Fjerner Frode Berg-kunst på 17. mai

Publisert: 16.05.18 14:19

En kunstinstallasjon til støtte for spionsiktede Frode Berg utenfor Utenriksdepartementet blir fjernet under en markering på 17. mai. Kunstneren reagerer kraftig.

– For meg var det helt uaktuelt å fjerne installasjonen. Spesielt siden begrunnelsen for fjerningen er både vag og lite troverdige kan vi kun tolke dette som politisk sensur av en kunstnerisk ytring i det offentlige rom – og det til alt overmål på 17. mai, sier kunstneren Morten Traavik til VG.

Grensestolper

Installasjonen består av seks grensestolper med bilde av den pensjonerte grenseinspektøren som i desember i fjor ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje mot Russland . Stolpene ble satt opp 1. mai, og kunstneren har en avtale med Oslo kommune at installasjonen skal stå frem til 25. mai.

Nå har Bymiljøetaten besluttet at stolpene fjernes noen timer på nasjonaldagen i forbindelse med at stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen legger ned krans ved statuen av kong Haakon torsdag morgen. Også Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps deltar på arrangementet.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten er det Garden som har bedt om at installasjonen fjernes i forbindelse med arrangementet.

– Vi ønsker å legge til rette for kunst i byrommet, men det er Gardens vurdering at stolpene må fjernes under arrangementet, etter at de har vært på befaring på stedet. For oss handler dette om å balansere to ulike hensyn, sier Kongsteien.

Han understreker at stolpene vil bli satt tilbake når arrangementet er over, og at Traavik har fått tilbud om at installasjonen kan stå to dager lenger enn avtalt som kompensasjon.

– Politisk motiv

Traavik understreker at han ikke har fått noen ytterligere begrunnelse for kravet om å fjerne stolpene. Han mener motivet er politisk.

– Vi kan ikke se at disse stolpene skal utgjøre noen praktiske hindringer for arrangementet. Den eneste mulige forklaringen er at man ikke ønsker oppmerksomhet rundt Frode Bergs sak på nasjonaldagen, sier Traavik.

Kunstneren mener dette er en viktig prinsippsak.

– Stolpene står der for å minnes en mann som har blitt presset til å gi alt for Norge – som jo nettopp var kong Haakons valgspråk, sier han.

– Stolpene burde få stå som en liten gest til Frode, i stedet skal han nok en gang sensureres bort.

Fengslet i Moskva

Frode Berg ble i begynnelsen av mai fengslet for tre nye måneder. Han sitter nå på en tomannscelle i det fryktede Lefortovo-fengselet i Moskva. 67-åringen risikerer 20 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i de alvorlige spionanklagene.

Frode Berg skal ha gitt uttrykk for at han setter stor pris på støtten som uttrykkes gjennom kunstinstallasjonen, Via familien skriver Berg følgende i en epost til blant annet Travvik:

«Dette gjorde meg selvfølgelig rørt. Det gir meg også ekstra styrke til å kjempe videre. Det er godt å ha dere å tenke på i tunge stunder.»

Traavik ble kjent med Frode Berg i 2011, da Berg jobbet som grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen i Finnmark. Berg var direkte involvert da Traavik fikk overta grensestolpene til et kunstprosjekt han første gang viste frem i Kirkenes, Oslo og Murmansk samme år.

