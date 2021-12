Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen skjermer elever – lærere spør seg hva det egentlig betyr

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med at regjeringens coronatiltak skjermer barn og unge. Utdanningsforbundet er kritisk til at de ansatte ikke skjermes i lik grad.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Kunnskapsminister Tonje Brenna er fornøyd med tiltakene som ble presentert tirsdag kveld – fordi de skjermer barn og unge i høy grad.

– Som kunnskapsminister er jeg opptatt av at barn og unge skal kunne gå på skole og i barnehage. Barn og unge er som tidligere i pandemien prioritert også i denne tiltakspakken. Samtidig legger vi opp til smittevernfaglig forsvarlig drift av skoler og barnehager.

Tar igjen i bruk trafikklysmodellen

Brenna opplyser at skoler og barnehager over hele landet igjen skal ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene skal selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt.

Regjeringen opplyste under pressekonferansen tirsdag kveld at alle bør holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

– Dere skal skjerme barn og unge, men hvordan skal dere ivareta lærere som omgås elever hele tiden og ikke kan holde avstand til elevene?

– Jeg har forståelse for at det er krevende å jobbe i skole og barnehage under en pandemi. Nå øker smitten i samfunnet, og derfor tar vi frem trafikklysmodellen igjen for å kunne drive smittevernfaglig forsvarlig. For meg er det viktig å lytte til de ansatte. Derfor skal jeg ha møte med sektoren i morgen og høre hva slags behov de har.

Brenna sier det er «mye belastning og merarbeid for lærere over tid.» Mange steder er det høyt sykefravær, sier hun og legger til at den enkelte kommune har ansvar for å påse smittevernet på skolene.

Vurderer å legge til rette for økt testing av ansatte

Kunnskapsministeren snakker også om at hun håper det blir mye testing på skolene slik at man har god oversikt over smittebildet.

– Og skoler som melder om at de mangler hurtigtester, hvordan skal de løse dette?

– Det er en utfordring, men det arbeides for å sikre at skolene har nok antall selvtester for å ivareta og styrke et slikt testregime. Det vurderes også å legge til rette for at ansatte i skoler og barnehager kan teste seg mer. Kommunen skal kompenseres for merutgifter som overtid og bruk av vikarer ved sykdom.

Brenna sier at regjeringen prøver å beholde en mest normal hverdag for barn og unge og «samtidig ha god dialog med sektoren slik at folk føler seg trygge når de går på jobb».

Reagerer

Leder i utdanningsforbundet, Steffen Handal, reagerer på de nye tiltakene:

– Regjeringen sier nå at vi skal holde barnehager og skoler åpne, men det er vanskelig å få øye på tiltak som skulle bidra til å ivareta ansatte helse og trygghet. Jeg er bekymret for om disse nye tiltakene er tilstrekkelig for å gjøre noe med de høye sykdomstallene vi har i mange skoler og barnehager nå.

Han nevner at det nå kommer påbud om «smittevernfaglig forsvarlig drift hos barnehager og skoler».

– Mange lærere spør seg selv nå hva dette egentlig betyr.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet-lederen nevner at skoler med høyt smittetrykk skal ha jevnlig testing av elever.

– Jeg regner med at det fremover vil inkludere testing av lærere og andre ansatte, for det har vært et problem.

Han er også bekymret for mangelen på vikarer i barnehage og skole.

– Dette regnestykket går ikke opp. Vi må redusere på åpningstiden i barnehagene for å hindre at man må stenge ned. Vi er i en krevende situasjon.

Handal kjenner til problematikken med at flere skoler ikke har tilgang på hurtigtester.

– Det må være på plass testkapasitet til for alle lærere som underviser i smitteutsatte områder skal kunne teste seg jevnlig.