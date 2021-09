BEVÆPNET POLITI: To personer er knivstukket på et NAV-kontor i Bergen.

To personer knivstukket i Bergen

En mann er pågrepet etter at to personer ble knivstukket på et NAV-kontor i Bergen sentrum mandag morgen.

Politiet fikk melding om en knivstikking på et NAV-kontor i Bergen sentrum klokken 10:02 mandag morgen, melder politiet i en pressemelding.

– En gjerningsperson har vært inne. Han har knivstukket to personer. Politiet var på stedet etter kort tid. En gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter at vi kom til stedet, skriver politiet i pressemeldingen.







– To personer ble funnet knivstukket. Disse er kjørt til Haukeland universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent, skriver politiet.

Politiet og de andre nødetatene er på stedet med store ressurser. Området sperret av, og de jobber med å sikre stedet, opplyser de i pressemeldingen.

Vaktkommandør ved 110-sentralen i Bergen, Helge Lund, sa til VG klokken 10.30 at brannvesenet fikk melding om aksjonen klokken 10.05, og at de bistår politiet med to enheter fra hovedstasjonen og Fana.

– Jeg har ikke så mye mer å si enn at det er et oppdrag som politiet håndterer, og vi er med og bistår, sa Lund til VG.