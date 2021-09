forrige





fullskjerm neste BEVÆPNET POLITI: To personer er knivstukket på et NAV-kontor i Bergen. 1 av 4 Foto: Paul S. Amundsen, VG

To personer knivstukket i Bergen - en mann pågrepet

BERGEN (VG) En mann er pågrepet etter at to personer ble knivstukket på et NAV-kontor i Bergen sentrum mandag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om knivstikking på NAV Årstad på Danmarksplass i Bergen sentrum klokken 10:02 mandag morgen, melder politiet i en pressemelding.

– En gjerningsperson har vært inne. Han har knivstukket to personer, skriver politiet.







En gjerningsmann ble pågrepet kort tid etter at politiet kom til stedet, opplyser de. Ifølge VGs opplysninger er den pågrepne en mann i 30-årene.

– To personer ble funnet knivstukket. Disse er kjørt til Haukeland universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent, heter det i pressemeldingen.

Politiets innsatsleder på stedet, Synnøve Malkenes, sier at gjerningsmannen vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Kan du si noe mer om situasjonen?

– Nei, det vil avhøret vise og forklaringene til både vitner og til gjerningspersonen. Vi vet ikke hvorfor han var der eller hva han gjorde der, sier Malkenes til VG.

Hun sier at politiet har samlet alle de ansatte på NAV-kontoret og andre som var til stede, men kan ikke si hvor mange det er snakk om.

Politiet har ifølge innsatslederen ikke fått flere opplysninger om tilstanden til de to som ble knivstukket.

Alle nødetater er på stedet med store ressurser. VGs reporter på stedet melder klokken 11.30 om et stort politioppbud, med 10 politibiler, to politimotorsykler, og flere ambulanser og brannbiler.

– Åstedet fryser vi, i påvente av at krimteknisk skal komme og foreta åstedsundersøkelse, sier innsatslederen til pressen.

NAV: Jobber med å få oversikt

Kommunikasjonsrådgiver i NAV Vestland, Birgitte B. Lygre, sier til VG at de jobber med å få oversikt.

– Vi vet ikke så mye mer enn det som ligger ute. Beredskapsansvarlig og assisterende fylkesdirektør har reist til NAV-kontoret for å få oversikt og ivareta de ansatte, sier Lygre til VG.

Bjarte Hysing Olsen, assisterende fylkesdirektør i NAV Vestland, sier til VG at han er på stedet, men at han ikke kan si noe mer om situasjonen ennå.

– Ting er fortsatt veldig uoversiktlig. Jeg kan ikke si noe nå om hva som kommer ut før vi vet hva politiet tenker. Nå er jeg sammen med de ansatte og snakker med dem og politiet. De ansatte bærer preg av at dette er alvorlig, sier Hysing Olsen til VG.

Han kan ikke si noe om det har vært episoder på NAV Årstad som tilsier at sikkerhetssituasjonen den siste tiden har vært annerledes enn tidligere.

– Det skal være gode sikkerhetstiltak på alle NAV-kontorer. Utover det har jeg ikke oversikten ennå, sier han.

Vaktkommandør ved 110-sentralen i Bergen, Helge Lund, sa til VG klokken 10.30 at brannvesenet fikk melding om aksjonen klokken 10.05, og at de bistår politiet med to enheter – fra hovedstasjonen og Fana.

– Jeg har ikke så mye mer å si enn at det er et oppdrag som politiet håndterer, og vi er med og bistår, sa Lund til VG.

Saken oppdateres.