevd ham voldelig, aldri hørt ham sint, aldri hørt ham true.

Ifølge Nordlys havnet Hans Arne Nystad to uker før sin død i en fysisk konfrontasjon med en som skulle utøve tilsyn på gården.

Førstestatsadvokat Hugo Henstein bekreftet overfor avisen at bonden etter dette ble fratatt våpen og ilagt besøksforbud.

Politiet måtte også hente en mobil han hadde tatt fra henne.

– Oppstått akutt

– Bar han nag mot politiet etter denne hendelsen?

– Politiet kom da han skulle legge strø i fjøset. De hjalp ham med å bære inn flisen. Han fortalte om episoden med glimt i øyet.

Kristiansen er ikke kjent med at han hadde annen kontakt med politiet. Hun forstår ikke hvorfor han ba AMK om hjelp.

– Noe må ha oppstått akutt. Jeg har sett gjennom alt vi hadde av kommunikasjon, men klarer ikke få det til å stemme.

Politiet: Fryktet for livet

Ann Kristin Kristiansen har vært avhørt av politiet. Hun håper at etterforskningen bringer klarhet i hva som skjedde.

Spesialenheten for politisaker, som etterforsker dødsfallet, vil belyse om politiets maktbruk var nødvendig og forsvarlig.

Politibetjenten som løsnet en rekke skudd mot gårdbrukeren, er mistenkt for grov kroppsskade med døden til følge.

Politibetjentens forsvarer Gry Schrøder Berger har sagt at han mener han handlet i nødverge. Han fryktet for kollegaens liv.

VELTET: En politibil ligger veltet på siden på gården der politiskuddene falt i Lavangen.

– Uforståelig for barna

Nystad etterlot seg tre barn. Deres bistandsadvokat John Christian Elden har sagt at det for dem er uforståelig at det kunne oppstå en situasjon som medførte at faren ble drept.

Nystad forsøkte å ringe Ann Kristin Kristiansen klokken 22.34. Men hun jobbet og hørte ikke mobilen. Siste anropet forble ubesvart.

– Ville han angrepet politiet hvis han var ved sine fulle fem?

– Nei, det tror jeg ikke noen ville gjort. Jeg synes bare det er så vanskelig å forstå hva som har skjedd i denne situasjonen. Vi så jo for oss å ha en fremtid i lag.

