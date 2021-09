VIL VAKSINERE UNGE: Jetmund Ringstad, avdelingsleder for infeksjonsmedisinsk avdeling ved sykehuset Østfold, håper at 12–15 åringer snart vaksineres.

Avdelingsleder: − Pasientene våre er nå yngre og uvaksinerte

Fem av seks covid-pasienter på Sykehuset Østfold er uvaksinerte, yngre personer. Ved Oslo universitetssykehus er de spent på utviklingen de neste ukene.

Publisert: Nå nettopp

– Det er selvsagt uforutsigbart. Av den grunn er det litt uro før vi vet mer om hva dette utløser. Vi skulle gitt mye for å ha et tydeligere signal på hvordan pågangen av pasienter blir de neste månedene, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus i Oslo.

Han tror det er sannsynlig at de får flere yngre pasienter fordi mange er uvaksinerte, og at smittetrykket sannsynligvis også vil oppleves i barnefamilier og blant ansatte i skoler og barnehager.

– Det er uten tvil god beskyttelse i vaksinene. Vi legger foreløpig ikke om driften av sykehuset, men har selvsagt rutiner for dette hvis det blir nødvendig, sier Skraastad.

Les også: Forbereder seg på covid-syke barn

SKULLE GJERNE VISST: Klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

På sykehuset i Østfold er det fem uvaksinerte covid-pasienter innlagt, den yngste 37 år. De andre er 62, 56, 45, og 55 år, forteller Jetmund Ringstad, avdelingsleder for infeksjonsmedisinsk avdeling. I tillegg er det en vaksinert person over 80 år som er innlagt.

To av pasientene ligger på respirator. I tillegg er en person på overvåkning.

– Pasientene våre er nå yngre og uvaksinerte. I forrige runde var de gamle og syke. Vi har en annen gruppe pasienter nå, sier Ringstad.

– Yngre kommer seg raskere

Ifølge avdelingslederen forklarer pasientene selv at de ikke er vaksinert fordi de «bare ikke har hatt tid» eller «ikke har fått somlet seg til å ta den».

– Andre sier at det har ikke passet blant annet fordi de har vært utenlands. Det er dumt for dem at de ikke er vaksinert, sier Ringstad.

STYRER AVDELINGEN: Sjefen for infeksjonsmedisinsk avdeling ved sykehuset Østfold, Jetmund Ringstad.

Han forteller at de yngre pasientene i utgangspunktet er friske og sterke mennesker.

– Forskjellen på eldre og yngre covid-pasienter er at de yngre kommer seg raskere. Rehabiliteringspotensialet er helt annerledes for unge mennesker enn for de som i utgangspunktet er gamle og skrøpelige.

Ringstad håper nå at ungdom vaksineres raskt.

– Jeg håper 16–17 åringer vaksineres så raskt som mulig og at man kommer i gang med 12–15 åringene. Dette er gruppene som er mest i kontakt med andre mennesker, sier Ringstad.

Enkelte kommuner har allerede har startet vaksineringen av 16- og 17-åringer, mens i Oslo er det tilbud om drop-in fra mandag. Når det gjelder unge mellom 12 og 15 år venter man på en avgjørelse fra regjeringen om hvorvidt de skal tilbys vaksine.

FHI-scenario: 188 pasienter på sykehus om tre uker

Onsdag er det totalt 83 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Totalt 62 av dem er innlagt på sykehusene i Helse Sør-Øst, der antallet innleggelser har økt mest de siste ukene.

19 ligger på intensivavdeling. Ti av dem behandles på respirator – se oversikt i faktaboks:

Så mange er innlagt i de ulike helseforetakene onsdag: Helse Sør-Øst har totalt 62 covid-pasienter på sykehusene. Av disse er 19 innlagt på intensivavdeling, og 10 får behandling på respirator.

Helse Vest har til sammen 6 covid-pasienter fordelt på sykehusene. Kun en pasient er innlagt på intensivavdeling.

Helse Midt-Norge har 8 covid-pasienter. 3 av dem behandles på intensivavdeling og blir behandlet med respirator.

Helse Nord har 6 innlagte covid-pasienter. En av dem er innlagt på intensivavdeling. Tall hentet fra VGs coronaspesial onsdag 01.09.2021. Vis mer

FHI har underveis i pandemien laget framskrivninger av hvordan smittesituasjonen kan utvikle seg de neste tre ukene, basert på gjeldene tiltak og vaksinering.

Der omtaler de også innleggelser. I denne ukens rapport viser framskrivningen 188 pasienter på sykehus om tre uker, samt 23 på respirator.

De har også langsiktige scenarioer for hvordan smitten kan utvikle seg, men som er mer usikre.

I den siste scenarioet, viser kurven nesten 2500 innlagte i slutten av november, og over 500 som trenger respirator på samme tid. Det forutsetter imidlertid at det ikke blir innført noen endringer i tiltak som reduserer kontakten folk har med hverandre.

Klinikkleder: Ser en forandring i covidpasientene

Ved Diakonhjemmet i Oslo, som er lokalsykehus for bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner i Oslo, hadde de tre covid-pasienter innlagt før helgen:

En var uvaksinert, i 20-årene. En annen pasient var i 40-årene og fullvaksinert. Den tredje var i 70-årene.

– Han hadde covidsykdom før jul fjor. Han fikk en vaksinedose i vår. Da mente man at kombinasjonen sykdom og en vaksinedose vil gi god beskyttelse. Han ble lagt inn med covid for andre gang, sier klinikkleder Arild Hagesveen ved Klinikk for medisin.

DIAKONHJEMMET: Arild Hagesveen, klinikkleder, har både ung covid-pasient og en pasient som har sykdommen for andre gang.

Sykehuset har onsdag fem covidpasienter. Tre av dem er under 50 år og alle tre er uvaksinerte. De andre to er over 65 år og fullvaksinerte.

– Ut fra et samfunnsmedisinsk perspektiv er det ønskelig at flest mulig i befolkningen er vaksinert mot covid, sier han og fortsetter:

– Vi opplever at situasjonen på sykehuset er litt annerledes enn tidligere i pandemien. Flere av covidpasientene har vært innlagt med andre problemstillinger enn covid. Vi har oppdaget coronasmitten ved screening.