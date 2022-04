PÅ FLUKT: Folk fra Mariupol og byer i nærheten ankommer et flyktningmottak i Zaporizjzja i Ukraina 21. april.

Ekspert om Ukraina-krigen: − Jeg tror Russland angrer

Selv om Russland skulle nå sitt uttalte mål, vil neppe krigen være over med det første. Det er det hovedsakelig to grunner til, mener sjefforsker Tor Bukkvoll.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For over to måneder siden startet Russland en fullskala invasjon av Ukraina, og kampene øst i landet har eskalert den siste uken.

Den russiske hæren kom også forrige uke med en utilslørt melding om hva som er målet: Å ta full kontroll over Donbas-regionen i øst samt hele den sørlige delen av Ukraina, slik at Russland kan opprette en landkorridor til den annekterte Krim-halvøya.

Kampen om Donbas er fortsatt Russlands strategiske hovedmål, og flere steder er det vært harde kamper, skriver britisk etterretning i sin daglige rapport fredag. Men på grunn av sterk ukrainsk motstand «har russiske territoriale gevinster vært begrenset» og russiske styrker har lidd store tap, skriver de videre.

Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt tror ikke at krigen vil ta slutt hvis russerne erobrer Øst-Ukraina, og synes det er umulig å spå når den vil være over.

– Russland er langt unna en seier, Ukraina klarer å ta tilbake enkelte områder som russerne hadde tatt over. Jeg tror de angrer på at de gikk til krig. Russland kommer aldri til å innrømme det, men de feilvurderte situasjonen, sier Solli til VG.

Han tror krigens slutt avhenger av hvor stor effekt sanksjonene vil ha over tid, hvor stor fremdriften i krigen er og hvor store tapstallene blir.

Ifølge Solli har Russland i moderne tid aldri opplevd så store tap i en krig som nå.

NATO-sjef Jens Stoltenberg: Krigen kan fortsette i årevis

VED FRONTEN: Et ukrainsk militærkjøretøy på vei til fronten i nærheten av Izyum i Donetsk-regionen i Ukraina 23. april.

Kan bli langvarig

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, tror heller ikke at krigen vil være over hvis Russland klarer å ta Øst-Ukraina.

Dette er det hovedsakelig to grunner til, mener han:

For det første vil ikke Ukraina godta tapet, og for det andre kan det oppstå motstand mot russiske okkupasjonsmakter.

– Ukrainerne vil ikke gi seg hvis russerne klarer å okkupere Øst-Ukraina. De kommer til å kjempe tilbake. Krigen vil ikke være like intens som nå, men den kan bli langvarig, sier Bukkvoll til VG.

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han synes også det er vanskelig å si når krigen vil være over – den kan ta slutt i sommer eller om flere år.

– Det er umulig å vite, men jeg tror det er en mulighet for at den kan være over i år, sier sjefforskeren.

Ambisjoner

Like før russiske styrker invaderte Ukraina anerkjente Russland Donetsk og Luhansk – Donbas-regionen – som uavhengige republikker.

Separatister ledet og støttet av Russland tok kontroll over litt mer enn en tredjedel av fylkene i 2014, og har siden februar, sammen med den russiske hæren, tatt kontroll over større områder.

I Luhansk er kun omtrent 20 prosent under ukrainsk kontroll, og i Donetsk er det rundt halvparten, ifølge Bukkvoll.

– Hvis de klarer å ta hele Donbas kan de erklære det som en seier. Putin vil ha Krim og Donbas før han gir seg, men det virker som at han har større ambisjoner enn dette. Det er vanskelig å se for seg at han vil gi seg, sier han.

Lite fremskritt

Spørsmålet er om russerne har nok landstyrker til å klare å erobre territorium, påpeker Bukkvoll. Han tror det er begrenset sannsynlighet for at Russland faktisk klarer å ta Sør-Ukraina, fordi det er et så stort område.

– Det er en mulighet for at de kan klare å ta Øst-Ukraina, men den minker fordi krigen går veldig sakte, sier Bukkvoll.

Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Bukkvoll utelukker ikke at president Putin kan bli kastet, men sier at det foreløpig er ingenting som tyder på det.

– Hvis det blir motstand mot ham i eliten, at kostnadene blir store for dem, kan det være en mulighet, men sjansen er ikke stor.

Solli er usikker på hvem som vil ta Putins plass, men tror ikke at krigen nødvendigvis tar slutt selv om han blir kastet.

– Hvis vedkommende er en hauk, slik som Putin, vil ikke strategien endres. Noen mener til og med at eventuelle avtagere er enda verre, sier han.