Statsministeren svarer på abortspørsmål

NYHETER 2018-11-14T09:21:55Z

– Regjeringen har ikke et arbeid på gang for å endre dagens abortlov, uttalte statsminister Erna Solberg (H) under den muntlige spørretimen på Stortinget.

Publisert: 14.11.18 10:21 Oppdatert: 14.11.18 11:40

Svaret fra Solberg kommer etter spørsmål fra SVs Audun Lysbakken, som blant annet ber statsministeren svare på om det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven.

Solberg presiserer i sitt svar at hun uttaler seg som leder for Høyre, ikke som statsminister.

– Vi har åpnet for å forhandle, svarer hun.

Spørsmål om abort

I dag får statsministeren en rekke spørsmål fra Ap og SV om regjeringens abortflørt med KrF.

Det er snart to uker siden et flertall i KrF bestemte seg for å søke regjeringsmakt med dagens regjering; Høyre, Frp og Venstre. Dette skjedde etter at Solberg sa seg villig til å endre abortloven .

Siden har debatten rast og flere spørsmål dukket opp. Regjeringspartiene og KrF er imidlertid ikke i gang med formelle regjeringsforhandlinger ennå, men sitter sammen i budsjettforhandlinger.

Kvinnespørsmål

Nå vil flere sentrale politikere i Arbeiderpartiet og SV benytte den muntlige spørretimen til å stille statsministeren til veggs om hva regjeringen er villig ti å endre i abortloven, for å oppnå samarbeid med KrF.

Blant dem er Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik .

«Kan statsministeren avklare om en regjering ledet av henne vil foreslå lovendringer som fører til at kvinner som med dagens lovverk får innvilget abort, ikke vil få det?» , slik lyder spørsmålet fra Støre.

«Kan eg invitere statsministeren til å forklare kvifor ho meiner at kvinner som ser seg nøydde til å ta seinabort på grunn av alvorleg sjukdom hjå fosteret, ber eit ansvar for å ha bidrege til sortering?» , spør Tajik.

SV har allerede varslet en rekke spørsmål de ønsker å stille . De reagerer på at likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har videresendt sitt spørsmål til helseminister Bent Høie .

Partiet arrangerer i dag et møte og inviterer flere kvinneorganisasjoner for å mobilisere motstand mot endringer i abortloven.