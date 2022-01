4. januar: Dette skjedde i natt

Den svindeltiltalte bioteknologigründeren Elizabeth Holmes (37) ble sent mandag kveld dømt i en føderal domstol i San Jose. Hun dømmes for å ha svindlet investorer for over 140 millioner dollar gjennom blodprøveselskapet Theranos, som hun grunnla i 2003, bare 19 år gammel. Juryen dømte Elizabeth Holmes på fire av de elleve tiltalepunktene.