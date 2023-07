I LOVE SICILIA: Frem med gangetabellen og flekk opp lommeboken. I Taormina må du ut med 45 kroner for en av disse kjøleskapsmagnetene til 4 euro. For drøye ti år siden hadde en magnet til 4 euro kostet 32 norske kroner.

Dette koster en dag i Syden

TAORMINA, SICILIA (VG) Paraply­drinker, solkrem og club sandwich. Både valuta og inflasjon jobber mot deg på sommerferie i eurosonen.

Kortversjonen Svak krone og inflasjon gir dyrere sydenferie for nordmenn.

Likevel trosser mange både kronekurs og renteheving for å ta seg råd til utenlandsferie.

Da er det godt nytt at euroen nærmer seg 11-tallet. Forbrukerøkonomer mener nå det holder å gange euroen med 12 og ikke 13 – som tidligere har blitt rådet.

VG har regnet ut hva en dag i Syden koster for en familie på fire. Vis mer

Steikende sol og sand mellom tærne. Lyden av bølger som slår mot land.

Endelig skal du åpne boken du aldri fikk begynt på i vinter. Bare en dukkert først – og kanskje en is til?

Det er jo ferie.

Videre lesning skjer på eget ansvar – for nå slår idyllen sprekker.

Sydenferien har nemlig blitt svindyr. Økonomene har likevel en liten gladnyhet på lur.

Prislappen får du lenger ned i saken.

VAMOS: Sydenferien er dyrere enn på lenge. Her fra den spanske kystbyen Marbella tidligere i juli.

Syden til enhver pris

Faktisk har det aldri vært dyrere å være norsk i utlandet.

Hverken ekstremvarme, svak krone eller renteøkning setter stopper for nordmenns reiseplaner denne sommeren.

Tvert imot:

Enkelte reisebyråer melder om opp mot 40 prosent økning av nordmenn som stikker sørover for å slikke sol.

SJEFØKONOM: Kjersti Haugland jobber i DNB Markets.

Hva er det som skjer?

VG plukker opp telefonen for å spørre sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Dette er tegn på at gjennomsnitts­nordmannen fortsatt har god råd, til tross for renteoppgang og sterk økning i levekostnader, forklarer hun.

Haugland påpeker at mange nordmenn fremdeles har oppsparte midler etter pandemien.

Gangetabell og gladnyhet

Det begynner å bli en stund siden de glade feriedager i 2012. Da kunne nordmenn gange euroen med 8.

Ti år senere, kunne vi gange med 10,5.

Så spoler vi frem til 23. juni i år. Da presenterte Storebrand-økonom Olav Chen en noe mer dyster profeti for nordmenns gangevaner:

– Med nesten én krone i gebyr, vil jeg si 13, for å være på den sikre siden. 13 er det nye 8, sa han til VG.

Hva er ståa nå – over halvveis inn i fellesferien?

– Vi skal nok ikke ned til 8 på en stund, men jeg tenker vi kan holde på 12-gangen, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til VG.

Her er hvorfor:

handlet handlet Å handle valuta betyr for eksempel at du kjøper euro og betaler med (altså selger) norske kroner. Som når du tar ut penger i en minibank. Når man handler valuta, kjøper du altså en valutasort - samtidig som du selger en annen. for 11,39 kroner. Forrige uke nådde den norske kronen sitt sterkeste nivå mot euroen siden april. Én euro blefor 11,39 kroner.

Torsdag 19. juli har valutakursen falt ytterligere. Nå ligger den på 11,26, ifølge Norges Bank

– Selv om euroen nå er nærmere 11 enn 12, mener jeg det er fornuftig å ta høyde for at den er høyere enn den er, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank.

Selv ganger hun med 12.

– Slik unngår du valutasmell når du kommer hjem, sier Olsen.

Kronen er fortsatt svak, men denne utviklingen er godt nytt for Syden-folket.

Olsen forklarer:

– For hver 100 euro du bruker nå, koster det deg cirka 100 kroner mer enn for et år siden. I starten av juli, kostet det deg cirka 200 kroner mer, sier hun.

– Det er en gladnyhet at euroen er lavere, men det kan snu. Man bør følge med.

Det kan nemlig bli dyrt å runde euroen nedover. Det er heller ikke bare kronekursen som spiller inn i feriens regnestykke.

HMM: Det er godt å være norsk i Syden, bare ikke like godt som før. Bildet er fra Isola Bella på Sicilia.

Syden-prislappen

VG har tidligere omtalt hvordan årets utenlandsferie kan bli den dyreste noen gang.

I mai sjekket vi prisene på reise og overnatting på ulike feriedestinasjoner i Europa. Den oversikten finner du her.

Med dette lagt til grunn, har VG undersøkt priser på en rekke typiske ferievarer.

La oss starte dagen!

Frokost:

Americano Americano Americano er svart kaffe laget ved espresso som tilsettes vann. : 3 euro = 33,-

Et glass ferskpresset appelsinjuice: 4 euro = 45,-

Toast med ost og skinke: 6 euro = 67,-

Omelett med ost og skinke: 14 euro = 156,-

La oss si at vår imaginære familie består av to barn og to voksne. Kjøper de to kaffe, to juice, to toaster og to omeletter, blir det til sammen 602 kroner for frokost.

Info Slik har vi gjort utregningene Utvalget er gjort med utgangspunkt i hva som kan være relevant å kjøpe for en familie gjennom én dag på sydenferie.

Alle priser er hentet inn på Sicilia i perioden 17. til 20. juli.

Vi har sjekket steder som hverken var det dyreste eller billigste i området.

Desimaler er rundet opp eller ned til nærmeste hele tall.

VG har brukt Norges Banks valutakalkulator Vis mer

Lunsj:

0,33 flaske med Coca cola: 3,5 euro = 39,-

Caprese Caprese Caprese er en italiensk salat med tomat, basilikum og mozzarella. -salat: 14 euro = 156,-

Panini med ost og skinke: 7 euro = 78,-

Liten porsjon med pommes frites: 5 euro = 56,-

Til sammenligning fant vi en club sandwich club sandwichClub sandwich er populært over hele verden. Den består av kyllingfilet, bacon, tomat, salat, majones og toastbrød. på stranden i Marbella til 16 euro, altså 178 kroner.

Hvis familien vår kjøper fire brus, en salat, en panini og to porsjoner med pommes frites, blir det til sammen 502 kroner for lunsj.

BIRRA PER FAVORE: En 0,4 øl koster anslagsvis 67 kroner. Bildet viser en pint.

Middag:

0,4 glass med øl: 6 euro = 67,-

Et glass husets rødvin: 5 euro = 56,-

Spaghetti bolognese: 12 euro = 134,-

Pizza: 13 euro = 145,-

Plusser vi på to brus og legger sammen én øl, et glass vin, to pastaretter og én pizza på deling til barna, blir det til sammen 480 kroner for middag.

PIZZA: Sterk salami, burrata og brokkolini. Pizzaen koster 145 kroner.

Da er vi oppe i 1584 kroner dagen for tre måltider for to voksne og to barn.

Ganger vi det med 7 dager, blir summen 11 088 kroner .

Tilsvarende blir prislappen 22 176 kroner for 14 dager.

Og da har vi ikke engang snakket om is, vann eller solsenger.

1 / 2 ACQUA: En halvliter vann koster rundt 1,5 euro. Det tilsvarer 16,7 kroner. AQCUA: ... Men du kan også drikke gratis fra en fontene. For eksempel denne i Taormina på Sicilia. forrige neste fullskjerm ACQUA: En halvliter vann koster rundt 1,5 euro. Det tilsvarer 16,7 kroner.

La oss derfor gå til kategorien som ofte faller utenfor det store regnestykket.

Alt man kjøper utenom:

0,5 flaske vann: 1,5 euro = 17,-

Aperol spritz Aperol spritz Populær italiensk cocktail. : 8 euro = 89,-

Postkort: 1 euro = 11,-

Kjøleskapsmagnet: 4 euro = 45,-

APEROL SPRITZ: Noe friskt i varmen? Denne drinken koster 89 kroner.

Nivea-solkrem faktor 20: 18 euro = 201,-

Vannmelon på stranden: 4,5 euro = 50,-

Is med to kuler: 3 euro = 33,-

GELATO: Denne sjokolade- og pistasjisen koster 33 kroner. Nam.

Og så er det solsenger.

I Taormina varierer prisene fra 25 euro hos den billigste utleieren, til 75 euro hos den dyreste.

Det betyr at den billigste koster 278,8 kroner.

I Marbella koster en vanlig solseng 8 euro, altså 89 kroner.

Dagen derpå

Syden-ferie til tross: Flere nordmenn er stadig mer kritiske til hva en bruker penger på, tror Haugland i DNB.

Samtidig forteller hun at det ikke finnes noe brått omslag som gjør at forbruket faller markert.

– Det er ingen tegn på at norsk økonomi skal gå utforbakke.

Dermed ser strategien til Norges Bank ut til å fungere: En forsiktig nedkjøling av økonomien.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea.

Det er likevel forventet at Norges Bank vil heve renten ytterligere i august.

– Det kan være en tøff høst i vente for mange, sier Incedursun i Nordea.

Hun frykter økte klasseforskjeller.

– Det er mange husholdninger som vrir og vender på hver krone. Jeg er bekymret for at flere skal havne i en situasjon med vedvarende dårlig økonomi.

– Har du noen råd til dem som kan ha tatt seg vann over hodet i sommer?

– Ta en grundig økonomisk opprydning. Gå gjennom forbruk, gjeld, lån og finansielle avtaler. Undersøk om vilkår kan bli bedre eller om det er grep du kan ta, sier Incedursun.

Info Forbrukerøkonomens ferieråd Derya Incedursun i Nordea har to konkrete råd til nordmenn på utenlandsferie i sommer. Takk nei til « conversion conversion Dette alternativet gir deg et valg om du ønsker omveksling til norsk valuta der og da. » i minibanker . Her kan man ende opp med å betale 10–15 prosent mer enn nødvendig. La heller banken din veksle for deg!

Velg lokal valuta når du betaler for deg. Da sikrer du deg også at det er din egen bank som tar seg av vekslingen – og ikke andre aktører med varierende gebyr. Selv følger hun også med på hva som trekkes i mobilbanken etter en transaksjon. Vis mer